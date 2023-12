Suomalaispapit alkoivat manata pahoja henkiä ihmisistä ja se on aivotutkijan mukaan vaarallista: ”Ihmisissä ei ole demoneja”

Jos epäilee itseään tai toista riivatuksi, on mentävä lääkäriin selvittämään asiaa, sanoo psykologian tohtori Jukka Häkkinen. Kuvituskuva.

Psykologian tohtori ja aivotutkija pitää luterilaisten pappien harjoittamaa manausta vaarallisena. Jos ihminen ei saa lääketieteellistä hoitoa, on vaarana esimerkiksi itsetuhoisuus.

Yle uutisoi viime viikolla, kuinka luterilaiset papit ovat ryhtyneet ajamaan pahoja henkiä pois riivattuina pidetyistä ihmisistä. Papit kertovat karkottavansa ihmisistä riivaajia Jeesuksen nimissä ja perustelevat eksorkismin eli manauksen kuuluvan kristinuskon pakettiin. Manaamiselle kirkossa on piispojen lupa.

Eksorkismia on kirkon piirissä harrastettu aikojen alusta. Suurelle yleisölle manaaminen on tullut tutuksi esimerkiksi elokuvien, kuten vuonna 1973 julkaistun Manaajan myötä.

Psykologian tohtori ja aivotutkija Jukka Häkkinen Helsingin yliopistosta pitää päätään nostanutta manaamista vaarallisena.

– Voi syntyä monenlaista vahinkoa. Täytyy sanoa, että ensimmäinen tuntemus on hämmennys, että mitä ihmettä nyt tapahtuu. Itse lähtisin siitä näkökulmasta, että ihmisissä ei ole demoneja vaan löytyy joku muu selitys. Ihmisen pitäisi mennä lääkärin, psykiatrin tai psykologin luo eikä manattavaksi.

Häkkisen mukaan on erikoista, että papit ovat myös haastatteluissa sanoneet, etteivät he ota mielenterveyden ongelmien kanssa kamppailevia manattavaksi. Papit eivät ole koulutettuja tunnistamaan mielenterveyden ongelmia tai sairauksia, Häkkinen perustelee.

Ei demoni vaan dissosiatiivinen identiteettihäiriö

Uskonnollisesta näkökulmasta etenkin persoonallisuuden, käyttäytymisen ja puheen muutoksia pidetään ihmiseen mielen ja ruumiin vallanneen riivaajan aiheuttamina.

Muiden kuin lääkärin tai psykologin voi olla tänäkin päivänä erittäin vaikea tunnistaa monia sairauksia. Tieteellisiä selityksiä sille, että ihminen tuntee olevansa riivattu, ovat esimerkiksi mielenterveyden ongelmat tai muu sairaus.

Avaa kuvien katselu Dissosiatiivisessä identiteettihäiriössä persoonallisuus vaikuttaa muuttuvan nopeasti toiseksi. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Yksi yleinen selitys on dissosiaatiohäiriö, jossa ihmiselle voi tulla irrallinen olo tilanteesta tai kokemus, että menettää kontrollin jollekulle toiselle. Kyseessä voi olla myös dissosiatiivinen identiteettihäiriö, jolloin persoonallisuus muuttuu nopeasti ikään kuin toiseksi.

– Tätä on voitu tulkita, että henkilö olisi riivattu, kun hän juttelee ensin rauhallisesti ja yhtäkkiä onkin tosi vihainen ja puhuu erilaisella äänellä. Sen sijaan, että kyseessä on demoni, voi olla dissosiatiivinen identiteettihäiriö.

Epilepsia aiheuttaa silmien muljauttelua

Keskiajalla noitavainojen aikaan ilmestyneessä Noitavasara-kirjassa annettiin ohjeita noitien tunnistamiseen ja kuulusteluun. Häkkisen mukaan kirjassa on kuvattu esimerkiksi käyttäytymistä, joka sopii paitsi Touretten syndroomaan tai harvinaisempaan epileptiseen oireiluun. Molemmissa ilmenee pakonomaista kiroilua.

Epileptisessä oireilussa ihminen myös liikehtii aggressiivisesti tai hallitsemattomasti ja hänen silmänsä voivat muljahdella.

Avaa kuvien katselu Riivattuna on voitu pitää esimerkiksi paljon kiroilevaa ihmistä. Kiroilu voi johtua esimerkiksi Touretten syndroomasta. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Häkkinen on lukenut tutkimuksia tapauksista, joissa sairauksia on ennen lääketieteellistä diagnoosia hoidettu pitkään uskonnollisissa piireissä manaamisella.

– On syytä muistaa, että riivattuna pidetty voi vahingoittaa itseään ja toimia itsetuhoisesti.

Ilmiönä riivaus on vanha. Häkkisen mielestä on mielenkiintoista, että se on säilynyt.

Nykypäivänäkin on Häkkisen mukaan vaara, että manausten harjoittaminen leviää uskonnollisissa yhteisöissä. Yhteisössä voidaan tulkita, että esimerkiksi yhteisön normeja rikkova ei ole itse vastuussa teoistaan vaan kyseessä on paha henki.

Homoseksuaalia hoidettu Suomessa manaamisella

Häkkisen mielestä kirkon pitäisi kantaa vastuu ja ohjata riivatuksi itsensä kokevat aina lääketieteelliseen konsultaatioon.

– On olemassa myös väärinkäytöksen mahdollisuus. Jos kuka tahansa voi tehdä tulkintoja, lisää se mahdollisuutta henkiseen väkivaltaan.

Kyseenalaista hoitoa ovat harjoittaneet aikoinaan myös esimerkiksi psykiatrit. Vielä 1970-luvun Suomessa homoseksuaalista ihmistä on hoidettu manauksella.

– Suomalainen psykiatri sanoi hoitoon tulleelle, että homoseksuaalisuus aiheutuu homoseksuaalisista demoneista, jotka pitää manata pois.

Kuuntele alta, miten pahoja henkiä ajetaan ihmisistä pois luterilaisessa kirkossa: