Hallituspuolueista löytyy haluja kieltää Venäjän ja Suomen kaksoiskansalaisuus – näin mielipiteet jakautuivat

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut asenteita venäjänkielisiin ja Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisiin.

Ylen kansanedustajakyselyssä Venäjän ja Suomen kaksoiskansalaisuus jakaa vahvasti mielipiteitä. Kieltämisen kannalle asettui kyselyssä eniten perussuomalaisten ja kokoomuksen kansanedustajia.

Ylen kyselyyn vastasi 96 kansanedustajaa. Heistä 36 ei kieltäisi Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisuutta. Vastaajista 34 kieltäisi sen. 26 kansanedustajaa ilmoitti, ettei osaa sanoa. Kyselyyn vastasi tällä kertaa poikkeuksellisen vähän kansanedustajia.

Petteri Orpon (kok.) hallitus aikoo kiristää Suomen kansalaisuuden saamisen ehtoja. Sisäministeriö selvittää parhaillaan myös, pitääkö kaksoiskansalaisuuteen liittyvää lainsäädäntöä muuttaa. Suomessa asui viime vuoden lopussa noin 90 000 venäjänkielistä ja 27 813 Venäjän kaksoiskansalaista.

Perussuomalaisissa muita tiukempia näkemyksiä

Hallituspuolueissa näyttää olevan selvästi enemmän haluja kieltää Venäjän ja Suomen kaksoiskansalaisuus kuin oppositiossa. Tiukimmin kieltämisen kannalla vastanneista ovat perussuomalaiset.

– Venäjän valtio ei tunnista tai tunnusta kaksoiskansalaisuutta. Se katsoo Venäjän kansalaisuuden omaavat vain oman valtionsa kansalaisiksi. Näin se myös odottaa ulkomailla asuvilta kansalaisiltaan lojaalisuutta Venäjän valtiota kohtaan, vastaa perussuomalaisten Minna Reijonen.

Kaksoiskansalaisuuden kieltäminen saa kannatusta myös pääministeripuolue kokoomuksesta. Puolueen riveissä on kuitenkin vielä enemmän vastaajia, jotka eivät osaa sanoa, mitä mieltä he asiasta ovat.

– Tulisi harkita Venäjän kaksoiskansalaisuudesta luopumista. Merkillepantavaa on, ettei Venäjä tällaista mallia itsekään tunnusta, vaan pitävät kaksoiskansalaisiaan pelkästään venäläisinä – velvoitteineen, sanoo kokoomuksen Pauli Aalto-Setälä.

Samoilla linjoilla on hallituspuolue kristillisdemokraattien Peter Östman:

– Kaksoiskansalaisuuksia on myönnetty liian helpolla. Kaksoiskansalaisuuden sijaan kannattaisi helpottaa ulkomaalaisten työskentelyä Suomessa, jottei sitä varten tarvitsisi kansalaisuutta myöntää.

Epäilijöitäkin hallituspuolueista löytyy – etenkin RKP:n riveistä. Eva Biaudet toivoo, että lainsäädännön muuttamisessa pantaisiin jäitä hattuun:

– On tärkeätä pysyä rauhallisena Venäjän provokaatioiden tai hybriditoiminnasta huolimatta. Monelle Suomessa kasvaneelle kaksoiskansalaisuus on tärkeä side heidän alkuperäänsä tai osaan identiteettiä, Biaudet perustelee.

Näin oppositiopuolueissa vastattiin

Oppositiossa eniten haluja kieltää Venäjän ja Suomen kaksoiskansalaisuus on keskustassa. Kysymys näyttää jakavan keskustan: puntit kahden vaihtoehdon välillä ovat vastanneiden kesken lähes tasan.

Hanna-Leena Mattila ehdottaa, ettei uusia hakemuksia enää hyväksyttäisi.

– Tulevat kaksoiskansalaisuushakemukset pitäisi evätä, sillä Suomen ja Venäjän välinen suhde on muuttunut. Jo myönnettyihin kaksoiskansalaisuuksiin ei ehkä voi puuttua, mutta olisi varsin erikoista jos nykyinen käytäntö jatkuisi ja sotaa käyvän maan kansalaiset voivat saada ”palkinnoksi” EU-maa Suomen kansalaisuuden.

Muista oppositiopuolueiden vastanneiden joukosta löytyy hallituspuolueita enemmän ymmärrystä venäläisten kaksoiskansalaisuutta kohtaan. SDP:n Eveliina Heinäluoma toivoo kuitenkin, että tilannetta seurataan.

– Kieltoa ei mielestäni tarvita. Vain Venäjän ja Suomen kaksoiskansalaisuuden kieltäminen olisi juridisesti vaikea harjoitus. Kansainvälisellä tasolla suuntana on kaksoiskansalaisuuden salliminen, myös kaikissa Pohjoismaissa kaksoiskansalaisuus on sallittu. On tärkeää seurata tilannetta: mikäli kaksoiskansalaisuutta käytettäisiin Suomen turvallisuuden heikentämiseen, tulisi kiellon mahdollisuutta selvittää.

Myös vihreiden Maria Ohisalo on sitä mieltä, että nykyinen lainsäädäntö toimii. Lisäselvityksiä voidaan kuitenkin tarvita, jos Venäjän kaksoiskansalainen hakee tehtäviin, joissa pitää varmistaa kansallinen turvallisuus.

– Kansalaisuutta koskeviin määräyksiin ei saa sisältyä eroja tai käytäntöjä, jotka merkitsevät kansalliseen tai etniseen alkuperään perustuvaa syrjintää. Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaiset eivät ole syypäitä Venäjän käymään hyökkäyssotaan. Kansallisen turvallisuuden kannalta tärkeissä tehtävistä palvelevilta tehdään turvallisuusselvitys. Lisäksi voi olla syytä selvittää, tulisiko kaksoiskansalaisuus olla poissulkeva ehto näihin tehtäviin, Ohisalo pohtii.

Vasemmistoliiton Merja Kyllönen kuuluu siihen suureen joukkoon, joka ei pysty vielä sanomaan, mitä mieltä asiasta pitäisi olla.

– Kaksoiskansalaisuutta joudutaan varmasti jatkossa tarkastelemaan uusiksi muuttuneen tilanteen valossa... Tällä hetkellä keskittyisin esimerkiksi maa/kiinteistökauppojen mahdollisuuden poistamiseen venäläisiltä, koska siinä ei vastavuoroisuutta ole ollut koskaan, eikä menettelylle nähdäkseni ole kestäviä perusteita varsinkaan nykytilanteessa.

Liike Nytin Hjallis Harkimo ei vastannut kyselyyn.

