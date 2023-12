Orpon hallitus tulee lisäämään lapsiköyhyyttä, sanoo Unicefin asiantuntija

Suomi ei ole onnistunut vähentämään lapsiperheköyhyyttä. Näin kertoo Unicef, joka vertaili lapsiköyhyyden torjuntaa 39 maassa vuosina 2012-2021.

Suomi sijoittui vasta sijalle 14. Aiempina vuosina Suomi mahtui viiden parhaan joukkoon.

Tilanne on huolestuttava, sanoo Unicefin lapsiystävällisen hallinnon erityisasiantuntija Sanna Koskinen.

Lapsuudessa koettu köyhyys näkyy lapsen välittömän hyvinvoinnin lisäksi myös pitkällä tulevaisuudessa.

– Aiemmat tutkimukset näyttävät, että köyhyys lisää merkittävästi riskiä heikkoon koulumenestykseen.

Uusimmista Pisa-tuloksista näemme, että oppilaan sosioekonominen tausta vaikuttaa oppimistuloksiin merkittävästi.

Unicefin vertailussa otettiin huomioon sekä köyhien lapsiperheiden osuus maan väestöstä, että osuuden muutos vuosien aikana. Suomessa on muihin maihin suhteutettuna kolmanneksi vähiten lapsiköyhyyttä.

Sijoitusta laskee kuitenkin se, että Suomen köyhyystaso on pysynyt noin 10 prosentissa vuodesta 2012 asti. Yhden vanhemman perheiden lasten köyhyysriski on Suomessa vertailumaiden korkein.

– Suomi ei ole niin hyvässä asemassa, että sen ei tarvitsisi vähentää enää lapsiköyhyyttä. Sekä köyhät että rikkaat maat voivat parantaa asemaansa, Koskinen sanoo.

Pääministeri Petteri Orpon hallitus on Koskisen mukaan pahentamassa tilannetta.

– Hallituksen ehdottamilla sosiaaliturvaleikkauksilla tulee olemaan vakavia vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin.

Köyhissä perheissä elävien lasten määrä tulee kasvamaan.

Koskisen mukaan tutkimus näyttää, että sosiaaliturva torjuu lapsiköyhyyttä merkittävästi.

– Ilman sosiaaliturvaetuuksia Suomen lapsiköyhyysaste olisi Unicefin mukaan ollut miltei 30 prosenttia vuonna 2021.

Orpon hallitus aikoo leikata sosiaaliturvasta yhteensä 1,5 miljardia euroa. Sote-valiokunta hyväksyi hallituksen esitykset sosiaalitukien heikentämisestä eilen maanantaina.

YK:n lapsen oikeuksien komitea pyysi kesällä Suomea välttämään sosiaalitukien leikkauksia, jos ne ”vaikuttavat köyhyys- ja syrjäytymisvaarassa oleviin lapsiin”.

Koskisen mukaan hallitus ei ottanut kehotusta tarpeeksi vakavasti.

Asiantuntija: Työ ei korvaa sosiaaliturvaa

Hallitus perustelee sosiaaliturvan heikentämistä Suomen taloustilanteella. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) mukaan työllistäminen on sosiaalitukia parempi tapa torjua eriarvoisuutta ja köyhyyttä.

Työpaikka ei Koskisen mukaan suojele köyhyydeltä.

– Täytyy muistaa, että jo lähes puolet köyhien lapsiperheiden vanhemmista käyvät töissä. Työllisyyspolitiikka on tärkeä, muttei ainoa keino köyhyyden torjumiseen.

Kaikki keinot on otettava käyttöön köyhyyden torjumiseksi, Koskinen sanoo. Unicefin vertailussa menestyneissä maissa, kuten Puolassa, Sloveniassa ja Latviassa, on Koskisen mukaan poliittista tahtoa puuttua asian.

– Näissä maissa on tehty merkittäviä parannuksia lapsille ja lapsiperheille suunnattuihin etuuksiin sekä uudistettu työmarkkinapolitiikkaa. Päättäjien on Suomessakin ymmärrettävä, että lapsiperheköyhyys on todellinen ja vakava ongelma.

Unicefin vertailussa köyhäksi määritellään kotitalous, jonka tulot ovat alle 60 prosenttia suhteessa väestön mediaanituloihin. Vertailussa oli mukana 39 EU- ja OECD-maata.