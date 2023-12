”Selvisi, että naapurin mies on minun oikea isäni” – DNA-kartoituksista saattaa paljastua elämää mullistavia asioita

Suomessa on arviolta jopa yli satatuhatta henkilöä, joilla ei ole vahvistettua isää. Kuvituskuva.

Huimaan suosioon nousesseista DNA-kartoituksista selvitetään usein etnistä perimää. Tähän mennessä testin ovat tehneet jo kymmenettuhannet suomalaiset.

Toisinaan testeistä saattaa kuitenkin selvitä asioita, joka pistää käsityksen suvun taustoista uusiksi.

DNA-etsivä Henna Meriläinen on mukana tänä vuonna perustetun, Tuntematon isä ry:n toiminnassa. Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ja edistää sellaisten henkilöiden asemaa, joilla on tuntematon isä.

Yhdistys tarjoaa myös vertaistukea ja neuvoja pimennossa olevien sukujuurien etsinnässä.

– En ole pysynyt laskuissa, vastaa Meriläinen, kun häneltä kysytään, monenko henkilön sukutaustaa hän on ollut selvittämässä.

Hän arvioi, että on ollut mukana auttamassa jo useita kymmeniä henkilöitä löytämään isänsä. Riippuen laskentatavasta hän on auttanut jo satoja, hän arvioi.

Meriläinen toimii DNA-etsivänä Ylen uudessa Puolet minusta -sarjassa.

Meriläinen hyödyntää kaupallisia DNA-testejä ja perinteisiä sukututkimuksen keinoja pimennossa olevan henkilön löytämiseksi.

Avaa kuvien katselu DNA-etsivä Henna Meriläinen ei enää pysy laskuissa siitä, kuinka montaa ihmistä on auttanut löytämään biologista isäänsä. Kuva: Mohamed Sharif El Bouari / Yle

Joskus DNA-testistä löytyvä sukulainen on sen verran kaukainen, että yhteistä esivanhempaa saa etsiä kaukaa.

– Hyvin useinkin täytyy mennä sukupuussa 1800-luvulle asti. Joissain tapauksissa jopa 1700-luvulle, Meriläinen kertoo.

Meriläisen mukaan biologisia äitejänsä etsiviä on todella harvassa.

Vuonna 2016 uudistuneen isyyslain mukaan vanhemmuus voidaan vahvistaa neuvolakäynneillä ennen syntymää. Tuolloin myös luovuttiin isyyden vahvistamisen takarajasta ja äidin oikeudesta vastustaa lapsen isän selvittäminen.

Lakiuudistuksella on pyritty edistämään lapsen oikeutta tietää molemmat biologiset vanhempansa.

Tuntematon Isä ry:n Tilastokeskukselta saaman arvion mukaan Suomessa on noin 1,5–2 prosenttia ihmisiä, joille ei ole vahvistettuna isää myöhemmässäkään vaiheessa elämää. Tämä tarkoittaa arviolta 83 000–110 00 henkilöä.

Naapurin mies olikin isä

Keräsimme yleisön tarinoita DNA-testauksen myötä löytyneistä sukulaisista.

Joensuun seudulta kotoisin oleva Kirsti Hynynen kertoo, että hän sai kuulla jo lapsena vihjailuja siitä, ettei hänen isänsä olisikaan hänen biologinen isänsä.

Hänen tätinsä vihjailut ja se, että hän näytti erilaiselta, sai hänet pohtimaan asiaa.

– Olen toisiksi nuorin meidän sisarusparvesta ja olen aivan eri näköinen kuin muut sisarukseni. Minulla on ruskeat silmät ja ennen kuin harmaannuin, minulla oli ruskea tukka.

Hynynen kuitenkin unohti asian pitkäksi aikaa ja järkeili tummempien piirteiden tulevan muualta suvusta. Ajatus kuitenkin jäi kytemään Hynysen takaraivoon.

Myöhemmin aikuisiällä Hynynen kysyi äidiltään erään kahnauksen yhteydessä, oliko hänen kasvatti-isänsä hänen biologinen isänsä. Nyt jo edesmennyt äiti suuttui kysymyksestä valtavasti ja tilanne johti hetkelliseen välirikkoon.

Avaa kuvien katselu Useissa saamissamme kertomuksissa oli sama kaava: lapsena sai kuulla toistuvasti epämääräisiä vihjailuja, ettei kasvatti-isä olekaan biologinen isä. Kuvituskuva. Kuva: Mohamed Sharif El Bouari / Yle

Pari vuotta sitten Hynynen sai vahvistuksen epäilyynsä DNA-testin avulla.

– Näin sitten selvisi, että naapurin mies on minun oikea isä. Olin hirveän helpottunut tästä tiedosta, koska asia oli vaivannut mieltäni pidemmän aikaa, Hynynen sanoo.

Samassa Hynynen sai tietää, että hänellä on kolme sisarusta isänsä kautta. He ovat kuitenkin Hynystä sen verran vanhempia, että ainakin kahdesta on jo aika jättänyt.

Serkkuihinsa hän on kuitenkin ollut yhteydessä.

– Yksi lapsieni serkuista on tehnyt sukututkimusta, jonka avulla olen saanut tietää paljon asioita isäni puolen suvusta. Olen myös saanut nähdä paljon valokuvia heistä, Hynynen kertoo.

Hänen mukaansa ainakin yksi sukulaisista ei hyväksy sitä, että Hynynen kuuluu sukuun.

– Omiin sisarpuoliini en ole ollut yhteydessä, mutta muihin sukulaisiin joihin olen ollut. He ovat suhtautuneet minuun todella kivasti, Hynynen toteaa.

Onko biologisella sukuyhteydellä enää mitään väliä?

Henna Meriläisen mukaan perherakenteiden mieltäminen ja se, kenet mieltää perheekseen, on yksilöllistä.

– Se kuitenkin on kiistaton fakta, että saat geenisi biologisilta vanhemmiltasi, sanoo Meriläinen

Hän kuitenkin muistuttaa, ettei se kuitenkaan tee erilaisista perhemuodoista yhtään vähempiarvoisia.

– Kasvatus ja biologia, ne ovat kaksi eri asiaa, hän sanoo.

Katso Puoli seitsemän juttu DNA-etsivän työstä.

DNA-etsivä Henna Meriläinen on auttanut lukuisia ihmisiä löytämään biologisen isänsä. Biologinen isä saattaa löytyä sukutukimuksen ja DNA-testauksen avulla.

Puolet minusta -sarja Yle Areenassa keskiviikkona 20.12. alkaen.