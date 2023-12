Yli 1,3 miljoonan kilometrin mies lähtee Linnan juhliin – Olihan se järkytys, kommentoi Terho Myyryläinen kutsuaan

Palkittu kirjastoautonkuljettaja Terho Myyryläinen on onnellinen lähes 40 vuoden urakan jälkeen. Viime vuonna eläköitynyt mies pääsee juhlimaan itsenäisyyttä Presidentin linnassa.

Presidenttipari on kutsunut itsenäisyyspäivänä Presidentinlinnaan noin 1 700 eri tavoin ja eri aloilla ansioitunutta suomalaista. Vieraina on pitkän uran tehneitä henkilöitä, jotka ovat omalla alallaan toimineet tienraivaajina, esimerkkeinä ja mentoreina.

Tähän kategoriaan menee täysillä yksi kutsutuista, Inarin kirjastoautoa nelisenkymmentä vuotta tuulessa ja tuiskussa tyyrännyt Terho Myyryläinen.

– Miljoona kolmesataatuhatta kilometriä on saldo, jonka olen urakoinut neljänkymmenen vuoden aikana. Sinä aikana ajettiin puhki kaksi kirjastoautoa ja sainpa vielä ottaa tyypit uudesta kolmannesta autostakin, Myyryläinen sanoo.

Kutsu Linnan juhliin oli Myyryläiselle ensin järkytys. Hän ei ollut kuvitellut ikänään moista kunniaa saavansa. Mies on silti onnellinen saamastaan huomiosta.

– Olihan se järkytys kun avasin sen kutsun, mutta kai tässä nyt on ainakin jotain tehty oikeinkin, hän naurahtaa.

Myyryläinen aikoo viedä Lapin kirjastoväen terveiset Presidenttiparille. Hänellä on aavistus, että Jenni Haukiolla on näppinsä pelissä kutsun osalta.

– En ole tavannut presidenttiparia ennen, mutta onhan se jo aikakin, viime hetkillä, naurahtaa Myyryläinen.

Avaa kuvien katselu Inarin kirjastotoimen ylpeys on Suomen paras kirjasto vuosimallia 2022. Tällä autolla Terho Myyryläinen ajoi vuosikymmenien uran viimeisen reissun Sevetin koulun pihalle. Kuva: Jarmo Siivikko / Yle

Inarin kirjastotoimen Fáárust-kulkija valittiin viime vuonna vuoden kirjastoksi Suomessa. Palkinnon arvoa lisää se, että palkinto oli laatuaan ensimmäinen. Samalla Terho Myyryläinen valittiin vuoden kirjastoammattilaiseksi hänen juuri jäätyään eläkkeelle virastaan kesällä 2022.

– Asiakasnäkökulma oli Inarissa viety kaikkein pisimmälle, eli voittaja on asiakasta lähellä. Palvelun yksilöllisyys korostuu kirjastoautotyössä. Harvaan asutulla alueella kirjastoauton merkitys kulttuuripalveluna on suuri, kertoo Suomen kirjastoseuran toiminnanjohtaja Juha Manninen.

Siinä saldoa työlle, jonka merkitys vain korostuu pitkien välimatkojen Lapissa.

– Kyllä se on aina juhlapäivä kun pääsee Sevetin koulun pysäkille palvelemaan vilkkusilmäisiä pieniä ja isompia asiakkaita, se antaa virtaa, toteaa Myyryläinen.

Kirja ei kuole koskaan

Myyryläisen mielestä kirja on edelleenkin kirjoitetun tekstin paras käyttöliittymä. Kirjan selailu, silmäily ja koskettelu on sosiaalinen tapahtuma, joka sisältää tunnetta ja kirjaa on hauska käsitellä. Lukeminen kannattaa aina.

Myyryläinen ei väheksy äänikirjoja ja podcastejakaan, mutta hänelle perinteinen, nidottu kirja on aina ykkönen.

– Onhan se tuonut perheeseen leivän jo neljäkymmentä vuotta, hän naurahtaa.

Terho Myyryläiselle on myös pitkän uransa aikana kehittynyt tarkka vainu siitä, millaisista kirjoista hänen asiakkaansa pitävät. Silmääkään räpäyttämättä on hän puoliväkisin laittanut eräänkin kaamaslaisen mökkiläisen kassiin teoksia, jotka ovat lukijan mielestä jälkeenpäin osoittautuneet todellisiksi helmiksi.

Avaa kuvien katselu Tällä Inarin kunnan ensimmäisellä kirjastoautolla alkoi Terho Myyryläisen pitkä ura kirjastoauton ratissa. Tässä molemmat ensimmäistä kertaa Sevetin pysäkillä vuonna 1983. Kuva: Jarmo Siivikko / Yle

Kirjastoautojen määrä on tällä vuosituhannella romahtanut. Koko maassa kirjastoautoja oli vielä vuosituhannen taitteessa yli 200, mutta nykyään kirjastoautoja on jäljellä 124.

Kirjastoautolle kuuluu silti pikku hiljaa taas hyvää. Kirjastoautojen määrän aallonpohja on sivuutettu, vaikka kaikesta on säästetty ja polttoaine on kallista.

Syynä tähän on se, että usein kirjastoautoja ylläpidetään yhteistyössä usean kunnan kesken.

Kirjastoautojen palvelut ovat muuttuneet rankasti

Kirjastoautossa toimii myös usein apteekin palvelupiste. Kirjastoauton valikoimista löytyvät tärkeimmät itsehoitovalmisteet ja haavanhoitotuotteet.

Monissa autoissa kulkee liikuntavälineitä, sählymailoja, lumikenkiä ja Inarissa kirjastoautosta voi lainata jopa kylpyläkortin kahdeksi viikoksi.

Suomen kirjastoseuran toiminnanjohtaja Juha Mannisen mielestä kirjastoautojen monipuolisuus ja ihmisläheisyys ovat sen valtteja. Auton palvelut ovat muunneltavissa ja räätälöitävissä moneen tarkoitukseen. Esimerkkinä muun muassa tulevat presidentinvaalit, joissa lukuisat kirjastoautot toimivat ennakkoäänestyspaikkoina.

Suurimpana valttina kirjastoautolle Manninen pitää henkilökunnan rautaista ammattitaitoa.

– Kun kirjastoauto kiertää pysäkeillä vuodesta toiseen, syntyy keskustelua ja monesti jopa ystävyyssuhteita asiakkaiden kanssa. Virkailijat tietävät minkälaisesta kirjallisuudesta itse kukin pitää ja monesti autossa on jo valmiina hyllyssä asiakkaan seuraava elämys, Manninen sanoo.

Mannisen mukaan henkilökohtainen palvelu luo yhteisöllisyyden tunnetta. Samalla kun haetaan kirjoja, tavataan muita alueen asukkaita. Usein näin käy juuri vain kirjastoautolla.

Kirjastoauto on Mannisen mukaan harvaan asutulla seudulla monesti myös ainoa kulttuuripalvelu, jonka arvon ehkä tunnistaa vasta sitten kun se viedään pois.