Pirkanmaalla palattiin normaaliin valmiustasoon: akuutit ongelmat helpottivat massarokotuksilla

Pirkanmaan hyvinvointialue on palannut normaaliin valmiustasoon maanantaista alkaen. Pirkanmaan hyvinvointialue nosti marraskuussa valmiustasoa tehostettuun valmiuteen.

Tehostettuun valmiuteen siirryttiin koronatilanteen pahenemisen ja liukkaiden kelien aiheuttaman kiireellisen hoidon tarpeen vuoksi. Tämä johti poikkeusjärjestelyihin erityisesti kiireellisessä hoidossa ja vuodeosastojen toiminnassa.

PIrkanmaan hyvinvointialueen tiedotteen mukaan tilanne on helpottanut. Apua on ollut esimerkiksi siitä, että Pirkanmaalla on järjestetty useita rokotustapahtumia, ja nyt ollaan edellä viimevuotista rokotustahtia.

Alueella sairaalahoitoa vaativien koronapotilaiden määrä on vähentynyt.