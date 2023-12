Näin ”vuokralaisen markkinat” näkyvät nyt suurissa kaupungeissa – Helsinki painii edelleen omassa sarjassaan

Vuokramarkkinat ovat jo pitkään pyörineet vuokralaisen ehdoilla eikä loppua näy.

Etenkin suurissa kaupungeissa vapaista vuokra-asunnoista on ylitarjontaa samalla kun vuokrien nousuvauhti on ollut varsin maltillinen.

Yle pyysi Vuokraovi-palvelusta tietoja vuokra-asuntojen määristä, markkinointiajoista ja hintapyynneistä viidessä suuressa kaupungissa.

Esimerkiksi Helsingissä uutta vuokralaista etsi marraskuussa yli 6 100 tyhjää asuntoa, mikä on noin 800 asuntoa enemmän vuodentakaiseen verrattuna.

Oulussa puolestaan vuokrattavia asuntoja oli marraskuussa tarjolla 1 666, mikä sekin on 400 asuntoa vuodentakaista enemmän.

– Vuokra-asuntoja on edelleen paljon tarjolla ja tarjonta on vuoden loppua kohden vielä kasvanut. Toisaalta markkinointiajat eivät ole enää kasvaneet samassa suhteessa, eli kysyntääkin kyllä on, tiivistää Vuokraoven liiketoimintapäällikkö Henrik Laakkonen.

Laakkosen mukaan vuokra-asuntotarjonta hiljenee loppuvuonna myös luontaisesti, koska kysyntä hiipuu loppuvuonna ennen tammikuun uutta sesonkia.

Vuokraovella on myös tehty eräs kiinnostava havainto markkinatilanteesta: vaikka tarjontaa on paljon, moni kokee silti asunnon löytämisen vaikeaksi. Vuokraoven verkkokyselyssä lähes puolet noin 1500 vastaajista piti sopivan asunnon löytämistä vaikeana.

– Kysyntä ja tarjonta eivät siis täysin kohtaa. Yksi selitys on, että tarjonta on kasvanut ennen kaikkea pienissä asunnoissa, mutta kysyntä suuntautuu suuriin, arvioi Laakkonen.

Ainakin asuntojen kokonaismäärässä mitattuna valinnanvaraa vuokralaiselle riittää, kun taas vuokranantajat saavat kilpailla hyvistä vuokralaisista tosissaan.

Suomen Vuokranantajien ekonomistin Eemeli Karlssonin mukaan vuokralaisen markkinoita vietetään nyt isoissa kaupungeissa pitkälti ympäri Suomen, mutta erojakin löytyy.

Esimerkiksi Jyväskylässä vuokra-asuntojen tarjonta on muista tarkastelluista kaupungeista poiketen laskenut. Tampereella ja Oulussa vuokrat ovat puolestaan kehittyneet pääkaupunkiseutua suotuisammin, Karlsson kuvaa.

Helsinki tallaa aivan omaa polkuaan sekä asuntotarjonnassa että markkinointiajoissa. Siellä kodit siis odottavat uutta vuokralaista pisimpään.

– Helsingissä markkinointiajat marraskuussa olivat yli kaksinkertaiset Turkuun verrattuna. Turussa ja myös Tampereella liike on nopeampaa, Karlsson sanoo.

Pisimmillään Helsingissä markkinointiajat lähentelivät korona-aikana jopa 60 päivää. Nopeampi vaihtuvuus kertoo osaltaan siitä, että tarjonnan lisäksi kysyntääkin vuokrakodeille on. Taloudellisesti epävarmat ajat voivat lisätä vuokra-asumisen suosiota.

Vuokra-asuntojen runsas tarjonta on korona-ajan ja viime vuosien vauhdikkaan rakentamisen peruja.

Koronavuosina vuokra-asuntojen määrä paisui monessa kaupungissa, kun lyhyen vuokrauksen Airbnb-kohteita siirtyi tavallisille vuokramarkkinoille, asuntokauppa kävi vilkkaana ja uusia koteja valmistui vauhdilla.

Nuo jäljet näkyvät, vaikka nyt rakentaminen onkin hyytynyt.

– Uutta asuntoa on tullut viime vuosina niin nopeasti, ettei uusia tulijoita ole riittänyt. Ja kun asuntoja on paljon vapaana, se on myös rajoittanut vuokrien nousua, sanoo OP:n asuntomarkkinoita seuraava ekonomisti Joona Widgrén.

Vuokrat ovat nousseet muita kustannuksia hitaammin, vaikka painetta vuokrankorotuksille onkin ollut.

Kun tarjontaa on ollut paljon, vuokranantajat eivät ole uskaltaneet tai pystyneet viemään kustannusten nousua täysimittaisesti vuokriin, Widgrén arvioi.

– Vuokrat ovat kyllä nousseet koko ajan, mutta eivät niin nopeasti kuin tässä ympäristössä voisi olettaa. Tietyllä tapaa vuokralla asuminen on ollut suhteellisesti kannattavampaa kuin aiemmin, Widgrén sanoo.

Tilastokeskuksen tuoreimpien, heinä-syyskuun tietojen mukaan pääkaupunkiseudulla vuokrat nousivat vain 0,5 prosenttia vuodentakaisesta ja muualla Suomessa kaksi prosenttia. Nopeinta nousu oli Oulussa, missä vuokrat nousivat 2,5 % edellisvuodesta.

Lokakuussa inflaatio oli 4,9 prosenttia, ja marraskuussa 3,3 prosenttia.

Vaikka vuokralaisen markkina on kestänyt jo pitkään, se ei ole ikuinen – siitä ekonomistit ovat yksimielisiä.

Ennusmerkit ovat selvät: isoihin kaupunkeihin virtaa edelleen asukkaita, mutta uusia koteja rakennetaan vähemmän.

Ennen pitkää se kääntää tasapainon, sanoo Karlsson.

– Tällä hetkellä muuttovoitto kuuteen isoimpaan kaupunkiin Vantaata lukuun ottamatta on runsainta 50 vuoteen. Samalla näyttää siltä, että tulevina vuosina asuntoja valmistuu hyvin vähän. Kyllä se tulee muuttamaan tilannetta.

Vuokra-asuntopulaa ei kuitenkaan aivan heti ole näköpiirissä.

– Ylitarjonta poistuu markkinoilta aikanaan, lähivuosina. Toistaiseksi tarjontaa on kuitenkin edelleen niin paljon, että nykyinen markkinatilanne voi kestää aika kauan, toteaa OP:n Widgrén.

