Aluehallintovirasto jyrähti vakavista puutteista palvelukodissa – toiminta saa jatkua, koska ongelmia on alettu korjata

Joutsalaiseen Aholan tilan palvelukotiin on lokakuun valvontakäynnin jälkeen palkattu lisää hoitajia.

Keski-Suomessa Joutsassa toimiva Aholan tilan palvelukoti saa jatkaa toimintaansa. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto uhkasi lokakuussa sulkea paikan, jos siellä havaittuja epäkohtia ja puutteita ei korjata joulukuun alkuun mennessä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Jaana Aarnio kertoo nyt, että yksikköä ei suljeta, sillä palvelukotiin on rekrytoitu lisää henkilökuntaa.

– Paikkaan on rekrytoitu ulkopuolelta sairaanhoitaja, joka tulee vastuuhenkilöksi. Yksikköön on myös palkattu lisää lähihoitajia eli henkilöstömitoitus on nyt sellainen kuin pitää, sanoo Aarnio.

Aarnion mukaan palvelukodissa on ryhdytty myös omavalvonnan ja kirjaamisen kehittämiseen sekä sitouduttu antamaan yksilöllistä kuntoutusta asiakkaille. Keski-Suomen hyvinvointialue tarkistaa vaadittujen toimien toteutumisen alkuvuodesta tehtävällä valvontakäynnillä.

Aarnion mukaan yksikössä on suhtauduttu aluehallintoviraston esiin nostamiin epäkohtiin vakavasti, ja asioita on pyritty aktiivisesti saamaan kuntoon, koska toimintaa on kova halu jatkaa.

– Se on asukkaiden näkökulmasta erittäin tärkeää, koska osa heistä on asunut siellä vuosikausia, eikä heillä ole välttämättä lähiverkostoa. Palvelukoti muodostaa monille asukkaille perheenomaisen yhteisön.

Toiminnan keskeyttäminen järeä keino

Palvelukodissa on 13 ympärivuorokautisen palveluasumisen ja neljä yhteisöllisen asumisen asiakaspaikkaa mielenterveys- ja päihdekuntoutujille.

Aluehallintovirasto teki palvelukotiin lokakuussa ennalta ilmoittamattoman valvontakäynnin. Tuolloin paljastui muun muassa, että palvelukodissa on ollut jo pitkään enemmän asiakkaita hoidossa kuin sille myönnetty lupa sallii. Puutteita havaittiin myös esimerkiksi vastuuhenkilön toiminnassa, palvelukodin johtamisessa ja asiakkaiden asioiden kirjaamisessa.

Aarnio toteaa, että aluehallintoviraston uhkaus toiminnan keskeyttämisestä on yksi järeimmistä keinoista. Siihen päädyttiin, koska yksikköä oli valvottu ja ohjattu vuosien aikana, mutta toimet eivät olleet riittäviä.

– Epäkohtia oli ehkä vielä enemmän kuin mitä aiemmin oli tullut ilmi. Siksi harkittiin toiminnan keskeyttämistä ja edellytettiin uutta vastuuhenkilöä.

Aluehallintoviraston ei ole Aarnion mukaan tarvinnut viime vuosina sulkea yhtään hoivakotia Keski-Suomessa.

– On annettu määräyksiä uhkasakolla tehostettuna ja on ollut tilanteita, että yrittäjät itse ovat lopettaneet toiminnan, sanoo Aarnio.