Lippu nousi salkoon Tähtitorninmäellä – Yle seuraa itsenäisyyspäivän ja Linnan juhlien kiinnostavimpia kohokohtia hetki hetkeltä

Muistatko vielä viime vuoden hitin: käsidesitauot?

Ajan hengen mukaisesti presidenttipari piti pienen tauon vuonna 2022 ja käytti käsidesiä ennen kuin kättely jatkui.

Vuodessa ehtii tapahtua paljon – ja myös unohtua.

Linnan juhlien käsidesitauoista tuli viime vuoden vastaanotolla yksi illan ilmiöistä.

Hygienia huomioidaan myös tänä vuonna. Vieraita on pyydetty jättäytymään pois vastaanotolta, mikäli he tuntevat itsensä sairaiksi, heillä on koronaan viittaavia oireita tai he ovat hiljattain altistuneet koronavirukselle.

Presidentinlinnan ilmanvaihtoa on tehostettu vastaanoton aikana ja vieraiden käytössä oleviin tiloihin on sijoitettu ilmanpuhdistimia ja käsidesiasemia. Tarjolla on myös kasvomaskeja.