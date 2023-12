Runeberg-kirjallisuuspalkinnon ehdokkaat julkistettiin – mukana Finlandia-voittaja

Vuoden 2024 kirjallisuuden Runeberg-palkintoehdokkaat on julkaistu. Ehdolla on kaikkiaan kymmenen suomalaista kaunokirjallista teosta.

Ehdokkaat ovat Eva-Stina Byggmästarin Vill du kyssa en rebell? (Schildts & Söderströms), Antti Hurskaisen Suntio (Siltala), Anu Kaajan Rusetti (Schildts & Söderströms), kaunokirjallisuuden Finlandia-voittajan Sirpa Kähkösen 36 uurnaa (Siltala), Miira Luhtavaaran Tuhkaksi tekemisen taika (Teos), Katja Meriluodon Mehiläisen paino (Aviador), Peter Mickwitzin Misslyckad i en uggla (Förlaget), Sofia Parlandin Skrivet på revbenen (Schildts & Söderströms), Harry Salmenniemen Varjotajunta (Siltala) ja Hanna Weseliuksen Nimetön (WSOY).

Runeberg-palkinto on perustettu vuonna 1986, ja se on suuruudeltaan 20 000 euroa. Palkinto on avoin kaikille suomalaisille kaunokirjallisille teoksille. Voittajiksi on noussut vuosien mittaan romaanien lisäksi novelli- ja runokokoelmia.

Runeberg-palkinnon jakavat sanomalehti Uusimaa, Porvoon kaupunki, Suomen kirjailijaliitto, Suomen arvostelijain liitto ja Finlands svenska författareförening.

”Poikkeuksellisia kirjoja”

Voittajateoksen valitsee kahdessa vaiheessa kaksi erillistä raatia.

Tänään julkistetut ehdokasteokset on valinnut kolmihenkinen kirjallisuuden ammattilaisraati, johon kuuluivat kirjailija Sami Hilvo, kirjallisuustoimittaja ja kriitikko Outi Hytönen sekä kirjallisuustieteilijä ja kriitikko Freja Rudels. Raati valitsi palkintoehdokkaat yli 220 teoksen joukosta.

– Lähdimme etsimään poikkeuksellisia kirjoja, ja siihen kirjavuosi vastasi ilahduttavalla aiheiden ja muotojen runsaudella, valitsijaraati kertoo tiedotteessa.

Varsinaisen Runeberg-palkinnon voittajan valitsee kolmihenkinen palkintoraati. Sen muodostavat kirjailija ja taiteilijaprofessori Helena Sinervo, kriitikko Teemu Korpijärvi ja pohjoismaisen kirjallisuuden väitöskirjatutkija Kaneli Kabrell.

Palkinnon voittaja julkistetaan Runebergin päivänä 5. helmikuuta.