Ukrainalaiset saavat voimaa Suomen itsenäisyyspäivästä, sanoo Khrystyna Lieskakova

Khrystyna Lieskakova osallistuu Suomen itsenäisyyspäivän juhlaan Ukraina-talossa. ”Ehkä me annamme jotain lahjoja suomalaisille, mutta se on salaisuus vielä”, Lieskakova sanoo.

Suomen itsenäisyyspäivä on tärkeä myös ukrainalaisille. Tämän huomasi myös vapaaehtoinen Kalle Hyppölä, joka päätti järjestää Tampereen Ukraina-talolla itsenäisyyspäiväjuhlat.

Juhliin aikoo osallistua myös ukrainalainen Khrystyna Lieskakova.

– Suomi on hyvä esimerkki Ukrainalle siitä, kuinka tärkeä on itsenäisyys. Ukrainassa ja Suomessa on samanlaisia tarinoita. Suomessa on melkein sama historia kuin Ukrainassa nyt.

Lieskakova kertoo ukrainalaisen suhtautuvan itsenäisyyspäivään vielä merkittävämpänä asiana kotimaassa olevan sodan takia. Itsenäisyyttä pitää puolustaa, eikä se ole itsestäänselvyys.

– Suomalaiset tietävät, mitä tarkoittaa, kun itsenäisyyden hinta on valitettavasti todella korkea. Toivon, että kohta Ukraina voittaa ja koko maailma tietää, että se on itsenäinen.

Lieskakova muutti tyttärensä kanssa Tampereelle lähes kaksi vuotta sitten, kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan. Lieskakova on ammatiltaan englannin ja ukrainan kielen opettaja, ja hän auttaa vapaaehtoisena ukrainalaisia.

– Suomen itsenäisyys on minulle todella tärkeä, koska isäpuoleni on suomalainen ja äitini on asunut 16 vuotta Suomessa. Mummupuoleni on kaksi kertaa lähtenyt evakkoon Karjalasta.