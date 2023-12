Naapurit kertoivat oikeudessa Ullanlinnan henkirikosyöstä: ”Kuulosti siltä, ​​että joku olisi järjestänyt huonekaluja”

Naapureita kuultiin tiistaina todistajina oikeussalissa. He heräsivät alakerrasta kuuluviin pamauksiin ja huutoon.

Helsingin käräjäoikeus kuulee tänään tiistaina neljää todistajaa Ullanlinnan murhaoikeudenkäynnissä, kertoo Svenska Yle. Oikeus istuu suljetuin ovin.

Murhasta syytetyn psykiatrin ja uhrin yhteisen asunnon yläpuolella asuva pariskunta antoivat oman lausuntonsa. He kuulivat alapuolellaan olevasta asunnosta ääniä ja pamahduksia rikosyönä.

Naapurissa asunut nainen kertoi menneensä nukkumaan vähän ennen puoltayötä, mutta katsoneensa puhelintaan noin tunnin ajan. Hän oli kuitenkin nukahtanut, mutta heräsi ääniin. Hän uskoi äänien tulleen alemmasta kerroksesta.

Hän kertoi, ettei ymmärtänyt sanoja, mutta kuuli vaimeita huutoja noin vartin ajan. Hän kuuli myös kovempaa huutoa ja oletti, että huutajana oli nainen.

– Luulin, että joku saattaisi riidellä. Tai että yhdellä lapsista oli ystävä vierailemassa ja olisi syntynyt tappelu. En ajatellut siitä sen enempää, hän kommentoi.

Nainen kertoo tunteneensa uhrin, he puhuivat usein ja tunsivat toisensa melko hyvin.

Naapuriasunnon mies oli mennyt nukkumaan aikaisemmin kuin vaimo. Hän kertoi olleensa hereillä kello 2–4 välillä aamulla. Hän oli herännyt ääniin, jotka kuulostivat lähinnä siltä, ​​että joku liikuttelisi huonekaluja.

Kahta muuta todistajaa ei ole vielä kuultu tämänpäiväisessä oikeudenkäynnissä.

Tekijä ei ollut läsnä tämän päivän istunnossa

Tiistain aikana tapahtui myös käänne, joka liittyy oikeudenkäynnin aikana kuultavaan oikeuspsykologiin.

Puolustuslakimies Kerstin Koorti vaati hänen jääväämisestään, koska syytetty mies on ollut aiemmin oikeuspsykologin potilas.

Syytetty psykiatri ei ollut itse paikalla tiistain oikeudenkäynnissä.

Motiivina mustasukkaisuus

Psykiatria syytetään vaimonsa murhasta ja törkeästä varkaudesta 15.–16.12.2022 välisenä yönä. Syyttäjän mukaan mies löi vaimoaan päähän kynttilänjalalla tai muulla esineellä heidän yhteisessä kodissaan.

Syyttäjän mukaan motiivina on täytynyt olla mustasukkaisuus ja teko oli suunniteltu. Syyttäjä on esittänyt todisteita siitä, että syytetty on ostanut lasolia, köyttä ja tekstiiliteippiä teon piilottamiseksi. Ostokset tehtiin vähintään kaksi päivää ennen rikosta.

Naapuri soitti poliisille lauantaiaamuna, kun mies oli siirtämässä kuollutta vaimoaan heidän autoonsa. Hän jäi kiinni rikoksesta, kun poliisipartio saapui paikalle.

Mies myöntää aiheuttaneensa naisen kuoleman, mutta väittää sen olleen onnettomuus.

Oikeudenkäynnin on määrä jatkua joulukuun loppuun.