Uudet Pisa-tulokset: suomalaisnuorten osaaminen heikkenee edelleen, mutta yhdessä asiassa heillä menee muita paremmin

Hiidenkiven peruskoulun 9. luokkalainen Onerva Loijas pitää matematiikan opiskelua hyödyllisenä, sillä sitä voi tarvita monessa työssä. Matematiikan opiskelu on Loijakselle melko helppoa. – No just tämä koordinaatisto-homma on ollut vähän haastavampaa, mutta jotkut perusyhtälöt ovat mun mielestä aika helppoja, Loijas kertoo.

Kuva: Benjamin Suomela / Yle