Tältä metsätilalta lähtee joulukuusi 2 000 suomalaiskotiin, ehkä myös Mäntyniemeen

Kåre Pihlström harppoo joulukuusiviljelyksillään Raaseporin Skarpkullassa.

Metsänhoitajana työuransa tehneen, nykyisen metsäyrittäjän joulukuu on kiireinen. Pihlströmin metsätilalta lähtee jälleenmyyjien kautta suomalaiskoteihin vuosittain noin 2 000 joulukuusta.

Osa joulukuusien tukkumyyjän kasvattamista joulupuista menee Helsingin yliopiston Metsäylioppilaille ja sitä kautta yksi saattaa päätyä myös presidentin virka-asuntoon Mäntyniemeen, kuten viime jouluna.

Pihlström on valinnut oman ehdokkaansa presidentin kuuseksi ja näyttää puhelimestaan kuvan siitä.

– Tämä on siemenistä kasvanut, mielestäni erittäin kaunis yksilö. Omaa silmääni miellyttää nimenomaan luonnollisen näköinen, ei liian tiivis kuusi.

Kåre Pihlströmin valitsema ehdokas Mäntyniemen kuuseksi on kasvanut tilalla siemenestä lähtien.

Joulukuusia myydään jo marraskuussa

Joulupuuseuran mukaan joulukuusia hankitaan suomalaiskoteihin vuosi vuodelta yhä aikaisemmin, jo marraskuun puolella. Joulukauden aikaiseen aloittamiseen voi olla monia syitä.

– Joulua saatetaan viettää jo etukäteen, jos joku perheestä on esimerkiksi töissä joulun pyhinä, Joulupuuseuran puheenjohtaja Juha Ruuska pohtii.

Ruuskan mukaan yhä useampi myös lopettaa joulunvieton heti joulun jälkeen, eikä enää jatka sitä loppiaiseen asti, joten sekin saattaa aikaistaa joulukauden aloitusta.

Pihlström alkoi viljellä joulukuusia kotitilallaan, koska halusi pitää mäkiset maisemat avarina ja kotitaloa ympäröivän puuston matalana. Joulukuusen kasvu myyntimittaan kestää noin kymmenen vuotta.

Joulupuuseura arvioi, että Suomessa kannetaan koteihin ja koristellaan tänäkin jouluna noin 1,4 miljoonaa joulukuusta. Suurin osa, vajaa miljoona Suomessa myytävää joulukuusta tulee kotimaisilta viljelijöiltä, noin 300 000 omista metsistä ja noin 150 000 kuusta ulkomailta.

Seura on vahvasti kotimaisen joulukuusen kannalla.

– Jos haluaa tuoreen, lähellä tuotetun, torjunta-aineettoman kuusen kotiinsa, kotimainen puu on ehdoton valinta. Se on yleensä kaadettu alle sadan kilometrin päässä, eli sen hiilijalanjälki on todella pieni ja tuore kuusi kestää pitkään, Ruuska lupaa.

”Kuusi on enemmän kuin koriste”

Joulukuusen keskeinen rooli joulunvietossa on ja pysyy. Esimerkiksi Kasvitrendit 2023 -raportin mukaan 69 prosenttia suomalaisista hankkii joko teko- tai luonnonkuusen kotiinsa täksi jouluksi.

51 prosenttia vastaajista kertoo lisäksi joulukuusen olevan paras joulutunnelman luoja. Raporttia varten laadittuun kyselyyn vastasi 1 145 suomalaista.

Joulupuuseuran Ruuska ei ylläty tuloksesta.

– Kuusi on enemmän kuin koriste, se on oikeastaan koko joulunvieton keskipiste. Leikkisästi voisi sanoa, että kuusi on jonkinlainen toteemipaalu, jonka ympärillä joulua vietetään.

Tukkumyyjä Pihlström laskee, että hänellä itsellään on kolme joulukuusta sisällä ja kolme ulkona.

– Ei joulu tule ilman kuusta. Niitä kyllä riittää näiden myytävien lisäksikin.