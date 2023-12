Espoon teatteri muutti nimensä &:ksi ja tuli samalla nuorentaneeksi yleisönsä – ”En muista tällaista yleisöryntäystä”

Hämmennys ja ärsytys.

Ne olivat monen ensimmäiset tunteet, kun Espoon kaupunginteatteri kertoi elokuussa brändiuudistuksestaan. Eniten kummastelua sai etenkin somessa aikaan se, että teatteri muutti nimensä &:ksi. &-merkki tarkoittaa suomen kielessä sanaa ”ja” ja se lausutaan ”et”.

Hämmennyksen sekaiselta ärsytykseltä ei välttynyt myöskään teatterista paljon kirjoittava Voima-lehden kustantaja Tuomas Rantanen.

– Mietin aluksi, että pitääkö sitä aina olla näin artsupartsu ja sekoilla. Pohdin heti, miten tämä Espoon teatterin uusi nimi kirjoitetaan oikein juttuihin, Rantanen sanoo.

Nimiuudistuksen kritiikkin yhtyi kotimaisten kielten keskus Kotus, jonka mukaan Espoon teatterilla oli uudistusvimmassaan mennyt nimien ja logojen käyttötarkoitukset sekaisin. Kotus muistutti, että julkishallinnon tuottamien palvelujen nimien tulisi olla hallintolain hengessä asiallisia, selkeitä ja ymmärrettäviä. Nimiasiaa puitiin myös Helsingin Sanomien pääkirjoitussivuilla.

Vuodesta 1988 lähtien toiminut espoolaisteatteri oli hetken aikaa ennennäkemättömän huomion kohteena.

Kuuntele Kulttuuriykkösen keskustelu tästä:

Perjantaistudiossa turkiksia vai pandemiaa, Donnerin sivusuhteet, &-logon ongelmat ja tylsät kaupungit

Rantanen kertoo, että kun tokeni ”omasta hämmingistään”, hän oivalsi, että &-nimi on itse asiassa aika näppärä ja kustannustehokas idea, jolla saada huomiota teatterille.

– Nykyään jos haluaa erottautua, pitää tehdä jotain, mitä ihmiset ihmettelevät ja jakavat somessa. Ärsyyntymisen aiheuttaminen ei varmastikaan ollut vahinko.

&-nimi nuorensi yleisön

Syyskauden vedellessä viimeisiään, on mahdollista sanoa brändiuudistuksesta seuranneen hämmennyksen sataneen suoraan &:n laariin.

Espoon teatterissa on nimittäin kuluneen syksyn aikana tehty jo noin 60 000 euroa enemmän lipputuloa kuin syksyllä 2022. Kun koko vuotta 2023 tarkastellaan, &:n tulos on huomattavasti edellisvuotta parempi. Kävijöitä on ollut runsaammin kuin ennen koronaa.

Espoon teatterinjohtaja Erik Söderblom kertoo, että käytännössä kaikki näytökset ovat olleet loppuunmyytyjä.

– Menestys johtuu hyvästä ohjelmistostamme, mutta toki teatterin olemassaolon edellytys on se, että se on ihmisille olemassa. En muista nähneeni tällaista yleisöryntäystä aiemmin.

Avaa kuvien katselu Espoon teatterinjohtaja Erik Söderblomin kausi päättyy elokuussa 2024. Hänen seuraajakseen on nimitetty Jussi Sorjanen. Kuva: Sasa Tkalcan

Söderblom taustoittaa, että nimen muuttuminen &:ksi kuuluu teatterin pitkäaikaiseen strategiaan, jolla valmistaudutaan siihen, että teatteri muuttaa uusiin tiloihin Tapiolaan vuonna 2028.

– Brändiuudistuksemme on ikään kuin teatterin julkisivun uudelleenmaalaus, jolla haluasimme positioida teatterin uudenlaiseksi ja tätä aikaa vastaavaksi, Söderblom sanoo.

Teatterinjohtajan mukaan &-merkki symbolisoi kohtaamista, avoimuutta ja inklusiivisuutta. Brändiuudistuksen tietoinen tarkoitus oli täräyttää ja herättää huomiota. Söderblom kuvaa teatterin uutta nimeä iloiseksi provokaatioksi, joka asettuu lauseeseen poikittain.

– Teatterin nimi on &, mutta ystävien kesken ”Espoon teatteri”. &-merkki liittyy teatterin leikillisyyteen ja siihen, mitä teatteri parhaimmillaan on. Odottamatonta ja yllätyksellistä, hän linjaa.

Söderblom iloitsee etenkin siitä, että syyskauden aikana &:n esityksien yleisöstä yli puolet on ollut ensikertalaisia. Teatterikävijöiden keski-ikä on laskenut vuodesta 2019 kahdeksalla vuodella, mikä on teatterin tulevaisuuden näkymien kannalta erinomainen asia.

Espoon teatteria ei voi verrata muihin

Espoon teatteri on myös kansainvälinen teatteri. Tämä erottaa sen ratkaisevasti muista maamme kaupunginteattereista. Sillä ei ole omaa ensembleä, eli teatterin palkkalistoilla olevaa taiteellista henkilökuntaa teatterinjohtajaa lukuun ottamatta.

Ohjelmisto koostuu teatterin itse tuottamista tai yhteistyössä muiden koti- ja ulkomaisten teattereiden kanssa tehdyistä esityksistä. Espoon teatterissa nähdään myös vierailevien taiteilijoiden teoksia.

Kuluneen syksyn aikana väkeä Revontulihalliin Tapiolaan on vetänyt etenkin helsinkiläisen WAUHAUS-kollektiivin kanssa yhteistuotantona toteutettu Neljän päivän läheisyys, joka pohtii nykyihmisen luontosuhdetta.

Avaa kuvien katselu Pipsa Longan kirjoittama Neljän päivän läheisyys -näytelmä on ollut &:n syksyn suosituimpia esityksiä. Kuva: Katri Naukkarinen

Toinen täysiä katsomoita ilta toisensa jälkeen vetänyt esitys on ollut naisten elämästä kertova Kysy siskoilta -musiikkiteatteriesitys, joka on yhteistyössä Turun Kaupunginteatterin kanssa toteutettu vierailutuotanto.

Myös kanadalaisen Cirque Alfonsen uuden sirkuksen esitys Animal täytti salit viimeisiä penkkejä myöten.

Teatterin politiikkaa -podcastia isännöivä Tuomas Rantanen pohtii, että Espoon teatterin profiili ei ole aiemmin auennut kentän ulkopuolisille.

– Voivottelu ja ihmettely logosta toi näkyviin teatterin brändin, jonka tarkoituskin on tuoda jotain uutta ja erilaista.

Rantasen mielestä brändiuudistus tuotti teatterista kuvaa, joka kaikessa outoudessaan vastaa hyvin kulttuurilaitoksen pyrkimyksiä, ja siksi se nimenomaan selkeyttää Espoon teatterin brändiä.

– Jos kyseessä olisi ollut vaikka formaattimusikaaleihin satsaava vanhanaikaisempi teatteri, niin sitten se uudistus olisi ollut ihan älytön. Mutta kun tarkoitus on herättää älyllistä kiinnostusta ja osoittaa luovuutta, niin tässä meni kaikki ihan putkeen, Rantanen sanoo.

Brändiuudistus ei aina vaadi provokaatiota

Brändiliiketoimintaa markkinointiviestintätoimisto Milttonilla vetävä johtaja Emma Autio uskoo, että kaikilla kulttuurilaitoksilla on brändi. Kysymys kuuluukin, että millainen se brändi on, jos siihen ei ole päätetty panostaa.

– Panostus ei välttämättä tarkoita mitään isoja investointeja, vaan se voi olla vaikkapa tietynlaista määritettyä asennetta tai äänensävyä.

Aution mielestä Espoon teatterin kohuttu &-nimi edellä tehty uudelleenbrändäys meni maaliin. Autio sanoo, että on hyvä asia, jos taidelaitos haastaa totuttuja konventioita ja saa ihmiset ajattelemaan toisin.

– Eihän taiteen pidä aiheuttaa vain positiivisia reaktioita, joten miksi brändin pitäisi? Espoon teatterin brändiuudistus kommunikoi vahvasti näkemystä siitä, millaista maailmaa he haluavat olla rakentamassa.

Avaa kuvien katselu Espoon teatterin elokuussa julkistetun brändityön on kerrottu maksaneen noin 40 000 euroa. Kuva: Anssi Väisänen / Yle

Lukuisien isojen yritysten ja instituutioiden brändiä rakentamassa ollut Autio muistuttaa, ettei brändikehitys kuulu vain kaupallisille toimijoille. Brändin kirkastamisella kulttuurilaitokset saavat paremmin esiin omaa viestiään ja merkitystään niin kuluttajille kuin resusseista päättävillekin.

Autio muistuttaa, että jos brändityö ei kumpua toimijan omista arvoista ja toiminnasta, se jää helposti pelkäksi viestinnälliseksi ponnistukseksi tai kampanjamaiseksi eleeksi Brändiuudistusta ei ole mahdollista tehdä uskottavasti brändistä käsin pelkin konsulttivoimin, vaan sen on lähdettävä toimijan ytimestä, jolloin tekijät todella allekirjoittavat sen.

– Jos yritetään tuoda valmis brändi jonkin organisaation käyttöön ilman, että siitä on käyty kunnon keskustelua, se epäonnistuu käytännössä aina tai ainakin herättää vastustusta, Autio muistuttaa.

Espoon teatteri hyödynsi uudistuksessaan provokaatiota, mutta Aution mukaan onnistunut brändin kirkastus on usein sellainen, jota kukaan ei välttämättä heti edes huomaa, mutta hiljalleen se alkaa herättää kiinnostusta.

Espoon teatterin brändiuudistusta ei ole mahdollista Aution mukaan kopioida, mutta siitä voisivat muutkin teatterit inspiroitua. Brändääminen on teattereille hyvä työväline oman identiteetin pohtimiseen.

– Kysyä, millainen teatteri olemme? Mitä meillä on tarjottavana ja millaisia asioita haluamme vetää puoleemme? Ei siitä ainakaan mitään haittaa ole.

Millaisia ajatuksia juttu herätti? Voit osallistua keskusteluun lauantaihin 9. joulukuuta kello 23 asti.