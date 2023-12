Jatkossa yhä useampi peto kuolee poliisin käskystä

Suurpetojen kannanhoidollisen metsästyksen loppuminen kasvattaa tulevaisuudessa poliisin työmäärää. Petokantojen nopea kasvu tulee Poliisihallituksen arvion mukaan lisäämään petojen lopetuksia, joita tehdään yleisen turvallisuuden ja järjestyksen turvaamiseksi.

Korkein hallinto-oikeus linjasi syksyllä käytännössä kaikki myönnetyt kannanhoidolliset poikkeusluvat lainvastaisiksi. Lain tulkinta lopettaa ilvesten ja karhujen metsästyksen.

Maa- ja metsätalousministeriö antoi perjantaina asetuksen (siirryt ulkoiseen palveluun), joka mahdollistaa enintään 28 suden metsästämisen poronhoitoalueen ulkopuolella metsästyskaudella 2023-2024. Asetus mahdollistaa myös kannanhoidolliset poikkeusluvat. Luvat myöntää Suomen riistakeskus tapauskohtaisen harkinnan jälkeen.

Asiantuntija-arvioiden mukaan on todennäköistä, että kho:n tulkinnan perusteella metsästys ei ala.

Kun petokantaa ei harvenneta, alkaa eläinten määrä kasvaa. Susikannan kasvu näkyy jo nyt. Muutaman viikon sisällä susien lopetusmääräyksiä on tullut Kärkölässä Hämeessä sekä Satakunnassa ja Etelä-Pohjanmaalla.

Poliisin huoli työmäärän kasvusta ei ole tuulesta temmattu

Susikannan painopiste on siirtynyt Itä-Suomen harvaan asutuilta saloseuduilta Lounais-Suomeen, jossa ihmisiä asuu paljon tiheämmässä.

Avaa kuvien katselu Susien lisäksi myös ilvekset ovat siirtyneet lähemmäksi ihmisasutusta. Kuvassa Ilves Ranuan eläinpuistossa vuonna 2017. Kuva: Seppo Nykänen / Yle

Petoja houkuttaa länteen ruoka. Susireviirit ovat keskittyneet alueille, joissa on eniten valkohäntäpeuroja ja metsäkauriita. Pienet hirvieläimet asustelevat usein lähellä ihmisasutusta, joten suurpetojen jälkiä voi löytyä kotiportailta. Koko maassa esimerkiksi suden vahvistettuja pihakäyntejä havaitaan runsaat 1 500 vuosittain. Kaikkia havaintoja ei edes ilmoiteta.

Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Ilpo Kojola pitää mahdollisena, että pedoista tehdään yhä enemmän havaintoja asutuksen lähellä.

– Epäilemättä susien liikkuminen talojen lähellä on yleistynyt. Reviirejä on vuosi vuodelta enemmän seudulla, jossa asutusta on enemmän. Kun pienet hirvieläimet elävät osin puoliurbaania elämää, on ymmärrettävää, että suden jälkiä ilmestyy lähelle taloja, Kojola kertoo.

Ihmisen terveys painaa vaakakupissa enemmän kuin pedon uhanalaisuus

Virkavalta joutuu usein puuttumaan peliin, kun suurpeto ilmaantuu liian lähelle asutusta ja on peloton. Karkotus- ja lopetusmääräyksistä ei ole tarkkaa tilastoa.

Poliisihallituksesta arvioidaan tapauksia olevan vuosittain muutamia kymmeniä, joista lopetuspäätöksiä noin 10–20. Karkotuspäätös voidaan antaa myös luonnonsuojelualueelle, kuten Torronsuon kansallispuistossa liikkuneelle sudelle annettiin alkusyksystä.

Lain mukaan peto on pyrittävä aina ensisijaisesti karkottamaan. Jos muu ei auta, eläin määrätään lopetettavaksi. Päätöksen tekoon vaikuttaa vain se, onko pedosta vaaraa ihmiselle. Ei esimerkiksi lajin uhanalaisuus.

– Meille kyse on yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvistä tehtävistä. Totta kai kuulemme ennen lopettamispäätöstä asiantuntijoilta, olisiko mitään muuta tehtävissä, sanoo poliisitarkastaja Tuomo Korhonen Poliisihallituksesta.

Avaa kuvien katselu Poliisin tekemästä lopetuspäätöksestä ei voi valittaa hallinto-oikeuteen, mutta poliisin toiminnasta voi tehdä kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle. Karhu kuvattu Kuhmossa syksyllä 2021. Kuva: Sari Ursin / Yle

Säädelty metsästys olisi petojenkin etu

Asiantuntijat uskovat, että poliisin karkotus- ja lopetusmääräykset pedoille lisääntyvät.

Suomen Luonnonsuojeluliiton suurpetoasiantuntija Riku Lumiaro muistuttaa, että liitto on kannattanut suden ja karhun kannanhoidollista metsästystä. Susille on vaadittu tarkkoja ehtoja, kuten sitä, että lauman johtajapari jätettäisiin ampumatta.

Lumiaro arvioi, että poliisin määräämien petolopetusten määrä voi alkaa kasvaa reilun kymmenen vuoden kuluessa.

– Metsästys olisi vaihtoehdoista parempi petojen kannalta. Olemme pitkään sanoneet, että kannanhoidollinen metsästys olisi tärkeää suurpetojen ihmisarkuuden ylläpitämiseksi, Lumiaro sanoo.

Tiedetään, että susilauma voi hajota, jos johtajapari tai toinen parista kuolee. Ilman laumaa yksinäiset sudet saattavat tehdä enemmän pihakäyntejä ja kotieläinvahinkoja.

Avaa kuvien katselu Suurpetojen kannanhoidollisen metsästyksen loppuminen tulee asiantuntija-arvioiden mukaan kasvattamaan kantaa nopeasti. Arkistokuvassa kaksi sutta talvella 2018. Kuva: Yle/Seppo Nykänen

Vahinkojen perusteella myönnettävät luvat vaativat tarkat selvitykset

Jos suurpeto aiheuttaa vahinkoa, sille voi hakea niin kutsuttua vahinkoperusteista poikkeuslupaa riistakeskukselta. Luvan myöntämisedellytykset ovat tarkat. Havainnot ja vahingot on dokumentoitava tarkkaan, ja vaikkapa pihakäyntien pitää olla usein toistuvia.

Poliisi ja Suomen riistakeskus määrittelevät pihakäynniksi tapaukset, joissa eläin on liikkunut asuin- ja talousrakennusten rajaaman alueen sisällä, eli kirjaimellisesti pihassa. Pihakäyntien määrän lisäksi on selvitettävä, onko pihassa jotain, mikä houkuttelee petoja.

Myös riistakeskuksen myöntämässä turvallisuusperusteisessa poikkeusluvassa petoa on koetettava ensin karkottaa. Jos kaksi onnistunutta karkotusta ei auta, ja peto yhä palaa pihoihin, voidaan myöntää lupa sen ampumiseen.

Merkittävin rajaus on kuitenkin se, että turvallisuus- tai vahinkoperusteinen lupa myönnetään aina juuri sille yksilölle, joka aiheuttaa vaaraa tai tuhoja. Talviaikaan lumijäljistä voidaan varmistaa oikea eläin.

Virkavalta joutuu puuttumaan peliin, kun suurpeto ilmaantuu liian lähelle asutusta ja on peloton. Video: Juha-Petri Koponen / Yle, stillkuva Juha Metso / All Over Press

Eläimen tappamiseen johtava poikkeuslupa vaatii paljon työtä hakijalta ja myöntäjältä. Susiin ja karhuihin liittyviä vahinkoperusteisia poikkeuslupia myönnetään vuosittain muutamia.

– Karkotusluvat saamme myönnettyä jopa päivässä, mutta tappamiseen oikeuttavassa luvassa on paljon paperityötä. Esimerkiksi kuntien maaseutuviranomaisilta on saatava lausunnot vahingoista, kertoo Suomen riistakeskuksen julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen.

Paperisota vai soitto hätänumeroon?

Soitto hätäkeskukseen on paljon helpompaa verrattuna riistakeskuksen lupaprosessiin. Siksi onkin todennäköistä, että jatkossa poliisiin otetaan yhteyttä aiempaa herkemmin. Poliisitarkastaja Korhosen mielestä tavallisen kansan yhteydenottokynnys poliisiin petoasioissa tulee madaltumaan.

– Niin, onko muuta vaihtoehtoa? En edes uskalla ennustaa, kuinka paljon tehtävämäärä kasvaa, Korhonen puntaroi.

Korhonen muistuttaa, että petojen määrän kasvu voi johtaa salametsästyksen lisääntymiseen. Esimerkiksi Pohjois-Savossa tutkitaan poikkeuksellisen laajaa salametsästysvyyhteä, johon liittyy petojen salatappoja. Törkeiden metsästysrikosepäilyiden selvittely voi tällöin viedä paljon aikaa ja sitoa runsaasti poliisin työvoimaa.