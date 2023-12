Vuoden turhake on maakuntalentojen tuet, sanoo Suomen Luonto -lehti

Lehden mukaan lentämisen hiilijalanjälki on suuri. Kuvituskuva.

Aikakauslehti on valinnut vuoden turhakkeen vuodesta 2000 lähtien.

Suomen Luonto -aikakauslehti on valinnut tämän vuoden turhakkeeksi maakuntalentojen tukemisen valtion ja kaupunkien rahoilla.

Lehti perustelee valintaansa muun muassa ilmastopäästöillä: lentoliikenteen hiilijalanjälkeä kasvattavat ilmakehään päätyvä vesihöyry ja hiukkaspäästöt.

Valtio ryhtyi rahoittamaan maakuntalentoja sen jälkeen, kun korona romahdutti lentoliikenteen kysynnän. Tavoitteena on ollut markkinaehtoiseen reittilentoliikenteeseen paluu. Palautuminen on kuitenkin ollut melko hidasta, ja hallitus on päättänyt tukea lentoja maaliskuuhun 2026 asti.

Vuodesta 2021 lähtien valtio on tukenut reittilentoja Helsingistä Joensuuhun, Jyväskylään, Kajaaniin, Kemiin, Kokkolaan ja Savonlinnaan.

Traficomin tilastojen mukaan lentojen matkustajamäärät ovat olleet tänä vuonna nousussa. Valtion tuki jokaista matkustajaa kohden on ollut keskimäärin sata euroa, kun viime vuonna vastaava summa oli 280 euroa.

Viime kaudella vähiten matkustajia oli Savonlinnan lennoilla: vain noin neljä matkustajaa per kone. Jokainen matkustaja maksoi veronmaksajille 840 euroa.

Suomen Luonto on valinnut vuoden turhakkeen vuodesta 2000 lähtien, jolloin tittelin sai lehtipuhallin. Kolmena edellisenä vuonna turhakkeeksi on valittu terassilämmitin, liika lihankulutus ja kertakäyttögrilli.

Lehden kustantaa Suomen luonnonsuojeluliitto.

Juttua on muokattu kello 9.49: Lisätty tieto siitä, mihin maakuntalentoja lennetään.