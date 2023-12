Tulli epäilee suomalaisyhtiöiden vieneen Venäjälle lähes 3 500 droonia – yksi on vangittu

Rikoskokonaisuudessa on kuusi epäiltyä, joista yksi on vangittu.

Kahden suomalaisyhtiön viemiä, EU:n pakotteiden alaisia tuotteita on päätynyt Venäjälle yli kolmen miljoonan euron arvosta, epäilee Tulli.

Tuotteiden joukossa on lähes 3 500 droonia.

– Esitutkinnan perusteella on viitteitä siitä, että toimintaa on johdettu Venäjältä. Toiminnassa on rakennettu laaja kansainvälisten yritysten verkosto, joiden kautta toimintaa on pystytty rahoittamaan muun muassa Venäjältä, kertoo valvontajohtaja Hannu Sinkkonen Tullin tiedotteessa.

Tullin mukaan tuotteet on vientiselvitetty toiseen valtioon, mutta niiden epäillään silti päätyneen Venäjälle.

Lisäksi samaan rikoskokonaisuuteen kuuluu myös epäily puolustustarvikkeiksi luokiteltavien, droonien pysäyttämiseen suunniteltujen laitteiden kauttakuljetuksesta Venäjän kautta Kazakstaniin keväällä 2023. Kyseisten tuotteiden kauttakuljetus olisi Tullin mukaan vaatinut puolustustarvikkeiden kauttakulkuluvan, mutta yritys ei ollut hakenu sitä. Tulli epäilee myös näiden, yhteensä yli 350 000 euron arvoisten tuotteiden päätyneen Venäjälle.

Tullin tiedotteen mukaan yhtiöiden taustalla epäillään olevan sama ihminen. Kokonaisuudessa on kaikkiaan kuusi rikosepäiltyä, joista yksi on vangittuna.

Törkeänä säännöstelyrikoksena ja puolustustarvikkeiden maastavientirikoksena tutkittu juttu siirtyy Tullin mukaan syyteharkintaan tässä kuussa.