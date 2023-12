Kauhukuva Ukrainan kohtalosta heräsi – Venäjän liittolainen Venezuela haluaa liittää yli puolet naapurimaasta itseensä

Pitkään jatkunut aluekiista on saanut lisäkierroksia uusista öljylöydöistä Guyanassa.

Venezuela järjesti sunnuntaina kansanäänestyksen siitä, pitäisikö iso osa naapurimaa Guyanasta liittää sen osaksi. Vaaliviranomaisten mukaan ylivoimainen enemmistö eli 95 prosenttia äänestäjistä tuki alueliitosta.

Presidentti Nicolás Maduro ylisti tuoreeltaan vaalitulosta, jonka todenmukaisuus on tosin kyseenalaistettu. Venezuela on pitkään katsonut öljyrikkaan Essequibon alueen kuuluvan itselleen. Se perustelee näkemystään siirtomaa-ajan aluejaoilla.

Maduron itsevaltaisesti johtama Venezuela on Venäjän läheinen liittolainen Etelä-Amerikassa. Maiden yhteys on herättänyt Guyanassa huolta, kun Venezuela on esittänyt tiukkenevia aluevaatimuksia.

– Guyanalaisessa keskustelussa Venezuelan suhde Venäjään ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan on nähty pahaenteisinä. Samoin kansanäänestyksen käyttö aluevaatimusten tukena, sanoo Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Ylelle.

Hän kuitenkin huomauttaa, että erona Venäjän Ukrainassa järjestämiin kiisteltyihin ”kansanäänestyksiin” on, että Venezuelan kansanäänestys ei tapahtunut kiistellyn alueen sisällä.

Avaa kuvien katselu Essequibon alue kattaa yli kaksi kolmasosaa Guyanan maapinta-alasta ja siellä asuu viidesosa Guyanan väestöstä. Kuva: Harri Vähäkangas / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Teivaisen mukaan Venäjän mahdollinen tuki voisi rohkaista Venezuelaa tiukempiin toimiin. Maa voisi esimerkiksi toivoa Venäjän estävän YK:n turvallisuusneuvoston tuomitsevat lausumat.

– Venäjä ei kuitenkaan kykene juurikaan vaikuttamaan siihen, miten muut Latinalaisen Amerikan maat reagoisivat hyökkäykseen. Arvaukseni on, että reagoisivat aika tiukasti, Teivainen sanoo.

Kansanäänestyksen on arveltu olevan ennen kaikkea Maduron yritys varmistaa uudelleenvalintansa ensi vuoden vaaleissa.

– Kynnys siirtyä uhittelusta varsinaisiin laajamittaisiin sotatoimenpiteisiin voi olla aika suuri, Teivainen sanoo.

Aluekiistalla pitkät juuret

Vaikka hyökkäys ei näytä todennäköiseltä, tilanne on saanut Guyanan varpailleen. Maan johto sanoo puolustavansa kansainvälisesti tunnustettuja rajoja.

– Kiistelty alue kuuluu selkeästi Guyanalle, mutta siihen liittyvät kiistat ovat olleet tiedossa ja tunnistettuina pitkään, Teivainen sanoo.

Kansainvälinen tuomioistuin (ICJ) ei ole antanut lopullista päätöstä aluekiistasta, mutta viime viikolla se kielsi Venezuelaa ryhtymästä mihinkään toimiin nykytilanteen muuttamiseksi. Venezuela ei tunnusta ICJ:n tuomiovaltaa asiassa.

Guyanalla on Venezuelan tapaan huomattavat öljyvarat. Uusia öljylöytöjä on tehty hiljattain muun muassa juuri Essequibon edustan rannikolla.

Lähteet: STT, AFP, AP, Reuters