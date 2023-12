Matka päivystykseen venyy pian 50 kilometriseksi Kankaanpäässä – kuntalaiset vetoavat nyt päättäjiin

Pohjois-Satakunnassa ollaan huolissaan terveyspalvelujen heikentymisestä, kun Satakunnan hyvinvointialue on päättänyt lopettaa iltapäivystyksen Kankaanpään terveyskeskuksessa.

Iltapäivystys siirtyy Porissa sijaitsevaan Satasairaalaan ensi vuoden alusta alkaen.

Vaikka Kankaanpään terveyskeskuksen kaikki toiminnot eivät ole hyvinvointialueen suunnitellulla lakkautuslistalla, on sen iltapäivystyksen lopettamisella iso vaikutus Pohjois-Satakunnassa asuville ihmisille.

– Matka lääkäriin tulee aivan liian pitkäksi, sanovat kuntalaisaloitteen vireille panneet Hanna Kenttä ja Jemina Rannikko Kankaanpäästä.

Kankaanpään keskustasta on matkaa Poriin noin 50 kilometriä, mutta esimerkiksi Honkajoen kaupunginosasta matkaa on paljon enemmän. Pisin matka alueen kunnista on Karviasta, jossa ihmisiä asuu jopa noin sadan kilometrin päässä Satasairaalasta.

– Jos lapsella tulee vaikka korvatulehdus, niin lähde siinä sitten itkevän lapsen kanssa Poriin, Hanna Kenttä sanoo.

Liian kallista saatavaan hyötyyn verrattuna

Satakunnan hyvinvointialue perustelee Kankaanpään terveyskeskuksen iltapäivystyksen lopettamista sillä, että sen ylläpitäminen on liian kallista saavutettuun etuun verrattuna.

Avaa kuvien katselu Kankaanpään terveyskeskus palvelee laajaa aluetta Pohjois-Satakunnassa. Kuva: Tapio Termonen / Yle

Yli 90 miljoonan euron säästöpaineiden alla olevan hyvinvointialueen mukaan lääkärityövoiman keskittäminen iltaisin Satasairaalaan on edullisempaa kuin sen hajauttaminen. Pelkästään Kankaanpään kiirevastaanoton ostolääkäripalvelun kustannukset ovat olleet vuodessa noin 740 000 euroa.

Lisäksi varsinaista ilta-aikaan ajoittuvaa kiireellistä hoidon tarvetta on hyvinvointialueen mukaan vain vähän. Suurin osa iltakiirevastaanotolla hoidetuista asioista olisi voitu hoitaa jo päivällä.

– Vakavammat akuutit asiat on joka tapauksessa lähetetty Satasairaalaan hoitoon, todetaan Satakunnan hyvinvointialueen tiedotteessa.

Kuntalaisille hyvinvointialueen perustelut eivät kelpaa

Hanna Kenttä ja Jemina Rannikko ovat iltapäivystyksen tarpeesta eri mieltä. Kenttä on kahden ja Rannikko kolmen lapsen äiti.

Molemmat vakuuttavat, että iltapäivystykselle on ollut käyttöä.

– Olemme käyttäneet terveyskeskusta enimmäkseen iltaisin. Apu on aina saatu hyvin, eikä Poriin ole tarvinnut lähteä, Jemina Rannikko kertoo.

Avaa kuvien katselu Jemina Rannikko ja Hanna Kenttä kiittelevät Kankaanpään terveyskeskuksen toimintaa, kun tarve avulle iskee usein iltaisin. Kuva: Tapio Termonen / Yle

Hän sanoo pääsevänsä sairaan lapsen kanssa lääkäriin myös helpommin nimenomaan illalla, kun perheen muut lapset voivat jäädä kotiin töistä tulleen aviopuolison kanssa.

Rannikko on huolissaan siitä, että matkan pidentyminen voi siirtää lääkäriin lähtemistä seuraavaan päivään tai pahimmillaan yli viikonlopun. Se saattaa pahentaa sairastuneen diagnoosia ja pitkittää paranemista.

Hanna Kenttä puolestaan muistuttaa, että lääkäriä ei aina tarvita vain sairastumisen takia. Esimerkiksi monet harrastukset ovat iltaisin ja niissä voi tapahtua myös pieniä tapaturmia.

– Välillä on pitänyt käydä tikattavana, mutta terveyskeskuksessa se on hoitunut hyvin, Kenttä sanoo.

Kuntalaisaloiteesta työkalu päättäjien ratkaisuihin

Kenttä ja Rannikko olivat muiden mukana tekemässä asiasta kuntalaisaloittetta marraskuun lopulla. Siinä vedottiin Pohjois-Satakunnan kuntiin Kankaanpään terveyskeskuksen iltapäivystyksen säilyttämiseksi.

Kuntalaisaloite keräsi lähes 1 200 nimeä viikon aikana. Kenttä ja Rannikko ovat allekirjoitusten määrään tyytyväisiä, mutta muistuttavat, että kaikki eivät pysty tai osaa sähköistä kuntalaisaloitetta allekirjoittaa.

He toivovat nyt, että Kankaanpään, Karvian, Jämijärven, Pomarkun ja Siikaisten kunnat neuvottelisivat Satakunnan hyvinvointialueen kanssa, ja edistäisivät iltapäivystyksen jatkumista Kankaanpäässä.

– Tässä on nyt päättäjille tukea neuvotteluihin, Hanna Kenttä sanoo.

Kuntalaisaloitteessa iltapäivystyksen tarvetta Kankaanpään terveyskeskuksessa perusteltiin myös Porin prikaatin Niinisalon varuskunnan sijainnilla Kankaanpäässä. Satakunnan hyvinvointialue kuittaa tämän näkökulman tiedotteessaan.

– Satakunnan hyvinvointialueen sopimus Puolustusvoimien kanssa ei edellytä terveysasemaa varuskuntapaikkakunnilla, siinä todetaan.