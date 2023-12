Monista takaiskuista kärsineelle kaupungille jättipotti – islantilaisyhtiö rakentaa miljardiluokan datakeskuksen

Datakeskuksen ensimmäisen vaiheen rakentamisen on määrä valmistua jo vuoden 2025 loppupuolella. Kuvituskuva.

Islantilainen suurteholaskentaa ja tekoälypalveluita tuottava Atnorth yhtiö rakentaa Kouvolan Myllykosken entisen tehdasalueen lähelle valtavan datakeskuksen. Yhtiö tiedotti asiasta tänään aamulla. Investoinnin kokoluokka on arvioitu 1–2 miljardiin euroon.

– Kouvola on kasvumme kannalta kriittinen sijainti seuraavalle megaluokan keskuksellemme, sanoo Atnorthin toimitusjohtaja Eyjólfur Magnus Kristinsson tiedotteessa.

Kristinssonin mukaan yhtiö neuvottelee useiden tekoäly-yritysten, pilvijättien sekä kansainvälisten organisaatioiden kanssa, jotka tarvitsevat suorituskykyistä laskentaa. Yritykset ovat toimitusjohtajan mukaan kiinnostuneita siirtymään Pohjoismaihin pienentääkseen IT-työkuormiensa hiilidioksidipäästöjä.

Datakeskuksen rakentamisesta kertoi ensimmäisenä Kouvolan Sanomat.

Teho lopulta jopa satoja megawatteja

Datakeskuksen ensimmäisen vaiheen on määrä valmistua jo vuoden 2025 loppupuolella. Tuolloin datakeskuksen teho olisi 60 megawattia. Täysin valmiina keskuksen kapasiteetti voi laajentua jopa satoihin megawatteihin.

Datakeskukselle on ostettu 21 hehtaarin maa-alue Kouvolan Myllykoskelta läheltä Kymijokea ja vanhaa paperitehdasta. Sen myi Redeve oy, joka on pitkään etsinyt vuokralaista vanhan paperitehtaan alueelle. Alueella toiminut UPM:n Myllykosken tehdas suljettiin yli kymmenen vuotta sitten.

Alueella toiminut UPM:n Myllykosken tehdas suljettiin yli kymmenen vuotta sitten.

Kaupunginjohtaja iloitsee uutisesta

Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikan mukaan investointi on tärkeä Kouvolalle, Kaakkois-Suomelle ja koko Suomelle.

– Tämän kokoluokan investoinneista ei ilmoiteta ihan joka päivä, sanoo Toikka.

Kouvola on kärsinyt tänä vuonna lukuisista taloudellisesti takaiskuista kun esimerkiksi Fazer ja Stora Enso ovat sulkeneet toimintojaan kaupungissa. Toikan mukaan datakeskus voi tuoda rakennusvaiheessa töitä sadoille ihmisille.

– Pohjatyöt datakeskuksen tulolle on tehty jo pitkälle. Entinen tehdasalue on jo entuudestaan rakennettua, ja siellä on voimassaoleva kaava, joten tästä eteenpäin hanke etenee varmasti vauhdilla, sanoo Toikka.

Tarjolla koulutettua työvoimaa

Rakennustöiden on arvioitu alkavan jo ensi kesänä. Toikka uskoo myös, että Kouvola pystyy suuren ammattikorkeakoulunsa XAMKin kautta tarjomaan koulutettua työvoimaan datakeskukseen.

Naapurikunnassa Haminassa on toiminut jo yli kymmenen vuoden ajan Googlen suuri datakeskus.

Kouvolan kaupungin omistama energiayhtiö KSS-energia on myös neuvottelemassa datakeskuksen hukkalämmön hyödyntämisestä.

Vuonna 2023 Atnorth on ostanut kaksi uutta datakeskusta Suomesta. Se rakentaa lisäksi parhaillaan datakeskusta Helsinkiin.