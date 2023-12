Tämä kaikki tiedetään poikkeuksellisesta rikostapauksesta, joka osuu yksi yhteen Tullin paljastaman droonikaupan kanssa

Suomesta on viety Venäjälle pakotteiden vastaisesti noin 3500 droonia. Tulli ei kerro, minkälaisista drooneista rikostapauksessa on kysymys. Arkistokuvassa näkyy valokuvausdrooni, jollaisia käytetään Ukrainan sodassa tiedusteluun.

Täsmälleen samoista rikosnimikkeistä syyskuussa vangittu mies pyörittää kahta yhtiötä, joiden liikevaihdot Ukrainan sota on nostanut taivaisiin.

Tullin paljastama laiton droonivienti Venäjälle on hyvin todennäköisesti sama tapaus, jota on käsitelty jo syyskuussa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa pakotteiden kiertämisenä.

Sekä Tullin paljastamassa tapauksessa että Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käsittelemässä tutkinnassa on kyse kahdesta suomalaisyrityksestä, joilla on sama vastuuhenkilö.

Myös epäillyt rikosnimikkeet ovat samat.

Yle ei ole saanut Tullilta vahvistusta siihen, että droonikauppa ja vangitsemiseen johtanut vientiepäily olisivat yksi ja sama tapaus. Juttujen asiayhteys on kuitenkin poikkeuksellinen ja kaikki yksityiskohdat täsmäävät.

Tapaukset osuvat yksi yhteen

Käydään läpi ensimmäinen tapaus.

Syyskuun puolivälissä Yhdysvallat asetti pakotelistalleen kaksi Vantaalla toimivaa yritystä, Siberican ja Luminorin. Yritykset joutuivat pakotelistalle kiellettyjen tuotteiden viemisestä Venäjälle.

Sibericalla ja Luminorilla on sama omistaja ja toimitusjohtaja. Hänet vangittiin Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden päätöksellä 18. syyskuuta eli vain muutama päivä Yhdysvaltain pakotepäätöksen jälkeen.

Jutun epäillyt rikosnimikkeet olivat törkeä säännöstelyrikos ja puolustustarvikkeiden maastavientirikos. Epäiltyjä on kaikkiaan kuusi henkilöä.

Tiistaina 5. joulukuuta Tulli puolestaan tiedotti paljastamastaan droonikaupasta. Tapauksen yksityiskohdista Tulli kertoi niukasti.

Tullin mukaan 3 500 droonia ja muuta pakotteiden alaista tavaraa oli papereiden mukaan matkalla Suomeseta Kazakstaniin, mutta ne jäivätkin Venäjälle.

Suomesta tavaraa on vienyt kaksi yhtiötä, ja niissä on sama vastuuhenkilö, joka on Tullin mukaan ollut vangittuna syyskuusta lähtien.

Myös tässä jutussa epäillyt rikosnimikkeet olivat törkeä säännöstelyrikos ja puolustustarvikkeiden maastavientirikos, ja epäiltyjä on kaikkiaan kuusi henkilöä.

Tulli kertoo, että kahdesta yrityksestä toinen on ostanut pakotteiden alaiset tuotteet ja toinen hoitanut viennin. Tavarat on kuljetettu yli 30 erässä. Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkosen mukaan esitutkinnassa saadut tiedot viittaavat siihen, että toimintaa on johdettu ja rahoitettu Venäjältä.

Virossa syntyneellä miehellä on Ranskan passi

Siberica ja Luminor toimivat samassa osoitteessa teollisuusalueella Vantaan Hakkilassa.

Siberica on varastointialan yritys ja Luminor on huolinta- ja rahtaus-alalla. Luminor työllistää yhden henkilön, Siberica kaksi.

Kummankin yrityksen omistaja ja toimitusjohtaja on Ranskan kansalainen Gabriel Temin.

Temin on syntynyt vuonna 1980 Virossa, kun maa oli vielä osa Neuvostoliittoa. Temin on 43-vuotias, ja hänellä on ollut vakituinen osoite Suomessa vuodesta 1991 lähtien.

Kummankin yrityksen liikevaihto kasvoi voimakkaasti vuonna 2022, jolloin myös Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Luminorin liikevaihto peräti seitsenkertaistui. Vuonna 2021 se oli noin 2 miljoonaa euroa ja viime vuonna 14,7 miljoonaa euroa. Yhtiö teki 447 000 euroa voittoa.

Siberican liikevaihto kasvoi 480 000 eurosta 687 000:een. Yritys teki 23 000 euroa tappiota.

Temin on rekisteröinyt Luminorin myös ainakin Ranskaan ja Serbiaan.

