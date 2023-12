Käärijä tuli Linnaan kokomustassa puvussa, jossa on viitteitä hänen tavaramerkikseen muodostuneesta bolerosta

Hänen silmämeikkinsäkin on yhtä näyttävä kuin Euroviisuissa.

Euroviisujen yleisön suosikki Käärijä eli Jere Pöyhönen saapui Linnan juhliin ilman boleroaan. Hänen silmämeikkinsä on kuitenkin yhtä näyttävä kuin euroviisuissa ja Käärijän vihreää voi nähdä hänen kynsistään

Pöyhösen yllä on Teemu Muurimäen ja Elina Lairion suunnittelema musta kimaltava frakki, jossa on kiiltonahkaisia yksityiskohtia ja ehkä niiden myötä samaa muotokieltä kuin tunnetussa bolerossa. Jalassaan Käärijällä on totuttuun tapaan paksupohjaiset nahkakengät.

Pöyhönen saapui paikalle yksin, eikä kommentoinut haastattelussa huhuja puolisostaan.

Katso Käärijän haastattelu Linnan ovelta!

Käärijä on Linnan juhlissa todennäköisesti suosituin selfie-kaveri.

Käärijä kertoi Linnaan saapuessaan odottavansa illalta eniten presidentin tapaamista.

– Kiitos, että sain tulla. Hyvää itsenäisyyspäivää, hän aikoo sanoa.

Pian Käärijän kättelyvuoron jälkeen punaisella matolla asteli mies, jolla oli hyvin Käärijä-henkinen kampaus.

Somekansa iloitsikin, että Jere Pöyhönen saapui Linnaan kahteen kertaan.