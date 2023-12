Punaisestamerestä uhkaa tulla Gazan sodan uusi rintama – huthikapinalliset iskevät Israeliin liitettyihin aluksiin

Bahaman lipun alla purjehtivan Unity Explorer -rahtialuksen matka Punaisellamerellä ei mennyt kuten piti.

Laivaa odotetaan Singaporen satamaan tämän kuun puolivälissä. Jemenissä toimivat ja Iranin tukemat huthikapinalliset iskivät tämän kuun alussa drooneilla laivan kimppuun Punaisellamerellä. Unity Explorer selvisi välikohtauksesta vähäisin vaurioin.

Jemenin pohjoisosassa toimivat huthit käyttivät iskuissa aseistettua lennokkia ja ainakin yhtä meritorjuntaohjusta. Huthien edustajan mukaan alus ei totellut ryhmän laivaston varoituksia.

Iranin tukema aseellinen ryhmä on häirinnyt kauppa-aluksia monin tavoin. Laivoja on pakotettu Jemenin satamiin. Esimerkiksi Galaxy Leader -rahtialus ohjattiin Al-Salifiin joulukuun alussa.

Israelilaisen miljardöörin Idan Oferin yritykselle kuuluva alus taas joutui ohjusiskun kohteeksi marraskuussa Intian valtameren puolella. Iskusta epäillään uutistoimisto AP:n mukaan iranilaisia aseellisia ryhmiä.

Jännitys on lisääntynyt Punaisellamerellä sen jälkeen, kun äärijärjestö Hamas hyökkäsi Israeliin lokakuun alussa ja Israel aloitti vastatoimet Gazassa.

Ilmapiirin kiristymistä kuvaa se, että Punaisellamerellä partioiva Yhdysvaltain Arleigh Burke -luokan ohjushävittäjäalus USS Carney on ampunut alas drooneja merialueella. Asiasta kertoo muun muassa The New York Times -lehti.

Iskut loppuvat, jos Gaza saa apua

Huthit sanovat iskevänsä Israeliin liitettyihin aluksiin ja sinne matkalla oleviin aluksiin, jos Gazaan ei toimiteta ruokaa ja lääkkeitä. Israel on The Washington Post -lehden mukaan pyytänyt tukea Yhdysvalloilta. Presidentti Joe Biden on jo keskustellut kauppa-alusten suojaamisesta.

Brittiyhtiö Ambrey on erikoistunut kansainvälisiin merenkulun turvallisuuspalveluihin. Yhtiön Lähi-Idän ja Intian valtameren pääanalyytikko David Mueller sanoo, että Punaisenmeren alue on nyt poikkeuksellisen riskialtis erityisesti huthikapinallisten aktiivisuuden vuoksi.

– Gaza on lähes kahdentuhannen kilometrin päässä, mutta lähempänäkin on kohteita, Israeliin liitettyjä aluksia, sanoo David Mueller puhelinhaastattelussa Lontoosta.

Alusten häirintä on Punaisellamerellä suhteellisen helppoa, sillä meri on vilkkaasti liikennöity ja maantieteellisesti suhteellisen pieni, leveimmillään vajaat 400 kilometriä. Alueella sijaitsee suuria satamia Egyptistä Saudi-Arabiaan.

Israeliin liitetyt alukset uhan alla

Pääanalyytikko David Mueller sanoo, että toistaiseksi kasvanut uhka koskee etupäässä Israeliin liitettyjä aluksia.

– Näkyvin merkki kytköksestä on tietysti lippu, mutta uhka koskee Israeliin liitettyjä varustamoja, omistajia ja satamia. Kytkös voi olla jopa vanhentunut.

Jemenin huthikapinalliset näyttävät kykenevän ryhmän lähivesillä tehtyjen hyökkäysten lisäksi myös kauemmas ulottuviin iskuihin. Ryhmä ampui lokakuussa yhden ballistisen ohjuksen kohti 1 600 kilometrin päässä sijaitsevaa Eilatia. Israelin ilmatorjunta kertoi tuhonneensa ohjuksen avaruudessa.

– Huthit käyttävät nykyisin vähemmän Saudi-Arabian ilmatilaa. Ohjuksia ammutaan yli Punaisenmeren. Jos ohjuksia torjutaan tai ne vahingoittuvat meren yllä, oheisvahinkoja voi tulla.

Jotkut varustamot ovat Muellerin mukaan ryhtyneet reitittämään aluksia uudelleen äskettäisten välikohtausten vuoksi.

– Ainakin yhdessä tapauksessa alus on lähtenyt kiertämään Afrikan ympäri Kap Hornin kautta välttääkseen Suezin kanavan ja Punaisenmeren.

Gazan rauhoittuminen hiljentäisi huthien hyökkäilyä

Gazan sota heijastuu merille niin kauan kuin yhteenotot jatkuvat, Mueller arvioi.

– Jos Gazaan saadaan tulitaukoa pitävämpi sopimus, huthien aiheuttama uhka väistyy. Punaisenmeren turvallisuus liittyy laajemmin myös Gazan tulevaisuuteen.

Muellerin mukaan muiden aseellisten ryhmien, kuten Hizbollah-verkoston sekä Iranin, Irakin ja Syyrian toimijoiden reaktiot Gazaan vaikuttavat huthien aktiivisuuteen Punaisellamerellä. Jos Hamas tuhotaan, kostonkierre syvenee.

Ambrey-yhtiö myy turvallisuuspalveluja aseistetuista vartijoista sukellusveneisiin ja digitaalisesta valvonnasta riskianalyyseihin. Sotien ja konfliktien lisäksi merenkulun riskejä lisäävät huumeet tai aseet. Järjestäytyneen rikollisuuden ryhmät kiistelevät laittomista lasteista.

Turvallisuusyritysten keinot ovat vakavan riskin alueilla rajallisia.

– Valtioita tai huthien kaltaisia järjestäytyneitä ryhmiä vastaan on hankala toimia. Aluksille voidaan lisätä aseistettuja vartijoita, mutta esimerkiksi drooneilta suojautuminen on haastavaa.

Avaa kuvien katselu Huthikapinallinen satamaan kaapatun Galaxy Leader -rahtialuksen kannella 6.12.2023. Kuva: Yahya Arhab / EPA

Miinat ajelehtivat Mustallamerellä

Toinen meriliikenteen riskialue on Mustameri. Pääanalyytikko David Mueller sanoo, että Mustallamerellä riskit ovat Punaisenmeren uhkia laajemmat.

– Alukseen voi osua ohjus, vaikka se ei olisi iskun kohde. Laivareiteille ei ole aseteltu miinoja, mutta niitä voi ajelehtia meressä, kertoo Mueller.

Mustallamerellä rahtialukset ovat varsin haavoittuvia. Laivojen pohjarakenteita voidaan vahvistaa miinavahinkojen torjumiseksi. Epätavallisia esineitä saatetaan havaita tehostetulla tähystyksellä.

Vaikka liikenne Odessaan ja muihin Ukrainan satamiin on hiljentynyt, loppunut se ei ole. Kansainvälinen Marinetraffic-sivusto kertoo, että tänään maanantaina Odessan satamassa oli 23 ja sinne oli saapumassa neljä alusta.

