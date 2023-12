Terno Hedman tottui kiven sisällä jokailtaiseen viestiin – vankilanjohtaja huojentui, kun kuuli tekstikanavan poistuvan

Kun MTV:n tekstikanavan tuotanto keväällä päättyy muutosneuvotteluiden myötä, historiaan jää myös yksi erityisesti vangeille ja heidän läheisilleen merkittävä viestintäkanava. Vangit ovat saaneet vuosien ajan viestejä vankilan ulkopuolelta MTV:n teksti-tv:n perhefoorumi-nimisen sivun kautta.

Vangit pääsevät vain lukemaan viestejä, sillä yhteydenpitorajoitusten vuoksi he eivät voi kirjoittaa viestejä itse.

Turun vankilan apulaisjohtaja Petri Kiuru huokaisee helpotuksesta kuullessaan kanavan poistuvan.

– Olen sitä mieltä, että se ei ole ollut vankilaturvallisuuden kannalta hyvä juttu, Kiuru sanoo.

Mahdollisuus tekstikanavan seuraamiselle on ollut Kiurun mukaan ongelmallinen, vaikka kanavalle on lähetetty arkisiakin viestejä. Kiuru kertoo, että osastolla voi huomata, kuinka melkein jokaisessa sellissä kyseinen tekstikanavan sivu on ollut auki.

– Sieltä pystyy antamaan tänne vankilaan erilaisia käskyjä, määräyksiä, ohjeita mahdollisesti tehdä, toteuttaa ja yrittää toteuttaa erilaisia asioita täällä vankilassa. Siitä näkökulmasta se on ollut hieman ongelmallinen, että tällainen mahdollisuus on ollut, Kiuru kuvailee.

Tekstikanavan sisällöntuotanto loppuu ainakin MTV:n uutisten osalta 4. huhtikuuta. Yle ei tavoittanut MTV:ltä edustajaa kommentoimaan yleisesti tekstikanavan kohtaloa. Ilta-Sanomat uutisoi aiemmin, että MTV on päättänyt luopua tekstikanavan sisällöntuotannosta ensi kevääseen mennessä.

Viesti kotoa joka ilta samaan aikaan

Pirkanmaalainen Terno Hedman vastaa puhelimeen avovankilasta. Hän on istumassa neljättä tuomiotaan.

Tekstikanavan viestisivu tuli Hedmanille tutuksi jo vuonna 2006, kun hän oli ensi kertaa vankilassa.

– Sillä on valtava merkitys tosi monelle vangille, ja antaa iltaisin mielenrauhaa, että kotona on kaikki hyvin, kun sieltä perheenjäsenet laittaa viestiä. Se on vangeille iso asia, että tuntuu, että joku ajattelee, hän kertoo.

Avaa kuvien katselu ”Kassulle” osoitettiin perhefoorumilla viesti siitä, että jonkun puhelin oli toimitettu poliisille tutkittavaksi. Kuva: Linda Tammela / Yle

Hedman sanoo, että foorumin merkitys on sen reaaliaikaisuudessa. Esimerkiksi sähköposteja pääsee lukemaan viiveellä, eikä puheluihin ole aina mahdollisuutta tai varaa.

Hedman sai suljetussa vankilassa ollessaan viestin kotoa vaimolta aina iltaisin sovittuun aikaan.

– Joka ilta kahdeksan aikaan, kun mullekin tuli viestiä, niin kyllä se sydäntä lämmitti.

Turussa selvitettiin, voisiko kanavan käyttöä estää

Kun Turun vankila siirtyi vuonna 2007 Kakolanmäeltä nykyisiin tiloihinsa Saramäkeen, jokaiseen selliin tuli televisio. Vanhassa vankilassa kaikilla ei ollut omaa televisiota, sillä se piti itse tuoda tai pyytää omaista toimittamaan.

– Muistan, että silloin 2007 me jo haimme tänne sentyyppistä vastaanotinta, missä tätä teksti-tv-palvelua ei olisi ollut, mutta ei sellaista oikein löytynyt, kertoo Turun vankilan apulaisjohtaja Kiuru.

Avaa kuvien katselu Suurimmassa osassa vankiloita puheluita voi soittaa tiettyinä aikoina puhelinkorteilla. Kuva: Saana Sjöblom-Hasselblatt / Yle

Myös Terno Hedman sanoo, etteivät kaikki kanavan viestit ole tavallisia kuulumisia kotoa. Mutta hänen mukaansa suurin osa viesteistä on kuitenkin arjen kuulumisissa.

– Suurimmaksi osakseen koko homman tarkoitus on ollut, että siellä vankien vaimot ja perheenjäsenet laittavat viestejä, Hedman kertoo.