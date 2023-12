Hätiköidyt sote-säästöt uhkaavat kasvattaa kustannuksia entisestään – kansanedustaja Räsänen toivoo säästöaikatauluun joustoa

Sote-laki edellyttää, että hyvinvointialueiden on saatava taloutensa tasapainoon viimeistään vuoden 2026 tilinpäätöksessä. Aikarajaa pidetään tiukkana ja jopa hallituspuolueista kuuluu ääniä jouston tarpeesta.

– Mielestäni keinovalikoimassa pitää olla myös se mahdollisuus, että alijäämän kattamisvelvollisuuden aikarajasta voidaan joustaa, sanoo kristillisdemokraattien riihimäkeläinen kansanedustaja Päivi Räsänen.

Räsänen muistuttaa, että sosiaali- ja terveyssektori vie valtion budjetista neljäsosan eli kyse on isoista rahoista. Hän pitää hyvinvointialueiden talouden tasapainottamisen aikataulua tiukkana ja toivoo harkintaa aikarajaan.

– Toivon, että hallituksen sisälläkin voitaisiin harkita, että sitä voitaisiin jollakin tavalla porrastaa tai hiukan venyttää.

Täsmällistä aikataulua Räsänen ei halua antaa, sillä hyvinvointialueet ovat keskenään erilaisessa tilanteessa.

Aikanaan lääkärin tehtävistä kansanedustajaksi siirtynyt Räsänen korostaa, että nyt ei saa tehdä mitään sellaisia leikkauksia tai sopeutuksia, jotka ovat vastoin sote-uudistuksen tarkoitusta peruspalveluiden parantamisesta.

Hätäily johtaa kaaokseen

Myös oppositiossa oleva keskustan asikkalalainen kansanedustaja Hilkka Kemppi varoittaa hätäisten säästötoimien seurauksista. Räsäsen tavoin Kemppi on eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen.

– Säästettäväksi esitettävät summat ovat niin suuria, että se johtaa kaaokseen, jos hallitukselta ei nyt löydy herkkyyttä katsoa vallitsevaa tilannetta. Kyse on kaikkien perusturvallisuudesta.

Avaa kuvien katselu Keskustan kansanedustaja Hilkka Kemppi toivoo, että hyvinvointialueet saisivat lisää aikaa talouksiensa tasapainottamiseen. Kuva: Elina Rantalainen / Yle

Kemppi pitää hallituksen kesäkuussa ilmoittamaa säästösummaa niin suurena, ettei viranhaltijoilla ole muita vaihtoehtoja kuin esittää eri yksiköiden lakkauttamisia.

– Jos uhkaillaan terveyskeskuksien lakkauttamisilla, ei siitä hyvää synny. Me kaikki tiedämme, että se on hölmöläisen hommaa. Kustannukset nousevat Kelan puolella matkakustannuksina, kun ihmisiä liikutetaan pitkiä matkoja.

Muutos maksaa

Kemppi ei myöskään usko, että hyvinvointialueiden yhdistämiset toisivat säästöjä, pikemminkin päinvastoin. Yhdistämisessä palkkaharmonisointi tapahtuisi taas ylimmän palkkaluokan mukaan.

– Se, mikä aina maksaa, on muutos. Tämä muutos on nyt aloitettu ja se on puolueiden toimesta päätetty, joten nyt ei pitäisi lähteä tekemään toista reformia edellisen päälle.

Kemppi toteaa, että vain suunnitelmallisesti ja ennakoiden pystytään säästämään.

– Kustannukset eivät katoa mihinkään, eikä ihmisiä voi jättää hoitamatta. Siksi hallituksen tulisi antaa lisää aikaa alijäämien kattamiseen.

Ei tapahdu käden käänteessä

THL:n arviointijohtaja Nina Knape myöntää, että hyvinvointialueet ovat nyt tiukan paikan edessä, kun ne selvittävät palveluiden järjestämistä.

– Se vaatii palveluverkon tarkkaa läpikäyntiä. Toisaalta suurin haaste tällä hetkellä on paheneva henkilöstöpula, joka vauhdittaa vaihtoehtoisia tapoja järjestää palveluja ja kehittää sähköisiä palveluja.

Knape pitää sote-uudistusta välttämättömänä. Hän huomauttaa, että tavoite on ollut ja on edelleen turvata kansalaisten perustuslailliset oikeudet eli riittävät palvelut.

Suomessa on ollut erittäin runsaslukuinen joukko sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjiä.

– On selvä, etteivät uudistukset tapahdu ihan käden käänteessä. Voi viedä vuosiakin, että sote-uudistuksen tavoitteiden voidaan odottaa toteutuvan. Oleellista on se, että hyvinvointialueet kehittävät omaa toimintaansa ja moniammatillista yhteistyötä.

Knape korostaa, että palvelurakenteen painopistettä on tarve siirtää raskaista ja kalliista palveluista kohti keveämpiä varhaisen tuen palveluja. Lisäksi rinnalle tarvitaan kansallisella tasolla tehtäviä uudistuksia nykyiseen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelulainsäädäntöön.

Esimerkiksi vuoden 2023 loppuun asetetussa sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja ohjausryhmässä laaditaan parhaillaan yhdessä hyvinvointialueiden kanssa erikoissairaanhoidon sairaaloiden ja päivystysten porrasteisuutta, työnjakoa ja yhteistyötä koskevaa selvitystä. Selvitystä tullaan hyödyntämään hallituskaudella tehtävän säädösvalmistelun tukena.