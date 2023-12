Münchenin lumikaaos jatkuu, suomalaisopiskelijat vuokrasivat auton ja lähtivät Italiaan: ”Lentokoneet ovat liian jäässä”

Lumimyräkän aiheuttama kaaos Saksassa Münchenin lentoasemalla jatkuu. Lentoja on edelleen peruttu ja myöhässä. Lentoaseman verkkosivuilla kehotetaan ottamaan suoraan lentoyhtiöön yhteyttä, mikäli on alkuperäisen aikataulun lentämässä tänään tai huomenna.

Yle tavoitti viikonloppuna kaksi suomalaista opiskelijaa, jotka jäivät myräkän vuoksi Müncheniin jumiin.

He kertovat olevansa kaupungissa yhä edelleen.

– Odotimme illan lentoamme lentokentällä, kun kanssamme samalta portilta ennen meitä lähtevän Sofian-lennon matkustajille ilmoitettiin kymmenen minuuttia ennen lentokoneeseen pääsemistä heidän lentokoneensa olevan niin jäässä, että Lufthansa etsii heille uutta konetta, lentoasemalta maanantaina tavoitettu Silja kertoo.

Lopulta myös heidän lentonsa peruttiin.

– Katsoimme kentällä olevia koneita, ja niiden päällä oli sellainen lumikerros, että ihmettelimme, jotta noillakohan he yrittävät lentoon lähteä.

Siljan mukaan kaoottinen tilanne kentällä jatkuu edelleen, eikä jatkosta tunnu olevan kenelläkään tietoa.

Maanantaina piti lähteä satoja lentoja

Euronewsin mukaan Münchenistä piti maanantaina lähteä 840 lentoa, mutta ainakin 230 niistä on peruttu. Lentokenttäviranomaiset ovat julkaisseet tiedotteen, jonka mukaan matkustajien on syytä pysytellä pois kentältä, ellei heille ole varta vasten tullut vahvistusta lennon lähtemisestä. Tilanteen kestosta ei ole tiedotettu.

Euronewsin mukaan myös junayhteydet Münchenistä ja Müncheniin ovat pahasti sekaisin edelleen.

Yksi varasuunnitelma Siljan matkatovereilla oli matkata jollain tavoin Frankfurtiin ja lentää sieltä, mutta matkalaisten luottamus saksalaisten järjestelyihin horjui jo niin, että he päätyivät radikaaliin ratkaisuun pelkästään odottamisen sijaan.

Silja kertoo, että ryhmä päätti lopulta vuokrata auton ja lähteä Italiaan. Muuttuneet matkajärjestelyt tulevat joukolle kalliiksi, sillä pelkkä auton vuokra maksaa Siljan mukaan noin 1 100 euroa. Haastattelun aikana ryhmä oli juuri ajamassa pois Münchenistä.

Osa Siljan matkakumppaneista jäi vielä kentälle odottamaan, josko uusi lento onnistuisi vielä myöhemmin.

– Täällä sää on aurinkoinen ja luminen ja näkyvyys näyttäisi olevan hyvä. Taivas on kirkas, mutta täällä on vaan paljon lunta.

– Nämä ovat kunnon lumikelejä, joita meillä Suomessakin on. Ja kyllähän se välillä yllättää suomalaiset, niin näyttää se yllättävän saksalaisetkin, Silja nauraa.