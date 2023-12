Kinoksista voi syntyä riitoja taloyhtiöissä – muista ainakin nämä asiat lunta lykkiessäsi

Vaasalaispihoilla on jouduttu jo alkutalvesta puntaroimaan sitä, mihin kaikki tähän mennessä satanut lumi laitetaan. Video: Jarkko Heikkinen.

Kolat ovat olleet kovassa kulutuksessa esimerkiksi Vaasassa viime viikkoina.

Rannikkokaupungissa on tällä hetkellä lunta 28 senttimetriä. Se on enemmän kuin vaikkapa Sallan Naruskassa tai Kuusamon Kiutakönkäällä.

Mika Kärkkäinen on yhden taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Vaasan Gerbyssä. Hän sanoo, ettei muista vastaavaa talvea, jolloin lunta olisi tupruttanut näin paljon ja näin aikaisin.

– Lumet tulivat lokakuun lopussa, ja silloin oli jo pienimuotoinen kaaos. Nyt on kyllä ennätysmäärä lunta joulukuun alussa, Kärkkäinen sanoo.

Taloyhtiön pihalla on jo jouduttu miettimään, mihin kaikki lumi oikein mahtuu.

– Meillä on kohtalaisesti tilaa vielä tässä, mutta kohta on hankalaa, Kärkkäinen toteaa.

Talvi yllätti kiinteistönpitäjän

Kiinteistöliiton lakiasiantuntija Tapio Haltia tietää, että lumi on yllättänyt aikaisella tulollaan monet kiinteistönomistajat.

On olemassa kuitenkin joitakin tärppejä, jotka kannattaa kolatessa pitää Haltian mukaan mielessä:

Hoida lumet kiinteistöllä.

Myös maankäyttö- ja rakennuslaista tuleva lähtökohta pätee niin sadevesiin kuin lumeenkin: kiinteistölle satava lumi pitää pystyä käsittelemään kiinteistöllä tai kuljettaa se pois kokonaan.

Älä lykkää lumia naapurin tai kunnan puolelle.

Tämä on luvatonta, ja siitä voi syntyä jopa vahinkoa. Lumen pois kuljettamisesta voi myös syntyä kustannuksia, jotka tulevat sinun maksettavaksesi – eivät kunnan tai naapurin. Taloyhtiö voi saada tällaisesta korvausvaatimuksen.

Kuljeta lumet pois, jos ne eivät mahdu mihinkään.

Jos tilaa ei ole, on vastassa kuljetuksen tilaaminen lumelle. Kaupungeilla ja kunnilla on yleensä lumenvastaanottoalueita. Sekä kuljetus että lumen tuonti on pääsääntöisesti maksullista.

Sovi kunnossapitoasioista jo etukäteen taloyhtiössä.

Lumen pois kuljettaminen on sopimuskysymys myös kiinteistöhuoltoyhtiöiden kohdalla.

– Tästä täytyy kerta kaikkiaan sopia, ja kehottaisin taloyhtiöitä keskustelemaan eri rooleista huoltoyhtiön kanssa, Tapio Haltia sanoo. Myös hintaa kannattaa miettiä kilpailutuksen kautta.

Vältä riidat.

Kannattaa selvittää osakkaiden kesken jo etukäteen, mihin lunta saa laittaa ja mihin ei. Vahinkoa voi syntyä vaikkapa istutuksille, jos lunta kolataan väärään paikkaan. Naapuria ei kannata suututtaa lykkimällä lumia hänen puolelleen.

Avaa kuvien katselu Lumesta voi leimahtaa naapuririitojakin. Kuvituskuva. Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

”Lumet on syötävä pois”

Vaasalainen Ari Ahokas on toimitusjohtaja ja yrittäjä Team Olli -kiinteistöhuoltoyhtiössä. Kiirettä on alkutalvesta piisannut ja töitä painetaan pahimmillaan aamukahdesta iltakuuteen.

Ahtaat piha-alueet ovat tuttuja yrittäjälle.

– Ei lumelle ole oikeastaan tilaa nykyään monessakaan uudemmassa taloyhtiöissä. Lumet on syötävä pois, näin suomeksi sanottuna, Ahokas naurahtaa.

Mika Kärkkäinen uskoo, että gerbyläiseltä pihamaalta pitää viedä yksi kuorma lunta jossakin vaiheessa jo pois. Hänen mukaansa kustannus ei olisi niin iso, etteikö sitä taloyhtiö pystyisi hoitamaan.