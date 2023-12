Time valitsi laulaja Taylor Swiftin vuoden henkilöksi

Taylor Swift esittää Eras Tour -kiertueella musiikkia uransa varrelta. Kuva on Chicagosta kesäkuulta 2023.

Laulaja Taylor Swift on ilmiö, joka tienaa miljoonia.

Amerikkalainen The Time on valinnut Taylor Swiftin vuoden henkilöksi. 33-vuotias laulaja-lauluntekijä on parhaillaan maailmankiertueella, josta povataan kaikkien aikojen tuottoisinta kiertuetta.

Viime vuonna The Time -lehden tittelin voitti Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Vuoden henkilöksi on aiemmin valittu muun muassa Yhdysvaltain presidentti Joe Biden, Yhdysvaltain varapresidentti Kamala Harris ja ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg.

Time valitsee vuosittain ehdokkaiksi yhdeksän henkilöä tai tahoa, jotka ovat tehneet suurimman vaikutuksen vuoden aikana.

Tänä vuonna ehdokaslistalla olivat muiden muassa Venäjän presidentti Vladimir Putin, Kiinan presidentti Xi Jinping, tekoälyohjelma OpenAI:n kehittäjä Sam Altman, Hollywoodin lakkoilijat ja Britannian kuningas Charles III.

33-vuotias Swift on ensimmäinen muusikko, joka palkittiin henkilökohtaisesti Time-lehden tittelillä.

Tänä vuonna Time-lehden valinnoissa nähtiin myös suomalaisväriä, kun lehti valitsi Aki Kaurismäen Kuolleet lehdet vuoden elokuvaksi ja Alan Wake 2 -videopelin vuoden parhaimmaksi peliksi.

Time-lehti valitsi Aki Kaurismäen Kuolleet lehdet -elokuvan ja Remedyn Alan Wake 2 -pelin vuoden parhaiksi

Maailmankiertueesta odotetaan ennätystuottoja

Taylor Swift on saavuttanut tänä vuonna myös toisenlaisia rajapyykkejä. Hänestä tuli lokakuussa miljardööri. Swift on hankkinut omaisuutensa musiikkia tekemällä. Se on melkoinen saavutus 33-vuotiaalle.

Rahantulolle ei näy loppua, sillä meneillään olevasta Eras-kiertueesta odotetaan ennätyksellisiä tuottoja. Pollstar-lehden laskelmien mukaan ensi vuoden loppuun asti jatkuva kiertue tuottaa 1,4 miljardia dollaria.

Kiertueen liput ovat menneet kuin kuumille kiville. Lipun hankkineet saavat rahoilleen kunnolla vastinetta, sillä Swift esittää tuotantoaan kolmen tunnin ajan.

Konsertista julkaistiin syksyllä myös elokuvaversio Taylor Swift: The Eras Tour.

Poikaystävät kiinnostavat

Taylor Swift julkaisi ensimmäisen albuminsa jo 16-vuotiaana. Hän aloitti uransa countrylaulajana. Myöhemmin hän on siirtynyt pop-musiikin pariin.

Swift on palkittu lukemattomilla musiikkialan palkinnoilla.

Viime aikoina Taylor Swift on ollut jälleen paljon esillä seurustelusuhteensa takia. Kun Swift alkoi seurustella amerikkalaisen jalkapallon supertähden Travis Kelcen kanssa, sillä oli vaikutusta jopa Kelcen joukkueen lipunmyyntiin ja katsojalukuihin.

Avaa kuvien katselu Travis Kelcen ja Taylor Swiftin suhde aiheutti mediakohun Yhdysvalloissa. Pari kuvattuna New Yorkissa tänä syksynä. Kuva: T.JACKSON / BACKGRID/All Over Press

Politiikkakaan ei ole immuuni poptähden vaikutukselle. Vuonna 2018 Swift kertoi äänestävänsä demokraatteja ja kehotti nuoria rekisteröitymään äänestäjiksi. Swiftin vaikutusvaltaa ei kannata aliarvioida sillä esimerkiksi Instagramissa hänellä on noin 268 miljoonaa seuraajaa.

