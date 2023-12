Näihin kuuteen tapahtumaan poliisi kiinnittää erityistä huomiota itsenäisyyspäivänä – katso täältä niiden reitit

Helsingin poliisille on maanantaihin mennessä ilmoitettu neljä mielenilmausta, joista kolme on suurempia ja yksi pienempi. Nämä kulkueet ovat kaikki poliisille entuudestaan tuttuja.

Lisäksi itsenäisyyspäivän ohjelmaan kuuluu myös perinteinen ylioppilaiden soihtukulkue. Perinteiset itsenäisyyspäivän juhlallisuudet eli ekumeeninen juhlajumalanpalvelus Helsingin Tuomiokirkossa puolilta päivin ja Linnan juhlat vaativat myös poliisin valvontaa ja liikenteen ohjausta.

Poliisi arvioi, että epävakaa maailmantilanne saattaa heijastua myös mielenosoituksiin. Poliisi varautuu siihen, että esimerkiksi Suomen itärajan jännittynyt tilanne sekä konflikti Lähi-idässä voivat näkyä itsenäisyyspäivän vietossa.

Myös Venäjän aloittama Ukrainan sodan sekä Gazan sodan jännitteet voivat heijastua myös Suomeen.

– Spontaaneja mielenosoituksia saattaa vielä tulla ja on vielä aikaakin ilmoittaa tapahtumia. Itse uskon, että tavalla tai toisella nämä molemmat aiheet tulevat itsenäisyyspäivänä näkyviin, arvioi operaatiojohtaja, ylikomisario Jere Roimu Helsingin poliisista.

Roimu muistuttaa, että mielenosoitukset ovat vain osa poliisin työtä itsenäisyyspäivänä.

Viime vuonna ne sujuivat ilman suurempia järjestyshäiriöitä.

Avaa kuvien katselu Helsinki ilman natseja -mielenosoitus on ilmoittanut kokoontuvansa Töölöntorilla, mutta poliisi ei salli tapahtumaa samaan paikkaan, jonne on jo aiemmin ilmoitettu toinen tapahtuma. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle

Tässä jutussa kerromme kuudesta itsenäisyyspäivän tapahtumasta.

1. Rauhan puolesta -mielenilmaus

Keskiviikkona aamupäivällä alkaa Kauppatorilla kello 11.30–16 mielenilmaus Rauhan puolesta. Poliisin tiedon mukaan mielenosoittajat kokoontuvat Kauppatorin alueelle, eivätkä liiku siitä kauemmaksi.

Mielenilmauksen järjestäjänä on Filosofit rauhan puolesta.

2. Herää Suomi -mielenilmaus

Helsingin ydinkeskustassa Rautatientorille kokoontuu kello 16 Herää Suomi -mielenosoittajat, jotka jatkavat torilta Eduskuntatalolle.

Kulkue etenee reittiä Rautatientori–Mikonkatu–Aleksanterinkatu–Mannerheimintie–Eduskuntatalo.

Kulkueen taustalla on avoimen rasistinen ja fasistinen Sinimusta liike -puolue. Järjestäjien oman ilmoituksen mukaan järjestäjinä ovat ”isänmaalliset suomalaiset”, jotka marssivat ”uudelleenitsenäistymisen ja kulttuurillisen uudelleenheräämisen puolesta”.

3. Soihtukulkue 612

Alkuillasta kello 18 Töölöntorille kokoontuu 612-soihtukulkue, joka marssii torilta Hietaniemen hautausmaalle. Soihtukulkue on ilmoitettu alkamaan kello 18.30.

Poliisin mukaan tarkka reitti sovitaan tarkemmin järjestäjän kanssa tapahtuman alussa. Tavoitteena on lyhyin ja suorin reitti hautausmaalle.

Kulkue kulkee torilta todennäköisimmin reittiä Runeberginkatu-Pohjoinen Rautatiekatu-Mechelininkadun yli-Hietaniemen hautausmaalle.

Kulkueen taustalla on äärioikeistotaustainen ja kansallismielinen ryhmittymä.

Tapahtuma järjestetään kymmenennen kerran. Ensimmäinen 612-soihtukulkue järjestettiin vuonna 2014.

4. Helsinki ilman natseja -mielenilmaus

Helsinki ilman natseja -mielenosoitus on ilmoittanut kokoontuvansa kello 16–20 Töölöntorilla, mutta poliisi ei salli tapahtumaa samaan paikkaan, jonne on jo aiemmin ilmoitettu toinen tapahtuma. Helsingin poliisilla ei ole keskusteluyhteyttä tapahtuman järjestäjien kanssa, mutta poliisi on ilmoittanut heille kiellosta kirjallisesti.

– Poliisi odottaa edelleen neuvotteluyhteyttä, jotta kokoontumispaikasta ja mahdollisen marssin reitistä voitaisiin sopia. Poliisi ei yksipuolisesti määrää millekään tapahtumalle jotain tiettyä paikkaa, vaan neuvottelee asiasta järjestäjän kanssa, ylikomisario Jere Roimu sanoo.

Aiempina vuosina vastaava marssi on kokoontunut Narinkkatorilta ja marssinut sieltä eteenpäin. Helsinki ilman natseja -mielenosoitus on pyrkinyt vaikeuttamaan 612-soihtukulkueen etenemistä. Parina viime vuonna poliisi on ohjannut soihtukulkueen eri reitille sen vuoksi.

Jo seitsemättä kertaa järjestettävän mielenosoituksen taustalla on laaja joukko ihmisiä, jotka vastustavat natseja ja fasismia.

5. Ylioppilaiden soihtukulkue

Ylioppilaiden soihtukulkue lähtee Hietaniemen hautausmaalta Senaatintorille kello 16.

Soihtukulkueen reitti on perinteinen: Hietaniemen hautausmaa–Arkadiankatu–Mannerheimintie–Pohjoisesplanadi–Mariankatu–Aleksanterinkatu–Senaatintori.

Senaatintorilla vietetään kansalaisjuhlaa noin klo 17.55–18.15. Ohjelmassa on muun muassa kuorolaulua, Helsingin pormestari Juhana Vartiaisen puhe sekä ylioppilas- ja opiskelijakuntien puheita.

6. Linnan juhlat vaikuttaa liikenteeseen

Valtion johto osallistuu ekumeeniseen juhlajumalanpalvelukseen, joka alkaa Tuomiokirkossa kello 12.

Presidentti Sauli Niinistön ja tohtori Jenni Haukion viimeisen kerran isännöimiin Linnan Juhliin on kutsuttu noin 1 700 vierasta eri puolilta Suomea. Mariankadun ulko-ovet avataan ensimmäisille vieraille noin klo 18.30.

Poliisi rajoittaa liikennettä ja sulkee ajoittain kokonaan Pohjoisesplanadin ja Mariankadun katuosuudet Aleksanterinkadun ja Pohjoisesplanadin välillä. Poliisin mukaan liikenteen osalta pyritään mahdollisimman vähäiseen haittaan.