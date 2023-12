Tinderin ex-pomo kehitti uuden sovelluksen, joka opettaa, miten kertoa ihastukselle tunteistaan

Suomi ensimmäinen maa, jossa erityisesti nuorille suunnattu sovellus on otettu käyttöön.

Voiko teköäly poistaa yksinäisyyden maailmasta?

Tähän pyrkii viime viikolla lanseerattu Meeno-niminen sovellus, jonka taustalla häärii aiemmin deittisovellus Tinderin toimitusjohtajana työskennellyt Renate Nyborg.

Slush-tapahtumassa vieraillut Nyborg on aina ollut kiinnostunut ihmissuhteista. Ennen Tinderiä hän työskenteli mindfullnesiin ja meditaatioon keskittyneen Headspace-sovelluksen parissa.

Renate Nyborgin mukaan ihmiskunnan suurimmat uhat ovat ilmastonmuutos ja yksinäisyys. Hän haluaa tarjota ratkaisun jälkimmäiseen.

Henkilökohtainen ihmissuhdesparraaja

Sovellus keskustelee käyttäjänsä kanssa ja toimii ikään kuin henkilökohtaisena ihmissuhdevalmentajana.

Kone selvittää ensin käyttäjänsä taustatietoja, kuten iän, sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen ja kysyy sitten, minkälaisiin ihmissuhteisiin tämä kaipaa neuvoja. Niitä voivat olla esimerkiksi parisuhde, ystävyyssuhteet, perhesuhteet tai työpaikan ihmissuhteet.

Tämän jälkeen se auttaa käyttäjäänsä tunnistamaan ja nimeämään ihmissuhteisiin liittyviä hankalia tunteita ja löytämään konkreettisia keinoja eri tilanteissa toimimiseen.

Tällaisia voivat olla esimerkiksi keskustelun aloittaminen tai tunteista kertominen toiselle ihmiselle.

Nyborg korostaa, että sovellus ei ole tarkoitettu vakavien mielenterveyden ongelmien hoitamiseen.

– Jos käyttäjä tuo esille esimerkiksi itsetuhoisia ajatuksia, sovellus ohjaa hänet ottamaan yhteyttä paikallisiin hoitotahoihin ja mielenterveyden ammattilaisiin.

Avaa kuvien katselu Meeno selvittää käyttäjänsä tunnetilaa. Kuva: Meeno

Avaa kuvien katselu Meeno tiedustelee, minkälaisia neuvoja sen käyttäjä toivoisi saavansa. Kuva: Meeno

Avaa kuvien katselu Kuvassa sovelluksen käyttäjä pyytää apua siihen, miten kertoa puolisolle eroajatuksistaan. Meeno neuvoo olemaan rehellinen, empaattinen ja selkeä syistä erohalujen takana. Se kehottaa myös antamaan tilaa kumppanin tunteille. Kuva: Meeno

Meeno on lanseerattu kaikista maailman maista ensimmäisenä Suomessa. Miksi juuri täällä?

Norjalaistaustainen Nyborg tuntee pohjoismaisen luonteenlaadun.

– Suomi on todella innovatiivinen teknologiamaa, jossa monet kuitenkin kärsivät yksinäisyydestä. Kuulin juuri vitsin siitä, että jos Suomessa joku tulee juttelemaan kadulla, hän on joko kännissä, hullu tai amerikkalainen.

Tinderillä työskentely opetti Nyborgille, että liian monet etsivät ratkaisua yksinäisyyteen romanttisesta kumppanista.

– Yhtä tärkeää olisi panostaa myös ystäviin, perheeseen ja vaikka työpaikan ihmissuhteisiin.

Korona rokotti nuorten ihmissuhdetaitoja

Meeno on suunnattu erityisesti 18–25-vuotiaille.

Nyborgin mukaan tällä ikäryhmällä ihmissuhdetaidot jäivät koronaeristyksen vuoksi oppimatta.

– Yhä useampi nuori kysyy Googlelta ja teköälysovellus Chat-GPT:ltä neuvoja ihmissuhteisiin.

Applen Iphonella käytettävä sovellus on toistaiseksi saatavilla vain englanniksi. Sovellus on vasta kehitysvaiheessa, ja Nyborgin mukaan suomenkielinen versio on todennäköisesti saatavilla jossain vaiheessa.

Meenon kehittäjä Renate Nyborg kertoo sovelluksesta:

Psykologi suhtautuu myönteisesti

Psykologi Ville Ritola suhtautuu myönteisesti Meenon kaltaisiin teköälysovelluksiin.

Hänen mukaansa yksinäisyys on koko yhteiskuntaa koskettava uhka, jolla on merkittäviä vaikutuksia sekä ihmisten psyykkiseen että fyysiseen terveyteen.

– Ei ole realistista ajatella, että yksinäisyysongelma voidaan ratkaista vain ammattilaisten avulla. Tarvitaan toimia ihan kaikilla tasoilla.

Ritola näkee hyödyllisenä sen, että sovellus auttaa käyttäjäänsä nimeämään tunteitaan ja pyrkimään konkreettisiin tekoihin ihmissuhteiden parantamisessa.

– Toimintaan ohjaaminen on yksinäisyyden hoidossa ja ehkäisemisessä tärkeämpää kuin se, että mietitään jotain tilannetta tyhjentävästi.

Ritolan mukaan Meenon kaltaisista sovelluksista hyötyvät erityisesti ne, jotka eivät muuten hakisi apua.

Hän ei pelkää sitä, että tekoälysovellukset tekisivät mielenterveyden ammattilaiset hyödyttömiksi, päinvastoin.

– Ihmiskontakti on meille lajina niin tärkeää, että sitä ei ole kovin helppoa, jos edes mahdollista korvata.