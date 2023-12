Aamu. Kello on kahdeksan. Huoneiston ainoa wc on varattu. Lapset joutuvat turvautumaan ämpäriin, ja aikuiset juoksevat kellariin, jossa on toinen vessa. Pienessä keittiössä on kaaos, kun kaikki yrittävät syödä aamupalaa ennen lähtöä – lapset päiväkotiin ja kouluun, aikuiset kotoutumiskursseille.