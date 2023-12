Drooneja koskevat vaatimukset muuttuvat – tarkista, miten ja missä saat lennättää drooniasi uuden lainsäädännön mukaan

Droonien lennättämiseen on tulossa muutoksia vuoden 2024 alussa.

Jo käytössä olevia drooneja voi edelleen lennättää, mutta tietyissä tapauksissa voi tulla muutoksia sallittuun toimintaympäristöön ja käyttömahdollisuuksiin.

Droonien omistajien tai sellaisten, jotka ovat vaikkapa hankkimassa droonia joululahjaksi, on syytä tutustua uusiin droonien lennättämisen ehtoihin.

Muutokset tulevat voimaan 1. tammikuuta 2024, muistuttaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Taustalla on kun EU:n drooniasetuksen siirtymäkauden päättyminen.

C-luokitus pakolliseksi droonin kylkeen

Avaa kuvien katselu Erikokoisia drooneja on tehty eri tarkoituksiin. Uusilla luokituksilla määritellään eripainoiset droonit, joita saa käyttää eri toimintaympäristöissä. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Uusien droonien tulee olla tammikuun alusta alkaen varustettu C-luokituksesta kertovalla merkinnällä, jotta niitä voidaan käyttää avoimessa kategoriassa.

Merkinnän lisääminen drooniin kuuluu aina valmistajalle. C-luokitus tarkoittaa käytännössä droonin painon lisäksi myös tarkempiin teknisiin vaatimuksiin, jotka koskevat esimerkiksi nopeutta, etätunnistusta tai vaikkapa Palaa kotiin -toimintoa.

C0-luokan droonit ovat kevyimpiä ja painavat alle 250 grammaa, kun taas jo C3- ja C4-kategorian droonit voivat painaa jopa 25 kiloa.

Droonien C-luokitus C0- ja C1-luokitukset ovat tarkoitettu avoimessa A1-alakategoriassa lennättämiseen.

C2-luokitus on tarkoitettu avoimessa A2-alakategoriassa lennättämiseen.

C2-, C3- ja C4-luokitukset ovat tarkoitettu avoimessa A3-alakategoriassa lennättämiseen.

C5- ja C6-luokitukset ovat tarkoitettu toimintaluvalliseen ja maksulliseen toimintaan.

Lennätystä useissa kategorioissa

Drooneja lennätetään useissa eri kategorioissa. Yleisin näistä on Avoin-kategoria, joka on kaikille avoin, eikä edellytä maksullista toimintalupaa. Lennättäjän tulee kuitenkin usein läpäistä teoriatesti sekä rekisteröityä.

Avoimessa kategoriassa suurin sallittu lennätyskorkeus on 120 metriä maan tai veden pinnasta, ja droonin on oltava koko ajan näköpiirissä. Lisäksi miehittämätön drooni on pidettävä turvallisen välimatkan päässä ihmisistä, eikä sitä lennätetä ihmisjoukkojen yläpuolella.

Avoin kategoria jakautuu kolmeen alakategoriaan, jotka vuoden alusta alkaen jakautuvat seuraavasti:

Avoimen kategorian alakategorioiden rajoitukset: A1 – Lentäminen sallittu tiheästi asutuilla alueilla satunnaisten ihmisten, mutta ei ihmisjoukkojen päällä. (maksimipaino 900 g, C0- ja C1-luokitus)

A2 – Lennot sallittu tiheästi asutuilla alueilla turvallisella etäisyydellä ihmisistä. (paino 900 g – 4 kg, C2-luokitus)

A3 – Lennot harvaan asutuilla alueilla kaukana lentokentistä. (paino 900 g – 25 kg, C2-, C3- ja C4 luokitus)

Erityinen-kategoriassa toiminta perustuu riskiarvioinnille, jonka pohjalta tulee tehdä joko ilmoitus tai hakea toimintalupa viranomaiselta.

Lisäksi on kehitteillä Certified-kategoria, joka vastaa miehitetyn ilmailun lentoyhtiöiden toimintaa. Ilma-aluksilla, piloteilla ja toimijoilla tulee olla sertifiointi viranomaiselta. Lainsäädäntö on vasta kehitteillä ja tulee voimaan myöhemmin.

Myös etätunnistusjärjestelmän käyttö tulee pakolliseksi lain myötä.

Se tarkoittaa, että jokaisen erityisen kategorian operaattorin vastuulla on varmistaa, että jokainen alle 120 metrin korkeudessa käytettävä drooni on varustettu päivitetyllä ja aktivoidulla etätunnistusjärjestelmällä.

Operaattoriksi rekisteröitymiseen ei tule muutoksia

Avaa kuvien katselu Kaikkien yli 250 g painavia tai kamerallisia drooneja käyttävien, niin harrastus- kuin yritystoiminnassa, pitää rekisteröityä, perehtyä droonien lennättämiseen ja pääsääntöisesti suorittaa koe. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Operaattoriksi rekisteröitymiseen ei ole tulossa muutoksia vuodenvaihteessa. Käyttäjän tulee edelleen rekisteröityä operaattoriksi, jos drooni painaa vähintään 250 grammaa, siinä on kamera tai muu henkilötietojen tallennukseen kykenevä anturi, eikä se ole leludrooni.

Kaikki kamerallisia drooneja lennättävät droonien operaattorit kuuluvat siis maksullisen rekisteröinnin piiriin. Operaattori voi olla yksityishenkilö tai organisaatio, jolla on nimetty vastuuhenkilö. Operaattori ei välttämättä ole sama henkilö joka kauko-ohjaa droonia.

Lisäksi kaikkien droonien käyttäjien eli kauko-ohjaajien tulee jatkossa myös perehtyä lennättämistä koskeviin sääntöihin ja pääsääntöisesti suorittaa koe. Tavallisille drooniharrastajille riittää yleensä verkkotentin suorittaminen.

Aiemmin hankittuja drooneja voi edelleen lennättää

Asetus mahdollistaa kuitenkin jo aiemmin käytössä olevan tai myyntiin tuotujen droonien käytön jatkossakin. Se koskee myös itserakennettuja laitteita.

Tällöin kuitenkin lennättämisen säännöt voivat todennäköisesti muuttua, kun siirtymäajan säännöistä luovutaan ja uudet säännöt tulevat voimaan vuodenvaihteessa.

Jo käytössä olevat droonit ilman C-luokitusta Alle 250 g painavaa droonia voi lennättää A1-alakategoriassa.

Alle 25 kg painavaa droonia voi lennättää A3-alakategoriassa.

A2-alakategoriassa lennättäminen on mahdollista vain C2-luokan dronella.

250 g ja sitä painavamman droonin lennättäminen edellyttää A1/A3-verkkoteoriakokeen suorittamista.

Siirtymäaikana lentotoimintaa sai suorittaa vanhoilla drooneilla avoimessa kategoriassa tietyin rajoituksin.

Esimerkiksi aiemmin A1 alakategoriassa droonin maksimipaino sai olla 500 grammaa. Jatkossa ilman C-luokitusta oleva drooni A1 alakategoriassa saa painaa alle 250 grammaa.

Ilman C-luokitusta jo markkinoilla olevat droonit rinnastuvat vuodenvaihteessa siirtymäajan päätyttyä C-luokituksen A1 tai A3 -alakategoriaan. A2-alakategoriassa lennättäminen on mahdollista vuodenvaihteen jälkeen vain C2-luokkaan merkityillä drooneilla.

Traficom kertoo uudesta lainsäädännöstä verkkosivuillaan.