Venäjällä edelleen rajan läheisyydessä mahdollisia tulijoita – Rajavartiolaitos ja Frontex kertovat parhaillaan rajan tilanteesta

Frontexin joukkoja on saapunut Suomen itärajalle. Arkistokuva.

Suomen Rajavartiolaitos on valmis pyytämään tarvittaessa lisää joukkoja Euroopan raja- ja merivartiosto Frontexilta.

Rajavartiolaitos pyysi marraskussa Frontexilta noin 50 henkilön apuvoimia ennen kaikkea maastovalvontaan.

Virasto lähetti viime viikolla Suomeen rajavartioviranomaisia sekä asiakirja-asiantuntijoita ja tulkkeja turvapaikanhakijoiden rekisteröintiin. He ovat Suomessa tammikuun loppuun asti.

Frontex ja Rajavartiolaitos kertovat parhaillaan medialle itärajan tilanteesta sekä Frontexin joukoista. Seuraamme tilaisuutta ja päivitämme tiedot tähän uutiseen.

Tilaisuudessa on paikalla rajaturvallisuusasiantuntija Ville Joskitt Rajavartiolaitoksen esikunnasta sekä Frontexin edustaja Piotr Świtalski.

Suurin osa ensikertalaisia Suomessa

Rajaturvallisuuasiantuntija Ville Joskitt kertoo, että Suomessa ollaan tyytyväisiä siihen, miten nopeasti Frontexin joukot saapuivat. Suurin osa heistä on Suomessa ensimmäistä kertaa.

Suomessa on entuudestaan ollut muutama Frontexin työntekijä vuodesta 2021 lähtien. Ville Joskittin mukaan se on uutta, että Suomeen on nyt tullut näin monta Frontexin työntekijää kerralla.

Rajavartiolaitoksen arvion mukaan Venäjän puolella on rajan lähettyvillä edelleen sellaisia ihmisiä, jotka voisivat pyrkiä rajan yli Suomeen. Ville Joskittin mukaan he pääsisivät muutamassa päivässä siirtymään rajalle.

Frontex on vuonna 2004 perustettu Euroopan raja- ja merivartiovirasto, joka auttaa EU:n jäsenvaltioita ja Schengen-maita suojelemaan niiden ulkorajoja.

Päivitämme uutista.