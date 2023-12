Kultaisia kansia, romanttisia käänteitä ja yliluonnollisia hahmoja – tällaista on kirja-alan ilmiöksi noussut romantasia

Ranskalaiskirjailija Victor Dixenin kirjasarjassa Eurooppa on vampyyrien vallassa. Romantiikkaa ja fantasiaa yhdistävästä kirjallisuudesta on tullut maailmalla suuri ilmiö.

Victor Dixen astelee haastatteluun hattu kourassa. Hän tiedustelee, onko epäsopivaa pitää hattua päässä haastattelussa.

Kyseessä ei ole mikä tahansa borsalino, vaan upea soljella koristeltu kolkkahattu, kuin suoraan Ranskan hovista.

Haastattelu tehdään ilman muuta hattu päässä, sillä hienoa vaatekappaletta ei kannata piilotella. Varsinkin, kun hattu henkii Dixenin juuri suomennetun kirjan maailmaa.

Vampyria – Pimeyden hovi (Otava, suom. Taina Helkamo) sijoittuu Versailles'n palatsiin. Sen puutarhassa ja saleissa ei suinkaan käyskentele tavallinen hoviväki, vaan linna on vampyyrien vallassa.

Dixenille oli alusta alkaen selvää, että hänen kirjasarjansa sijoittuu Versailles'hin.

– Kun olin nuori, asuimme lähellä palatsia. Olin innokas lukija ja minulla oli tapana mennä palatsin puutarhaan lukemaan goottilaisia tarinoita vampyyreista.

Esikuvana Aurinkokuningas

Vampyria-kirjasarjan keskushenkilö on Pimeyden kuningas Ludvig Muuttumaton.

Historia kiinnostaa Dixeniä, joten hahmon esikuvana on Aurinkokuningas Ludvig XIV.

– Hän oli kuin 1700-luvun Kardashian. Hän teki arjestaan performanssia. Silti hän pysyi etäisenä ja ilmeettömänä. Siitä keksin kirjani hahmolleni kultaisen naamion.

Dixenin kirjoissa vampyyrit eivät ole ihmismäisiä tai inhimillisiä. Ikuisen elämän saaneet kuolemattomat edustavat puhtaasti pahuutta.

– Halusin tehdä selvän pesäeron Twilight-kirjasarjaan. Minun vampyyrini ammentavat gotiikasta, joten he ovat oikeasti pelottavia ja pahoja.

Dixen ei yritä myöskään pehmentää hahmojensa julmuutta. Pimeyden hovissa veri roiskuu ja päät vierivät.

Herkkähermoisten lukijoiden ei kannata kuitenkaan huolestua, sillä tarinan kehittyessä romantiikan osuus kasvaa.

Avaa kuvien katselu Vampyria-sarja kertoo maailmasta, jota hallitsevat vampyyrit. Kuva: Katriina Laine / Yle

Romantasia nousi ilmiöksi

Dixenin kirjoittamaa kirjallisuudenlajia kutsutaan osuvasti romantasiaksi. Fantasiaa ja romantiikkaa on sekoitettu aina kirjallisuudessa, mutta tämän vuoden kuluessa romantasiasta on tullut maailmalla iso ilmiö.

Suomalaiskustantajat kertovat, että Lontoon ja Frankfurtin kirjamessuilla romantasia oli kaikkien huulilla. Genren kirjat olivat näyttävästi esillä ja käännössopimuksia allekirjoitettiin tiuhaan.

Romantiikkaa ja fantasiaa yhdistävästä romantasia-kirjallisuudesta on tullut ilmiö, ja se kiinnostaa etenkin nuoria aikuisia.

Näyttävyys on olennaista romantasia-genressä. Kirjojen kansissa välkehtii kulta. Lisäksi kartat, kuvitukset ja fonttien vaihtelut kuuluvat asiaan.

Dixen uskoo, että lajityypin yhtäkkiseen suosioon ovat vaikuttaneet epävakaa ja synkkä maailmantilanne.

– Romantasia tarjoaa lukijoille eskapismia konflikteista ja huolista. Lukeminen tuottaa tutkitusti mielihyvää ja siitä voi saada energiaa omaan arkeen.

10 tuntia junassa kirjailijan vuoksi

Romantasiasta ovat innostuneet etenkin nuoret aikuiset. Ilmiö on levinnyt etenkin sosiaalisessa mediassa ja kirjojen ympärille on kasvanut innokas fanikunta. Osa jopa pukeutuu kirjojen hengen mukaisesti.

Victor Dixen muistelee tämän vuoden fanitapaamisia ja kohokohtia

– Vampyria-sarjaa juhlittiin Pariisissa ja Amsterdamissa upeilla tanssiaisilla. Niissä soi barokkimusiikki, ja kaikki olivat pukeutuneet upeisiin asuihin ja hampaisiin.

Jopa Suomessa, kovasta pakkasesta huolimatta, osa Dixenin lukijoista saapui juhlamekoissa helsinkiläiseen kirjakauppaan tapaamaan kirjailijaa.

Osa faneista oli saapunut kaukaa. Ranskalainen Leonie Ravain matkusti junalla Joensuusta Helsinkiin ja takaisin yhden päivän aikana.

– Olen lukenut kaikki Dixenin kirjat, mutta en ole koskaan onnistunut tapaamaan häntä. Juuri silloin, kun hän vieraili kotikaupungissani Ranskassa, olin jo Joensuussa vaihto-opiskelijana. Onneksi hän sattui tulemaan Helsinkiin.

Ranskalainen vaihto-opiskelija matkusti Joensuusta Helsinkiin nähdäkseen Victor Dixenin.

Victor Dixenin Vampyria-sarjaa on julkaistu Ranskassa jo trilogian verran. Suomeksi seuraava osa ilmestynee ensi syksynä.

Tulevissa kirjoissa voi seikkailla suomalaisvampyyri

Ranskassa syntynyt Victor Dixen on maailmankansalainen. Hän on asunut muun muassa Dublinissa, Singaporessa ja New Yorkissa. Muutama vuosi sitten hän muutti Washingtoniin ja viihtyy nykyään enimmäkseen siellä.

Myös hänen Vampyria-sarjansa hahmot ovat ympäri maailmaa, sillä vampyyrien valtakunta on ulottanut lonkeronsa lähes kaikkialle.

Dixen pahoittelee lukijoilleen, ettei sarjasta löydy suomalaista vampyyria. Naapurimaat Ruotsi ja Venäjä ovat edustettuina.

– Olen nyt imenyt tämän vierailuni aikana vaikutteita. Varokaa vain, voitte löytää itsenne tulevista kirjoistani, Dixen vitsailee.

Avaa kuvien katselu Romantasia-genreen liittyy esteettisyys. Victor Dixen jäjittelee asuillaan ranskalaista hovipukeutumista. Kuva: Katriina Laine / Yle

Dixen pukeutuu esiintymisiin kuten kirjansa ranskalaisen hovin vampyyrit. Hän myös valvoo mieluusti öiseen aikaan. Se on nimittäin parasta aikaa kirjoittamiselle.

– Silloin kukaan ei häiritse minua. On aivan hiljaista ja voin todella uppoutua fantasiamaailmaan ja kirjoittamiseen.

Unettomuudesta kärsivä kirjailija on oppinut käyttämään yöt hyödyllisesti. Hän kehottaa myös lukijoita samaan.

– Yö on ehdottomasti parasta aikaa lukemiselle – ainakin vampyyritarinoiden.

