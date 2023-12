Kulttuurin Suomi-palkinnot jaettiin yhdeksälle taiteilijalle – joukossa muun muassa kuvataiteilija Iiu Susiraja

Palkinnot ovat suuruudeltaan 15 000 euroa. Palkintoa on jaettu vuodesta 1993 lähtien.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on jakanut tämän vuoden Suomi-palkinnot kaikkiaan yhdeksälle taiteilijalle.

Palkinnon saavat käsikirjoittaja Anna Brotkin, elokuvaohjaaja Katja Gauriloff, näyttelijä ja professori Elina Knihtilä, koreografi ja tanssija Kaari Martin, säveltäjä ja muusikko Roni Martin, oopperalaulaja Päivi Nisula, kirjailija Sofi Oksanen, kuvataiteilija Iiu Susiraja sekä muusikko Maija Vilkkumaa.

Lisäksi Suomen Kansallisoopperan ja -baletin Areenakiertue palkittiin kunniakirjalla.

Palkinnoista päätti tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala (kok.).

– Suomi-palkinnon saajista muodostuu mielestäni hyvin rikas näkymä suomalaiseen taiteeseen ja kulttuuriin, Multala sanoo ministeriön tiedotteessa.

Kunniakirjalla palkittua Kansallisoopperan ja -baletin viime kevään Areenakiertuetta kuvaillaan tiedotteessa tanssin ja musiikin spektaakkeliksi. Kiertueen toteuttamiseen tarvittiin 270 henkilöä, seitsemän junavaunua ja 11 rekkalastia.

Kunniakirjaa lukuun ottamatta Suomi-palkinnot ovat suuruudeltaan 15 000 euroa. Palkintoa on jaettu vuodesta 1993 lähtien.

Avaa kuvien katselu Elokuvaohjaaja Katja Gauriloffin ohjaama Je'vida tuli ensi-iltaan lokakuussa. Elokuva on maailman ensimmäinen kokopitkä koltansaamenkielisen fiktioelokuva. Kuva: Katriina Laine / Yle

Elokuvaa, televisiota ja flamencoa

Palkinnon saaneista käsikirjoittaja Anna Brotkin tunnetaan muun muassa palkitusta komediasarjasta Aikuiset. Elokuvaohjaaja Katja Gauriloff on puolestaan ohjannut maailman ensimmäisen kokopitkän koltansaamenkielisen fiktioelokuvan Je'vida.

Elina Knihtilä on näytellyt 1990-luvulta lähtien muun muassa Q-teatterissa, Ryhmäteatterissa ja Kansallisteatterissa sekä useissa tv- ja elokuvatuotannoissa. Hänen merkitystään suomalaiselle kulttuurielämälle kuvaillaan tiedotteessa poikkeuksellisen suureksi.

Koreografi ja tanssija Kaari Martin sekä säveltäjä ja muusikko Roni Martin taas ovat maineikkaita nyky-flamencon edelläkävijöitä sekä vaikuttajia, tiedotteessa kerrotaan.

Avaa kuvien katselu Oopperalaulaja Päivi Nisula on ministeriön mukaan vieraillut menestyksekkäästi koti- ja ulkomailla niin oopperaproduktioissa kuin orkesterien solistina. Kuva: Lennart Holmberg

”Suomirockin kuningatar”

Oopperalaulaja Päivi Nisula on tehnyt yli kahdenkymmenen vuoden uran Kansallisoopperassa. Sofi Oksanen puolestaan on yksi kansainvälisesti menestyneimmistä suomalaiskirjailijoista. Hänen teoksiaan on käännetty 40 kielelle.

Kuvataiteilija Iiu Susiraja tekee valokuvia ja videoita, joissa hän käyttää mallina yleensä itseään. Susirajan yksityisnäyttely avautui tänä vuonna Yhdysvalloissa New Yorkin modernin taiteen museossa MoMassa.

Maija Vilkkumaata puolestaan kuvaillaan tiedotteessa suomirockin kuningattareksi, jonka kappaleista on tullut osa suomalaista mielenmaisemaa.