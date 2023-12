Joakim Håkans jättää paikkansa Alfons Håkansin johdossa – tunnusti törkeän veropetoksen oikeudessa

Joakim Håkans on jättänyt paikkansa myös yhtiön hallituksessa. Yhtiön toimitusjohtajaksi nousee Jussi Keveri. Syyttäjän mukaan veroja on vältelty yli miljoona euroa.

Turkulaisen Alfons Håkans -meripalveluyhtiön toimitusjohtaja vaihtuu. Yhtiön perustajan Alfons Håkansin pojanpoika Joakim Håkans jättää paikkansa.

Yhtiö kertoi asiasta verkkosivuillaan itsenäisyyspäivän aamuna julkaistussa tiedotteessa.

Joakim Håkans jättää paikkansa myös yhtiön hallituksessa. Yhtiön hallituksen muodostavat jatkossa puheenjohtaja Julius Håkans, Nikolas Håkans ja Niko Sjöroos.

Yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Jussi Keveri, joka kuuluu myös Finntugs Oy:n hallitukseen.

Yhtiö kertoo tiedotteessa, että Joakim Håkansin ero oli osa sukupolven vaihdosta, johon on valmistauduttu jo jonkin aikaa.

Hinaajayhtiö Alfons Håkans on myös jalkapalloseura FC Interin pääsponsori.

Håkans syytteessä törkeästä veropetoksesta

Varsinais-Suomen käräjäoikeus käsittelee tänään torstaina kahta törkeää veropetosta, jossa vastaajana on kummassakin Joakim Håkans.

Syyttäjä vaatii Håkansille kahden vuoden ehdollista vankeutta ja sata tuntia yhdyskuntapalvelua. Håkans on tunnustanut menetelleensä syytteiden mukaisella tavalla, joten hän saa tuomion todennäköisesti ehdollisena.

Syyttäjän mukaan Håkans on kiertänyt veroja Jerseyn saarille perustetun pöytälaatikkofirman kautta yli kymmenen vuoden ajan. Haastehakemuksen mukaan veroja on vältelty vuosien saatossa ja rikoshyöty on ollut noin 1,7 miljoonaa euroa. Syyttäjä katsoo, että vastaaja on muun muassa maksanut yksityisiä matkoja, autoja ja veneitä pöytälaatikkofirman kautta.

Joakim Håkansin asianajaja Ari Huhtamäki kertoo Joakim Håkansin maksaneen vahingonkorvauksen valtiolle tänään kokonaisuudessaan.

Yle kysyi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Julius Håkansilta, minkä vuoksi toimitusjohtajan vaihdos päätettiin tehdä juuri nyt.

Julius Håkans toistaa Ylelle tekstiviestitse tiedotteessa kerrotun sukupolvenvaihdoksen olevan syynä toimitusjohtajan vaihtamiseen.