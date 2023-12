Lasinpuhallus pääsi Unescon kulttuuriperinnön luetteloon

Käsityönä valmistettuun lasiin liittyvä tieto, tekniikat ja taito on liitetty Unescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.

– Unescon tunnustus vahvistaa perinteentaitajien ja käsityönä valmistetun lasin tunnettuutta ja arvostusta maailmalla. Se turvaa työskentelymahdollisuuksia, sillä ala on elossa vain tekijöiden kautta, kommentoi Suomen lasimuseon johtaja Hanna Mamia-Walther.

Lasinpuhallusperinne on elänyt Suomessa 1600-luvun lopulta lähtien, mutta se uhkaa hiipua ja yksipuolistua hakemuksen Unescolle jättäneissä maissa.

Suomen ja viiden muun maan hakemus Unescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon hyväksyttiin Unescon kokouksessa Botswanassa.

Suomen lisäksi mukana hakemuksessa olivat Ranska, Saksa, Espanja, Tšekki ja Unkari.

Suomessa hakemuksen teossa oli mukana 17 lasialan ja perinteenkantajien yhteisöä. Suomen lasimuseo pani hakemuksen alulle Suomessa.

Listalle aiemmin saunaperinne ja viulunsoitto

Suomi on vuosikymmenten ajan ollut kansainvälisesti tunnettu lasimuotoilustaan. Muotoilu vaatii lasin käsittelytaitoa ja muotoilijoiden ja puhaltajien välistä saumatonta yhteistyötä.

– Suomen lasimuseon seuraava projekti on haastatella eri-ikäisiä ja -taustaisia perinteenkantajia ja kartoittaa, kuinka taito on siirtynyt ammattilaiselta toiselle, Mamia-Walther kertoo.

Lisäksi museo aikoo dokumentoida etenkin suomalaisina pidettäviä työkaluja ja tekniikoita.

– Vaikka käsityönä valmistetun lasin aineettomaan kulttuuriperintöön liittyy maailmanlaajuisesti paljon yhteistä, on kullakin maalla omat erityispiirteensä, Mamia-Walther huomauttaa.

Tätä nykyä lasiartesaaniksi voi opiskella Ammattiopisto Tavastiassa. Sen opetuspaikkoina ovat Iittalan lasitehdas ja Nuutajärvi. Lasimuotoilua voi opiskella Hämeen ammattikorkeakoulussa ja Aalto-yliopistossa.

Aiemmin Suomesta on hyväksytty Unescon listalle saunaperinne ja kaustislainen viulunsoitto. Lisäksi listalla on pohjoismainen limisaumaveneperinne, jossa Suomi on mukana.