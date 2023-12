Ilmajoen kunnan ahdinko kuvaa karusti yleistä taloustilannetta – kunnanjohtaja: ”Tänä vuonna on myyty kaksi tonttia”

Kasvava ja elinvoimainen Ilmajoen kunta on ajautunut vaikeuksiin ja pelkää kuntataloutensa ajautuvan kriisiin. Kunnanhallitus päätti maanantaina, että kunnassa alkavat koko henkilökuntaa koskevat yt-neuvottelut.

Lapsiperheiden suosiossa ollut Ilmajoki on investoinut viime vuosina runsaasti asuntoalueisiin, kouluihin ja palveluihin. Seuraavina vuosina sitä odottaa tiukka kulukuri, joka voi näkyä palveluissa.

Moni asia kurjistaa tällä hetkellä kuntien taloutta. Verotulojen väheneminen, korkojen nousu ja samalla valtionosuuksien leikkaukset ovat yhtä aikaa paha rasti.

– Niistä tulee semmonen kooste negatiivista kassavirtaa ja se alkaa rasittaa, kun ne tulevat yhtä aikaa. Ja lisäksi ennalta-arvaamattomuus on hankalaa. Kun tilanteet muuttuvat niin nopeasti, sanoo Ilmajoen kunnanjohtaja Ari-Pekka Laitalainen.

Ilmajoen taloudenpidossa ei Laitalaisen mukaan ole tehty virheitä aiempina vuosina, mutta esimerkiksi lapsimäärän kasvu on pakottanut investoimaan ja samalla on velkaannuttu.

Tänä vuonna on myyty kaksi tonttia

Laitalainen kertoo kylmäävän esimerkin siitä, miten rakentaminen on Ilmajoella tyrehtynyt. Ilmajoki kaavoittaa jatkuvasti uutta tonttimaata ja etenkin Seinäjoen läheisyydessä olevat Ahonkylän ja Tuomikylän alueet ovat kysyttyjä.

– Kaksi vuotta sitten myytiin miljoonalla eurolla tontteja. Tänä vuonna on myyty kaksi tonttia. Porukat eivät uskalla rakentaa. Yhteiskunta on jollain tavalla pysähtynyt, toteaa Laitalainen.

Ilmajoella on paljon lapsiperheitä ja palvelut varhaiskasvatuksesta kouluihin on haluttu pitää hyvinä. Kunnassa on esimerkiksi vielä 12 alakoulua, mikä on iso määrä verrattuna moniin muihin saman kokoisiin kuntiin.

– Kun on paljon lapsia, niin on myös kuluja, sanoo Laitalainen.

Säästöohjelma jo käynnissä

Ilmajoki teki säästöohjelman syksyllä ja sitä toteutetaan jo. Tavoitteena on säästää yli 4 miljoonaa euroa monenlaisin eri keinoin.

Hän mainitsee muun muassa sijaisten ja koulunkäynnin avustajien vähentämisen. Kiinteistöjen suhteen tehty jo ratkaisuja, kuten rakennusten myyntiä ja kylmäksi laittamista.

– Päivittäistä rahanmenoa on koitettu hillitä. Tarkastellaan kriittisesti omia toimia ja sieltä aina löytyy parannettavaa, sanoo Laitalainen.

Kaikista Ilmajoen lukuisista kouluistakaan ei pystytä pitämään kiinni.

– Ei varmasti ihan kaikista, kun on 1800-luvullakin rakennettuja rakennuksia, jotka eivät enää täytä tämän päivän vaatimuksia.

Koskenkorvalle on tulossa uusi koulu ja sen yhteyteen päätettiin nyt rakentaa myös nuorisotilat. Laitalainen painottaa, että koulujen kohtalosta päättää valtuusto.

– Koskenkorvan alueella tehtiin kouluverkkoselvitys. Vastaava on alkanut keskustan alueella. Palonkylän ja Herralan kouluissa molemmissa on ongelmia rakennuksissa, mutta korjataanko ne vai tehdäänkö yksi iso koulu keskustaan. Nämä ovat kaikki vielä auki, sanoo Laitalainen.

Asiat kuntoon seuraavina vuosina

Kunnan henkilökunnan yt-neuvottelut alkavat Laitalaisen mukaan kevättalvella ja ne koskevat noin 700 henkilöä.

Yt-neuvottelujen euromääräistä tavoitetta ei ole lyöty lukkoon. Laitalainen kertoo, että toimintojen tehostamista ja päällekkäisyyttä sekä tehtävien uudelleenjakoa tutkitaan. Ratkaisuja etsitään myös eläköitymisten kautta ja sillä, että määräaikaisia sopimuksia ei jatketa.

– Aika rauhallisia keinoja on alustavasti suunniteltu. Ei ole aihetta panikoida, mutta tämä on yksi keino, joka pitää ottaa käyttöön.

Laitalainen painottaa, että asiat eivät ole Ilmajoella niin huonosti, etteikö niitä saataisi oikaistua. Ilman säästöohjelman käynnistämistä tulevat vuodet olisivat olleet rankkoja.

– Täällä on tosi hyvä joukkuehenki. Halutaan näyttää, että kyllä täällä osataan hoitaa asiat kuntoon, vaikka valtio antaakin outoa signaalia omasta toiminnastaan, näpäyttää Laitalainen.