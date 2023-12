Saamelaistaiteilijan mielestä on aika keskustella siitä, kuka saa kuvata saamelaisia taiteessaan

Lada Suomenrinne on saamelainen kuvataiteilija. Kuvassa taiteilija seisoo oman teoksensa edessä.

Katariina Sourin saamelaisnaista kuvaava maalaus on herättänyt keskustelua taiteen rajoista. Saamelaistaiteilijan mielestä taiteellista vapautta ei voi ohjata tiukoilla säännöillä.

Suomalaisen kuvataiteilija Katariina Sourin taideteos on herättänyt keskustelua siitä, kuka saa tehdä taidetta saamelaisuudesta ja onko suomalaisen tekemää maalausta saamelaisnaisesta sopivaa näyttää Lux Helsinki -valotaidetapahtumassa.

Myös saamelaistaiteilija Lada Suomenrinne on pohtinut näitä kysymyksiä. Hän lähestyy asiaa kysymällä, mikä on teoksen motiivi.

– Ennemminkin mietin sitä, miksi Souri halusi tehdä tällaisen kuvan, kuin sitä, onko se väärin meitä saamelaisia kohtaa, Suomenrinne kuvailee ensireaktiotaan taideteoksesta.

Katariina Sourin Pohjan kosketus -niminen maalaus on herättänyt kritiikkiä.

Hänen mukaansa taiteellista vapautta ei voi ohjata tiukoilla säännöillä eikä kieltää. Voimavaroja tulisi sen sijaan suunnata saamelaisyhteisön sisäiseen keskusteluun siitä, mikä on taiteen nimissä sopivaa, Suomenrinne ehdottaa.

– Ehkä on aika alkaa miettiä, mitä saamelaistaide meille on, mitä me haluamme näyttää ja kenelle annamme luvan käyttää luontojamme taiteessa. Nyt voimme itse alkaa määritellä niitä rajoja, kuka saa käyttää meitä taiteessaan, hän pohtii.

Kuvataiteilija Sunna Kitti uskoo myös, että saamelaiset eivät ehkä itsekään tiedä, millaiset ohjeet suomalaisille tulisi aiheesta antaa ja mikä on sopivaa.

Kitti: ”Saamelaisuutta ei saisi laittaa sellaiseen kontekstiin, mihin se ei kuulu”

Keskustelu Katariina Sourin maalauksen ympärillä alkoi, kun saamelaisvaikuttaja Petra Laiti kritisoi Lux Helsinkiä stereotyyppisen kuvaston sisällyttämisestä ohjelmistoonsa.

Sunna Kitin mielestä keskustelu on aiheellista. Hänestä olisi hyvä keskustella myös siitä, miten suomalaiset saisivat enemmän tietoa siitä, mikä on sopivaa ja mikä ei. Hän pitää Sourin teosta tyypillisenä kuvauksena saamelaisista.

Sunna Kitti tunnetaan saamelaisena sarjakuvataiteilijana.

Hän näkee, että ongelma voi muodostua siitä, että taiteeseen otetaan saamelaisuuteen kuuluvia elementtejä ja keksitään itse narratiivi niiden ympärille.

– Jos asiaa miettii eettisten ohjeiden kautta, niissä sanotaan, että saamelaisuutta ei saisi laittaa sellaiseen kontekstiin, mihin se ei kuulu.

Hän viittaa Saamelaiskäräjien ohjeistukseen eettisestä matkailusta saamelaisalueella. Kitti on itse ollut mukana projektissa kuvittamassa ohjeita.

Kitti myös huomauttaa, että jos tehdään paljonkin sellaista taidetta, mikä ei kuvasta todellista saamelaisuutta, saamelaiset saattavat joutua käyttämään paljon resursseja saamelaisista kertovan väärän tiedon oikomiseen.

Hänen mukaansa tämä voi muodostua ongelmaksi myös sen vuoksi, että saamelaistaiteilijat Suomessa eivät saa saamelaisuutta kuvaavasta taiteestaan samanlaista huomiota kuin suomalaistaiteilijat.

Tapahtuman järjestäjät pohtivat ratkaisua tilanteeseen

Lux Helsinki -tapahtuman järjestävät pohtivat tällä hetkellä, miten edetä asian kanssa.

– Suhtaudumme kaikkeen kritiikkiin aina vakavasti. Lux on syrjinnästä vapaa tapahtuma, ja kenenkään syrjintää ei sallita. Pyrimme löytämään ratkaisun, joka on vähiten huono, sanoo Lux Helsingin taiteellinen johtaja Juha Rouhikoski

Rouhikoski kertoo, että tällä hetkellä he käyvät keskustelua yhdessä taiteilijan kanssa siitä, missä muodossa teos tullaan näkemään tapahtumassa.

Rouhikoski sanoo olevansa harmissaan tilanteesta.

– Mutta samalla tämä keskustelu tuntuu tarpeelliselta. Haluaisin ajatella niin, että kaikki keskustelu on arvokasta.

