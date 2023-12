Vanhempi: Näin pettymyksen tunteita voi käsitellä lapsen kanssa

Mikäli lapsi toivoo lahjoja, joita perheen ei ole mahdollista hankkia, voi sen tuoda lapselle esiin esimerkiksi sanomalla ”Tämä olisi varmasti ihana, mutta valitettavasti emme sitä pysty hankkimaan.”

Aina ei ole mahdollista toteuttaa lapsen kaikkia toiveita. Lapselle voikin tuoda esiin, että osa joulun jännitystä on myös se, kun ei tiedä mitä paketeissa on.

Huomioi lapsen ikätaso. On tärkeää, että lapsi ei ahdistu tai huolestu, jos lahjojen määrä riippuu perheen taloudellisesta tilanteesta. Ekaluokkalainen alkaa jo ymmärtää rahan arvosta.

Vanhemman tehtävä on asettaa rajoja lapselleen. Lapsi ei mene siitä rikki, jos hän välillä pettyy. Silloin tärkeää on se, että vanhempi on läsnä lapselle ja ottaa hänen tunteensa vastaan.

Mannerheimin lastensuojeluliitolla on vanhemmille vanhempainpuhelin, chat ja nettikirjepalvelu sekä lapsille ja nuorille lasten ja nuorten puhelin, chat ja nettikirjepalvelu, joihin voi ottaa yhteyttä mieltä painavissa asioissa.

Lähde: Erika Viding, nuorten tukilinjan asiantuntija, Mannerheimin lastensuojeluliitto