Kauppakeskus pitää kärkipaikkaa Oulun järjestyshäiriöissä – katso, mitä mieltä asiakkaat ovat turvallisuudesta

Oululaiset eivät pidä kauppakeskus Valkeaa erityisen turvattomana paikkana.

– Ihmisten välillä näyttää joskus olevan saikkinaa, mutta minä liikun täällä melkein milloin tahansa, kauppakeskuksen asiakas Kari Kisko toteaa.

Kiskon mielestä ensisijainen keino turvallisuuden lisäämiseksi on järjestyksenvalvonta.

Kauppakeskus Valkean järjestyksenvalvojia lisättiin viranomaisen määräyksestä tämän vuoden keväällä. Tavoitteena on lapsiin ja nuoriin kohdistuvien rikosten ennaltaehkäisy.

Valkean Kesäkatu on auki vuorokauden ympäri ja paikalla on aina vähintään yksi järjestyksenvalvoja

– Meillä on alusta alkaen ollut järjestyksenvalvojia, nyt niitä on vain lisätty. Lisäksi kauppakeskuksessa työskentelee vartijoita, Arinan toimitusjohtaja Reima Loukkola kertoo.

Iltalehti uutisoi, että vartiointiliikkeen palvelut maksavat Arinalle 200 000 euroa vuodessa. Loukkolan mukaan yhteistyö viranomaisten ja turvallisuuspalveluiden järjestäjien kanssa on ollut toimivaa.

– Prioriteettimme on Valkean turvallisuus. On asiakkaiden sekä vuokralaisten etu, että kauppakeskus on turvallinen paikka.

Levottomuutta näkyy viikonloppuisin

Ylikomisario Arto Aution mukaan ei voida sanoa, että Valkeassa tapahtuisi sen enempää rikoksia kuin muuallakaan julkisilla paikoilla.

– Järjestyshäiriöissä Valkea pitää kärkipaikkaa, mutta se on myös suosituin kokoontumispaikka. Joskus myös henkilö saatetaan ottaa siellä kiinni, vaikka itse rikos olisi tapahtunut toisaalla, Autio toteaa.

Nuorisoporukat huolestuttavat Valkean asiakkaita. Lotta Tölli ja Veera Nissilä välttelevät kauppakeskuksen tiloissa liikkumista tiettyinä kellonaikoina.

– Iltaisin ja varsinkin viikonloppuisin näkee enemmän levottomuutta, mutta en mitenkään erityisen paljon ole siihen kuitenkaan törmännyt, Nissilä kertoo.

Avaa kuvien katselu Lotta Tölli ja Veera Nissilä eivät mielellään liiku Valkeassa tiettyinä kellonaikoina. Kuva: Elisa Kinnunen / Yle

Oulussa tapahtuvaa rikollisuutta ei ylikomisario Aution mukaan voida kutsua varsinaiseksi jengirikollisuudeksi. On kuitenkin olemassa nuorisoporukoita, jotka ihannoivat katujengikulttuuria.

– Poliisin tiedossa on, että Valkeassa liikkuu tällaisia porukoita, jotka tekevät rikoksia. Tätä tapahtuu kuitenkin kaikissa niin pienissä kuin suurissakin kauppakeskuksissa, joissa on toisinaan paljonkin ihmisiä.