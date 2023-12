Ensimmäinen kuva julki presidenttiparista: näin puoliso Jenni Haukio pukeutui Linnan juhliin tuttuun asuun

Tohtori Jenni Haukio on aiemminkin käyttänyt samaa pukua uudelleen ekologisena kannanottona.

Ensimmäinen kuva presidenttiparista on julki ennen illan Linnan juhlia.

Presidentin puoliso, tohtori Jenni Haukio on yksi illan odotetuista pukeutujista. Hän suosii yksinkertaisia ja tyylikkäitä pukuja.

Avaa kuvien katselu Presidenttipari tervehti saapuvia vieraita Linnan parvekkeelta ulkovaatteet yllään. Kuva: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Kierrätyspukuja

Tälläkin kertaa Haukio käyttää kierrätyspukua. Hän pukeutuu uudestaan pukuun, jota hän käytti vuonna 2010 Linnan juhlissa ennen Sauli Niinistön presidenttikausien alkua. Pukua on uudistettu niin, että kunniamerkit mahtuvat siihen.

Avaa kuvien katselu Vuonna 2010 Jenni Haukiolla oli mustakuvioinen, yksiolkaiminen puku. Kuva: Matti Matikainen / All Over Press

Avaa kuvien katselu Presidenttipari viime vuoden Linnan juhlissa. Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Haukio pukeutui vuosi sitten Linnan juhliin aiemmin käyttämäänsä asuun. Haukio käytti aiemmin pukua vuonna 2019 Japanin keisarin kruunajaisissa Tokiossa. Tämän jälkeen puvun hihoja muutettiin.

Avaa kuvien katselu Fuksianvärinen puku oli Haukiolla vuonna 2019... Kuva: Tasavallan presidentin kanslia / Juhani Kandell

Vuonna 2019 Haukio käytti uudestaan pukuaan vuodelta 2015. Fuksian väriseen pukuun oli lisätty pitsiä.

Avaa kuvien katselu ... ja vuonna 2015. Kuva: All Over Press Finland

Juuri tämä fuksianvärinen puku sai jo ensimmäisellä kerralla kehuja.

Suunnittelijana oli Haukion luottosuunnittelija Sari Nordström.

Kunniamerkkien takia presidentin puolison on vaikea olla olkaimettomassa mekossa. Tässä mekossa ongelma oli kierretty yhdellä olkaimella.

Linnaan jo vuonna 2009

Ensimmäisen kerran Haukio nähtiin Linnan juhlissa jo vuonna 2009, kun hän oli avioitunut silloin eduskunnan puhemiehenä olleen Sauli Niinistön kanssa. Silloin Haukiolla oli tummanruskea olkaimeton iltapuku.

Avaa kuvien katselu Vuonna 2011 Haukio sanoi valinneensa vaatekaappinsa kätköistä liilan satiinipuvun, jossa oli kultakirjailuja. Kuva: All Over Press

Luontoa ja sinistä

Sauli Niinistön presidenttikauden aikana Jenni Haukio on valinnut usein jonkin teeman tai viestin. Haukio on tunnettu luonnon ystävä, mikä on näkynyt monissa puvuissa.

Avaa kuvien katselu Vuonna 2012 Paola Suhonen suunnitteli Haukiolle sinivalkoisen puvun, jonka kangasta koristivat Suomen maakuntakukat.

Avaa kuvien katselu Vuonna 2013 itsenäisyyspäivän juhlat järjestettiin poikkeuksellisesti Tampere-talossa Linnan remontin takia. Haukion yllä nähtiin polvimittainen kiiltävä kotelomekko. Kuva: @Petteri Paalasmaa/All Over Press

Avaa kuvien katselu Vuonna 2014 Haukio nähtiin vaaleansinisessä puvussa, jonka oli suunnitellut Sari Nordström. Kangas oli ranskalaista vintagea 1960-luvulta. Kuva: YLE

Avaa kuvien katselu Vuonna 2016 Haukion yllä nähtiin Sari Nordströmin suunnittelema violetti iltapuku. Silloin oli kolme presidenttiparia koolla. Kuva: Yle/ Kalevi Rytkölä

Suomen juhliessa satavuotista itsenäisyyttään vuonna 2017 Haukio oli raskaana. Aaro-poika syntyi vain kaksi kuukautta juhlista.

Avaa kuvien katselu Vuoden nuori suunnittelija Heidi Karjalainen suunnitteli Haukiolle vihreän silkkiasun vuonna 2017. Kuva: /All Over Press

Vuonna 2018 Haukion päällä nähtiin tähän asti kantaa ottavin puku. Haukio pukeutui ekologisesta Ioncell-kuidusta valmistettuun pukuun.

Avaa kuvien katselu Vuoden 2018 puku oli tehty selluloosapohjaisesta kuidusta. Kuva: Jarno Kuusinen / All Over Press

Kangas oli tehty suomalaisesta koivusta saatavasta liukosellusta, joka on peräisin Stora Enson Joensuun tehtaalta. Valmistusprosessissa ei käytetä mitään haitallisia kemikaaleja. Ioncell on selluloosapohjainen kuitu, joten se on biohajoava, eikä siitä irtoa mikromuoveja.