Tekoälyn kehityksen keulakuva Sam Altman taitaa manipuloinnin – Ylen lähde kertoo, mikä Open AI-jupakassa oli hämmästyttävintä

LOS ANGELES Tekoälymaailman kirkkain tähti. Niinkin on kutsuttu 38-vuotiasta Sam Altmania.

Hänen johdollaan syntyi tekoälysovellus ChatGPT. Siis se tekoälytyökalu, jota kuka tahansa pääsee kokeilemaan internetissä ja jonka satamiljoonaa ihmistä ympäri maailman otti käyttöön parissa kuukaudessa.

Altman on yksi hittituotteen kehittäneen firman Open AI:n perustajista. ChatGPT:n ansiosta yrityksestä kasvoi niin sanottu yksisarvinen startup eli yli miljardin dollarin arvoinen yritys, jonka kasvua pidetään eksponentiaalisena. Altman antoi yritykselle kasvot.

Avaa kuvien katselu Sam Altman on ChatGPT-keskustelurobotin ”isä”. Kuva: All Over Press

Nyt Altman on valokeilassa, sillä hän sai yllätyspotkut Open AI:sta – ja sitten potkut peruttiin. Tämä juttu kertoo, millainen ihminen Sam Altman on. Yle haastatteli juttua varten kahta alan asiantuntijaa.

Altman pitää kuuluisuudestaan huolimatta matalaa profiilia eikä puhu paljon itsestään. Hän puhuu mieluummin tekoälystä ja laukoo kohteliaisuuksia. Näin kuvaa Piilaakson sisäpiiriin kuuluva asiantuntija, jota Yle haastatteli ja joka toimii tekoälyn ja koneoppimisen johtavana kehittäjänä suuressa teknologiayrityksessä.

Haastateltava puhuu nimettömänä. Hän osaa kertoa, mitä Altmanista puhutaan, sillä hän tuntee monia Open AI:n työntekijöitä. Asiantuntija puhuu nimettömänä, koska Piilaaksoon ydinpiiri on pieni eikä hän halua polttaa siltoja takanaan.

Lisäksi Altmanin erottaminen ja päätöksen nopea pyörtäminen on niin tulenarka aihe, että ihmiset eivät kommentoi sitä omilla nimillään. Käytämme jutussa lähteestä nimeä John.

– Altmanin persoona jakaa mielipiteitä, kuten voi kuvitella. Hämmästyttävintä tässä tapahtumaketjussa on työntekijöiden vankkumaton lojaalisuus, John kertoo Ylelle puhelimessa.

Koko Open AI:n 750 työntekijän henkilökunta uhkasi erota, mikäli hallitus ei pyörtäisi päätöstään Altmanin potkuista. Altmania on kutsuttu kulttijohtajaksi hänen uskollisten seuraajiensa takia.

Uskollisiin kuuluu Greg Brockman, yksi OpenAI:n perustajista. Hän irtisanoutui protestina Altmanin potkuista. Kun tieto Altmanin paluusta tuli, Brockman postasi kuvan juhlimisesta työtoveriensa kanssa X:ään (entinen Twitter).

”We are so back”, kirjoitti Brockman, eli vapaasti suomennettuna: palasimme kybällä.

– Altman on hyvin karismaattinen ja älykäs, ja hänellä on hyvät sosiaaliset sekä yrityksen johtamisen taidot. Tämä yhdistelmä on harvinainen Piilaaksossa, analysoi John.

Open AI:n työntekijöiksi on valikoitunut ihmisiä, jotka uskovat vankkumatta Altmanin saarnoihin siitä, että tekoäly päihittää ihmisälyn jonakin päivänä.

Altman on hurmannut työntekijöidensä lisäksi sijoittajia ja jopa valtioiden päämiehiä. Hän teki toukokuussa maailmankiertueen ja tapasi esimerkiksi Ranskan presidentin Emmanuel Macronin, Britannian pääministerin Rishi Sunakin ja Etelä-Korean presidentin Yoon Suk-yeolin. Kesäkuussa Altman oli illallisella Valkoisessa talossa. Päättäjät kuuntelevat Altmanin neuvoja siitä, kuinka tekoälyohjelmiin kannattaisi suhtautua.

– Altman on erittäin hyvä lausumaan kohteliaisuuksia ja imartelemaan ihmisiä, John naurahtaa.

Altman itse on kuvannut blogissaan, että hän saa yllättävän usein kiedottua maailman pikkusormensa ympärille ja toimimaan oman tahtonsa mukaan.

Lapsinero, joka rikastui nuorena

Altmanin lahjakkuus näkyi jo varhain. Hänen kerrotaan olleen lapsinero, joka korjasi perheensä videonauhurin kolmevuotiaana. Ensimmäisen tietokoneensa hän sai kahdeksanvuotiaana. Singulariteetista eli ihmisälyn ylittävästä koneälystä hän alkoi haaveilla jo lapsena.

New York Magazine kertoo henkilöjutussaan, että Altman on kilpailuhenkinen ja itsevarma. Altman voitti aina ylivoimaisesti tietokilpailut ja muut pelit, joita hän harrasti kotona kolmen sisaruksensa kanssa. Vanhempiensa esikoinen on sanonut olevansa optimisti, joka odottaa silti pahinta. Hänen riskinarviointikykynsä on erinomainen, sillä Altman ei välitä siitä, mitä muut ajattelevat.

Altman aloitti tietotekniikan opinnot Stanfordin yliopistossa 2003, mutta lopetti opiskelun seuraavana vuonna.

Avaa kuvien katselu Altman viihtyi Stanfordin yliopistossa kaksi vuotta. Kuva: Jonathan Nguyen / AOP

Altmanin ensimmäinen yritys oli Loopt, jonka myynnillä hän vaurastui. Loopt oli paikannukseen perustuva mobiilisovellus. Altman kehitti sovelluksen loppuun poikaystävänsä kanssa jätettyään opintonsa kesken. Hän myi yrityksen runsaalla 43 miljoonalla dollarilla vuonna 2012 ollessaan 27-vuotias, kertoo The Wall Street Journal.

Altmanista tuli tuhansia start up -yrityksiä mentoroineen Y Combinatorin toimitusjohtaja kaksi vuotta myöhemmin. Hän sijoitti yritykseen kymmenen miljoonaa dollaria vuonna 2011.

Yrityskaupalla rikastunut Altman omistaa kaksi taloa San Franciscossa. Hän harrastaa tietokonepelien pelaamista ja kilpa-ajoa McLaren-autoilla, joita hän omistaa useita. Hänellä on karjatila Napa-laaksossa, vaikka hän on vegaani.

Ihmiskunnan tulevaisuus käsissä?

Altman perusti vuonna 2015 Open AI -tutkimuskeskuksen, jonka tavoitteena oli kehittää turvallista tekoälyä ihmiskunnan hyväksi. Hänen lisäkseen perustajina oli Teslan toimitusjohtaja Elon Musk ja seitsemän muuta Piilaakson tietokoneinsinööriä, sijoittajaa ja yritystä. Open AI:hin perustettiin myös voittoa tavoitteleva yhtiö vuonna 2019.

Muutaman vuoden kuluttua Altman harkitsi asettuvansa ehdolle Kalifornian kuvernöörivaaleihin, mutta päätti, että tekoälyn kehittäminen on tärkeämpää.

Avaa kuvien katselu ChatGPT on yhdistetty Microsoftin Bing-hakukoneeseen. Kuva: Rokas Tenys / AOP

Open AI:n liikevaihto oli 28 miljoonaa dollaria vuonna 2022. Nettotulos oli 540 miljoonaa dollaria tappiollinen.

Microsoft on Open AI:n suurin rahoittaja ja omistaa yrityksestä 49 prosenttia.

– Microsoft on Open AI:n varsinainen johtaja, sillä jos se sulkee rahahanat, Open AI menee konkurssiin joidenkin kuukausien sisällä. Vain karismaattinen johtaja pystyy turvaamaan yrityksen olemassaolon, John sanoo.

Taustalla valtataistelu ja näkemyserot?

Monet ovat kuvanneet Altmania mestarilliseksi neuvottelijaksi ja strategiksi. Hänellä on sanottu olevan tarkka vainu uusien kykyjen löytämiseksi. Hän myös mentoroi heitä.

Altman mentoroi aikanaan myös Ilya Sutskeveria, joka oli mukana perustamassa Open AI:ta. Sutskever kuului yrityksen hallitukseen, kun se antoi Altmanille potkut. Hän pyysi päätöstä anteeksi ja istuu yhä hallituksessa.

Arizonan yliopiston insinööritieteiden emeritusprofessori Gary Waissi arvelee, että erottamisen taustalla on Sutskeverin ja Altmanin välienselvittely.

– Kyseessä saattaa olla henkilökohtainen kilpailu ja kateus julkisuudesta. Altman voitti tällä kierroksella, Waissi analysoi Ylelle sähköpostilla.

Avaa kuvien katselu Sam Altman puhui APEC-tapahtumassa marraskuussa 2023 San Franciscossa. Kuva: John G. Mabanglo / EPA

Waissi pitää tärkeänä, että Microsoftin ei anneta kontrolloida ja manipuloida Open AI:n kehitystä, vaan se pidetään avoimena kilpailukyvyn säilyttämiseksi.

– Tätä Altman on ainakin tähän asti ajanut, sanoo Waissi.

Hän muistuttaa, miten Nokian matkapuhelinyksikölle kävi, kun Symbian-käyttöjärjestelmän kehitys pidettiin suljettuna: Nokian liikevaihto romahti ja matkapuhelinyksikkö myytiin Microsoftille vuonna 2013.

– Vaikka Altmanin ympärillä on paljon hehkutusta, se ei ole turhaa. Hän on laajasti kiinnostunut muistakin ihmiskuntaa hyödyttävistä innovaatioista ja on sijoittajana monissa start up -yrityksissä, kuten fuusioenergiaa kehittävässä Helionissa, sanoo Waissi.

Tahroja hyvään maineeseen

Altmanilla on Johnin mukaan hyvä maine start up -yhteisössä. Kaiken hehkutuksen vastapainoksi Altmania on kutsuttu myös vaaralliseksi manipuloijaksi. Piilaaksossa tällaisina on pidetty esimerkiksi Applen Steve Jobsia, Elon Muskia, Theranoksen Elizabeth Holmesia ja FTX-krypton perustanutta Sam Bankman-Friedia. Kaksi jälkimmäistä ovat vankilassa.

Kun Altman toimi Y Combinator -yrityshautomon johdossa, hänen mentorinsa ja hautomon perustaja Paul Graham näytti suojatilleen ovea 2018. Graham tunsi, että Altman laittoi omat intressinsä yrityksen tarpeiden edelle. Washington Post kertoo, että Altmanin on myös sanottu valehtelevan työntekijöilleen ja olevan petollinen.

Kenties suurin särö Altmanin sädekehään on tullut Annie-sisaren hyväksikäyttösyytösten myötä. Annie Altman, joka on sanonut olevansa autistinen ja kärsineensä vakavasta masennuksesta, ei ole kuitenkaan nostanut virallista syytettä hyväksikäyttöön liittyen, jonka hän sanoo tapahtuneen lapsena. Havaijilla asuva Annie Altman ei ole enää missään tekemisissä veljensä Sam Altmanin kanssa.

– En tiedä muuta Anniesta kuin mitä olen lukenut internetistä. Ne kommentit ja OpenAI:n johtokunnan päätös ovat kielteisintä, mitä olen koskaan kuullut Altmanista, John sanoo.

Annie Altman ei vastannut Ylen haastattelupyyntöön.