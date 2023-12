Kalajoen Hiekkäsärkillä laajat uudistussuunnitelmat: Kylpylä uusiksi ja 1000 uutta huonetta

Vilkas matkailukeskus haluaalisää kansainvälisiä vieraita. Investointien määrä on jopa yli 230 miljoonaa euroa seuraavan 10 vuoden vuoden aikana.

Kalajoen Hiekkasärkkien matkailualueen ydinaluetta aiotaan kehittää suuresti.

Suunnitelmissa on 51 000 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta. Tämä mahdollistaisi uuden vesi- ja saunamaailman nykyisen Sanifani-kylpylän tilalle, lisää loma-asumista meren äärelle sekä hyvinvoinnin ja kaupan palveluita. Investointien arvo on yli 230 miljoonaa euroa seuraavien 10–12 vuoden aikana.

Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n toimitusjohtaja Janne Anttilan mukaan alue kehittyy ensin uudistamalla nykyistä kylpyläkorttelia.

– Puramme vanhaa, jota voimme rakentaa uutta. Tavoite on palvella laajempia kohderyhmää uudenlaisella vesi- ja saunamaailmalla, kertoo Anttila.

Nykyinen kylpylä Sanifani on rakennettu vuonna 1990, joten ydinalueen uudistaminen aloitetaan siitä. Ydinalueelle rakentuu kävelykatu. Majoituskapasiteetti kasvaa ylöspäin lomakerrostalojen muodossa. Majoitus on kasvanut reilussa 20 vuodessa 3 500 vuodepaikasta yli 14 000 vuodepaikkaan. Matkailutulo on lähes 50 miljoonaa euroa vuodessa.

Avaa kuvien katselu Hiekkasärkille suunniteltuja loma-asuntokerrostaloja. Havainnkuva. Kuva: Arco Architecture Company

Toimitusjohtaja Anttilan mukaan majoitusta rakennetaan lisää noin 1 000 huonetta. Kansainvälisissä matkailijoissa nähdään kasvupotentiaalia.

– Kesä tuo 67 prosenttia matkailutulosta, mutta lisää kasvua voimme saada kansainväliseltä markkinalta myös talvikaudelle. Uskomme tähän, siksi nämä pitkän ajan kestävät suunnitelmat on luotu, kertoo Anttila.

Hiekkasärkkien ydinalueen koko on tällä hetkellä noin 65 000 kerrosneliömetriä. Nyt suunniteltu 51 000 kerroneliömetrin lisäys ei tule kokonaan nykyisen lisäksi, sillä kylpylän uudistaminen vähentää kerrosneliöitä kokonaisluvusta.

Kalajoen matkailukeskuksen majoituskapasiteetti, palvelut ja reitistöt ovat kehittyneet viime vuosina voimakkaasti. Esimerkiksi Kalajoen Marinan alueelle on jo toteutunut kymmenillä miljoonilla yksityisiä investointeja huoneistoihin ja vuonna 2026 avautuvan Marinan vierasvenesataman rakentamistyöt ovat käynnissä.