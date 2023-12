Valoguru Kari Kola: ”Voisimme tehdä valotapahtumista vielä upeampia eri kaupunkien yhteistyönä” – nyt hehkuu Turku

Valotaiteilija Kari Kola ja irlantilainen valotaiteilija Brendan Savage ovat pukeutuneet vahvasti toppasuihin. He asentavat Savagen valoteosta Turun kauppatorilla 15 asteen pakkasessa.

Valotapahtumissa on totuttu pukeutumaan lämpimästi, sillä valotaiteilijat tuovat lämpöä juuri talven pimeimpiin ja kylmimpiin hetkiin.

Irlantilaistaiteilijan teoksessa tulee ilmi ihmiselämän rosoisuus valaistujen seinien läpi. Valoinstallaation nimi on Through The Cracks The Light Shines In.

Avaa kuvien katselu Irlantilainen valotaiteilija Brendan Savage tarvitsi porakonetta teoksen viimeistelyyn Turussa. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Teos on saanut innostuksensa japanilaisesta tekniikasta, jossa kaunista keramiikkaa rikotaan tarkoituksella ja paloista tehdään taidetta.

– Säröt tekevät meistä, mitä olemme. Niiden kautta näemme kauneuden itsessämme, kertoo Savage.

Avaa kuvien katselu Brendan Savagen valoteos on Turun ortodoksisen kirkon edustalla tammikuun loppuun saakka. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Maailmalla valotaiteen suosio on hänen mielestään yhä nousussa.

– Varsinkin digitaalinen teknologia antaa mahdollisuuksia, pohtii Savage.

Avaa kuvien katselu Jouni Väänäsen Minun pandemiani -niminen teos on nähtävillä Turun Vartiovuorenmäellä. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Yliopistonmäellä valoisa pitsiliinapilvi

Noin 190 pitsiliinaa ja niihin kiinnitettyjä Stiga-pelin jääkiekkoilijoita antavat mielettömän jännittävän vaikutelman, kun lähtee nousemaan kohti Yliopistonmäkeä.

Lappeenrantalainen valotaiteilija Samuli Halla työskentelee myös lavastajana, mutta valotaide on hänelle tärkeää.

– Monet ohikulkijat ovat pohtineet, mitä teos merkitsee. Ajattelen, että nämä ovat kuin voikukkia, jotka lentävät tuuleen. Ne taistelevat painovoimaa vastaan, kertoo teosta viimeistelevä Halla.

Avaa kuvien katselu Samuli Hallan pitsiliinoista koostuva valoteos näyttää kauempaa valoisalta pilveltä. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Valotaiteen eri puolet

Taiteellinen johtaja Kari Kola luotsaa Turun valotapahtumaa kolmatta kertaa. Hän odottaa jopa 250 000 kävijää valoteosten äärelle. Teokset ovat esillä itsenäisyyspäivästä lauantaihin. Jotkut teokset ovat nähtävissä jopa tammikuun loppuun saakka.

– On tärkeää, että näytämme eri tyylilajeja valotaiteesta. Joitakin voi katsoa hyvin läheltä, 10–20 sentin päästä. Joitakin voi katsella kilometrin päästä, vinkkaa Kola.

Avaa kuvien katselu Turun pääkirjaston vanha puoli kylpee Ochoresotto-ryhmän tekemässä valoteoksessa. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Hän on maamme tunnetuimpia valotaiteilijoita, ja hänellä on haave.

Kolan mielestä Joensuun, Turun ja Tampereen kaupungit voisivat tehdä jatkossa valotapahtumat yhteistyössä.

– Joensuussa on puutarhassa tapahtuma, täällä Turussa kaupunkitilassa ja Tampereella huvipuistossa, kertoo Kola, joka lähtee Turusta tekemään omaa teostaan Särkänniemen huvipuiston ensimmäiseen valotapahtumaan.