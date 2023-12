Leijona-tatuoitu puolalaismies rakastaa Suomea – karu muuttotappiokaupunki on Krzysztof Stanin paratiisi

Syntyjään puolalainen Krzysztof Stani istuu kotonaan Kemissä ja heittäytyy ylitsevuotavan puheliaaksi, kun häneltä kysyy, miksi Suomi on hänen mielestään hyvä maa.

– Täällä on kaikki paremmin kuin Puolassa, ihan kaikki. Jos tarvitset hoitoa, saat hoitoa. Jos tarvitset apua, saat apua, Stani listaa.

Kemi on noussut otsikoihin muun muassa tyhjien asuntojen, kiihtyvän muuttotappion, talousvaikeuksien ja tyhjilleen jääneiden keskustan liikehuoneistojen vuoksi, mutta Stanille pikkukaupunki on paratiisi.

Hän on ostanut rauhalliselta asuinalueelta omakotitalon. Se on nyt hänen lempipaikkansa maailmassa, jossa hän haluaa vanheta ja kuolla.

– Inhoan isojen kaupunkien ruuhkia, ääniä, rauhattomuutta. En välitä kaupungin taloustilanteesta, koska ymmärrän, että välillä talous menee ylös ja välillä alas, sillä ei ole merkitystä minulle.

Puolalainen on tutustunut myös Suomen historiaan ja arvostaa yli kaiken maamme voittoa suuresta itänaapurista. Stanin pulppuavan puheen keskeltä esiin nousee idoli, Simo Häyhä, jonka urotöistä toimittaja saa luennon, jolle ei voi kuin nyökkäillä.

– Jos sota syttyisi nyt, taistelisin mielelläni Suomen puolesta. En Puolan, Stani vakuuttaa vakavana ja jatkaa omakuvalleen virnistäen:

– En pysty kyllä juoksemaan karkuun, koska olen vähän lihava, mutta varmasti jotain voisin tehdä Suomen hyväksi.

Avaa kuvien katselu Krzysztof Stanin käsivarteen on tautoitu Suomen leijona. Taustalla on samantapainen ankkuri kuin Kemin kaupungin vaakunassa. Kuva: Laura Valta / Yle

Iloinen veronmaksaja

Työssäkäyvät ulkomaalaiset päätyvät Suomeen asumaan monista eri syistä.

Suomalaisen yrityksen Ruotsissa toimivassa tytäryhtiössä työskentelevä Stani kertoo päättäneensä muuttaa Suomeen, koska rakastui maahan ensivisiitillä.

– Kävin Torniossa työkeikalla vuonna 2017 ja ihastuin. Ihmiset olivat avuliaita ja jopa poliisi auttoi meitä, kun olimme työkaverini kanssa pulassa. Silloin päätin, että muutan tänne joskus.

Pieni omakotitalo löytyi kodiksi reilu vuosi sitten Kemistä, josta hän ei tiennyt etukäteen mitään. Teollisuuden parissa työskentelevänä hän kuitenkin arvostaa sitä, että lähellä – niin Suomessa kuin Ruotsissakin – on paljon työmahdollisuuksia.

Kemissä lähellä on lisäksi luonto ja meri, jota Stani käy katsomassa säännöllisesti. Naapureiden avuliaisuutta ja ystävällisyyttä Stani suorastaan hämmästelee.

Myös mainiosti toimiva yhteiskunta saa osakseen kehuja.

– Olen iloinen veronmaksaja, koska näen mihin verorahat menevät; on hyvät tiet, hyvinvointipalvelut, toimiva yhteiskunta. Kaikki, Stani listaa.

Krzysztof Stani kertoo, että Suomessa pärjää, kun kunnioittaa lakia ja paikallisia tapoja.

Pikkukaupunki ei ole kaikkien mieleen

Stanin esiin nostamia asioita arvostavat myös monet muut pohjoiseen tulleet maahanmuuttajat, kertoo maahanmuuttoon erikoistunut sosiologi Nafisa Yeasmin Lapin yliopistosta.

– Monet pakolaiset sanovat, että Suomi on turvallinen ja rauhallinen maa, jossa lasten kouluttaminen on helppoa.

Myös opiskelijat arvostavat juuri koulutusjärjestelmää. Työn perässä muuttaneet arvostavat Suomessa sitä, ettei työkulttuuri ole liian hierarkkinen.

Pelkästään Yeasminin kotikaupungissa Rovaniemellä asuu yli 90 eri kansallisuutta. Yeasminille eri syistä Suomeen muuttaneiden kokemukset ovat tulleet paitsi tutkijan työn myös muun elämän kautta. Hän oli perustamassa Arktiset maahanmuuttajat -yhdistystä kymmenkunta vuotta sitten.

Erojakin Stanin ajatuksiin on.

– Osa arvostaa luontoa ja rauhallisuutta, mutta osa kaipaa suurempia työmarkkinoita ja suurkaupunkielämää, Yeasmin kertoo.

Luottamus viranomaisiin on pääosin korkealla tasolla. Osa on kokenut eriarvoisuutta. Maahanmuuttajat jakavat kokemuksiaan yhteisöissään, ja näissä keskusteluissa he ovat kokeneet saaneensa viranomaisilta erilaista kohtelua.

Avaa kuvien katselu Stani on Suomen itsenäisyyspäivänä Puolassa, mutta hän on pyytänyt naapuriaan kiinnittämään Suomen lipun hänen oveensa. Osa Arktisten maahanmuuttajien jäsenistä juhlii päivää perinteisesti sytyttämällä kaksi kynttilää, pitämällä hiljaisen hetken tai syömällä siniristilipputäytekakkua. Kuva: Laura Valta / Yle

”Teidän pitäisi asua vuosi Puolassa”

Puolalainen hämmästelee joskus sitä, että kaikki suomalaiset eivät arvosta yhteiskuntaa tarpeeksi.

– Teidän pitäisi asua vuosi Puolassa. Sen jälkeen ymmärrätte, miten hieno maa Suomi on, Stani toteaa.

Tällä hetkellä Stani on sairauslomalla ja viettää aikaa myös Puolassa tapaamassa tulevaa vaimoaan sekä saamassa fysioterapiaa vammaansa.

Stani on eronnut Suomessa ollessaan ensimmäisestä vaimostaan, mutta löytänyt uuden onnen 30 vuoden takaisesta ihastuksestaan. Myös uusi vaimo aikoo muuttaa Suomeen heti, kun se hänen lastensa koulunkäynnin puolesta onnistuu.

Yksi puute Stanin suomalaistumisessa kuitenkin on. Kieltä hän ei osaa.

– Se on niin vaikeaa! Mutta pidän suomalaisesta kulttuurista. Syön hirveästi mämmiä, hän sanoo.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit osallistua keskusteluun Yle Tunnuksella 6.12. kello 23 saakka.