Vuoden merkittävin rakkaustarina! Taylor Swift vastasi urheilutähden ”helvetin cooliin” paljastukseen – seuraukset järisyttävät

Taylor Swift ja Travis Kelce kuvattiin lokakuussa poistumassa ravintolasta New Yorkissa.

Taylor Swift & Travis Kelce.

Amerikkalaisen jalkapallon ykkössarja NFL on maailman arvokkain urheilusarja. Vuonna 2022 sen yhteenlasketut tulot olivat noin 17,2 miljardia euroa. NFL on omaa luokkaansa, koska tilaston kakkosena tulee koripallon NBA, 10 miljardilla eurolla.

Vuonna 2022 USA:n sadasta katsotuimmasta tv-lähetyksestä 82 oli NFL-lähetyksiä. Ero NFL:n ja muun tv-urheilun välillä on vain kasvanut Yhdysvalloissa.

Travis Kelce, 34, on yksi kaikkien aikojen parhaista sisemmistä laitahyökkääjistä. Hän on edustanut koko NFL-uransa, vuodesta 2014 lähtien Kansas City Chiefsiä, murskannut useita pelipaikkansa tilastoennätyksiä ja voittanut kahdesti Super Bowlin.

Avaa kuvien katselu Patrick Mahomes ja Travis Kelce johdattivat Kansas City Chiefsin NFL:n mestaruuteen viime kaudella. Kuva: Getty Images

Kun musiikkipalvelu Spotify marraskuun lopussa julkaisi vuosittaiset listauksensa, kimalteli koko maailman top-listauksen ykkösenä Taylor Swift. Lokakuussa Swiftistä tuli miljardööri, 33-vuotiaana. Kyse on popmusiikin ilmiöstä, jollaista ei tällä vuosituhannella ollut nähty.

Swiftin kuudes konserttikiertue, The Eras Tour, on vuoden merkittävin popkulttuurinen ilmiö. Vuoden 2024 marraskuussa päättyvästä Eras Tourista tulee historian tuottoisin konserttikiertue. Tuloiksi arvioidaan 1,4 miljardia dollaria, mikä on puoli miljardia enemmän kuin nykyisen ennätyksenhaltijan Sir Elton Johnin jäähyväiskiertue.

Äskettäin Time-lehti valitsi Swiftin vuoden henkilöksi. Time on valinnut yli sadan vuoden ajan henkilön tai toimijan, jolla on ollut suurin vaikutus maailmaan kuluneen vuoden aikana. Lehti perusteli valintaansa muun muassa Swiftin valtaisalla kulttuurisella ja kaupallisella merkityksellä sekä avoimilla kannanotoilla naisten oikeuksista.

Tänä syksynä nämä kaksi valtavaa, Yhdysvalloissa kaksi suurinta, viihdeilmiötä yhdistyivät mullistavalla tavalla.

Avaa kuvien katselu Taylor Swiftin massiivinen konserttikiertue starttasi maaliskuussa 2023 Glendalesta, Arizonasta. Kuva: Getty Images

Ensimmäiset huhut – pian meno oli villiä

Koko syksyn ajan myös Yhdysvaltain arvostetuimpina pidetyt urheilu- tai viihdemediat ovat seuranneet hetki hetkeltä Swiftin ja Kelcen suhdetta. Mediat täyttyvät aikajanoista, miten yllättävä rakkaustarina on edennyt. Kaksikon jokainen inahdus, joka on pystytty edes jotenkin etäisesti liittämään teemaan, on uutisoitu isosti.

Kaikki sai alkunsa 26. heinäkuuta, kun Travis Kelce jakoi tarinan suositussa New Heights -podcastissaan, jota hän pitää yhdessä veljensä Jason Kelcen kanssa. Jason edustaa NFL:ssä Philadelphia Eaglesia, joten veljekset kohtasivat viime talven Super Bowlissa.

Yksi Swiftin kiertueen ilmiöistä on ystävyysrannekkeet. Kelce kertoi podcastissa, että oli katsomassa, kun Swift esiintyi kesällä Chiefsin kotistadionilla. Kelce olisi halunnut ojentaa Swiftille rannekkeen, jossa oli hänen puhelinnumeronsa.

– Hän ei tapaa ketään, tai ainakaan hän ei halunnut tavata minua, joten otin asian henkilökohtaisesti, Kelce veisteli.

Jason-veli pohti, että Swift oli vain suuttunut viime kauden Super Bowlista. Jasonin mielestä laulaja on Eaglesin fani, onhan hän syntynyt Pennsylvaniassa.

Avaa kuvien katselu Travis Kelcen Kansas City Chiefs löi viime talven jännittävässä Super Bowlissa Jason Kelcen Philadelphia Eaglesin 38–35. Kuva: Getty Images

Kun NFL-kausi alkoi syksyllä, tarina sai nopeasti tuulta alleen. Syyskuun 14. päivä Jason Kelce oli taas hämmentämässä, kun häneltä kysyttiin NFL-studiossa veljeensä liittyvistä ”huhuista”. Hän totesi, että yrittää pysyä sivussa veljensä deittailuasioista.

– Mutta sen sanottuani, uskon, että hänellä menee hienosti ja uskon, että se on kaikki sataprosenttisesti totta.

Sellaista se oli läpi alkusyksyn. Kukin vuorollaan jakeli sopivia täkyjä medialle ja faneille – bensaa liekkiin sopivina annoksina.

Syyskuun 21. päivä Travis Kelce paljasti The Pat McAfee Show -urheiluohjelmassa toivovansa, että Swift tulisi Chiefsin otteluun.

– Sanoin hänelle, että olen nähnyt hänen rokkaavan Arrowhead-stadionilla, ja hänen on ehkä tultava katsomaan, kun minä rokkaan Arrowheadilla, Kelce hymyili.

Ja sitten 24. syyskuuta kunnon hullunmylly pääsi valloilleen. Taylor Swift oli hurraamassa samassa aitiossa Kelcen Donna-äitin kanssa, kun Chiefs jyräsi Chicago Bearsin.

Avaa kuvien katselu Viimeistään tästä kaikki alkoi. Taylor Swift oli seuraamassa Chiefsin ja Bearsin ottelua. Hän eläytyi tapahtumiin täysillä, vierellään Donna Kelce. Kuva: Getty Images

Yksi NFL:n suurimmista supertähdistä, Chiefsin pelinrakentaja Patrick Mahomes kertoi, että hänellä oli paineita syöttää touchdown Kelcelle. Se onnistui kolmannella neljänneksellä, ja Swift pomppi villisti aitiossaan.

Tuon ottelun jälkeen Kelce ja Swift nähtiin ensi kertaa yhdessä, kun he poistuivat stadionilta. Samalla saatiin esimakua, millaisiin sfääreihin kaksikon seuranta oli yltävä.

Kelcellä oli yllään asu nimeltään 1989 sleep set. Monet fanit huomauttivat heti, että Kelcen pukeutuminen on tarkoituksellista, sillä lokakuussa Swift julkaisee albumin 1989 (Taylor’s Version).

Vaikutukset olivat heti konkreettisia

Parisuhteesta kumpikaan ei sanonut sanallakaan mitään julkisesti, siis suoraan, mutta Kelce veteli jo totuttua linjaansa. Hän heitteli medialle täkyjä sieltä täältä, kunnes päätti haastattelut toteamalla, että ”en aio puhua mitään henkilökohtaisesta elämästäni”.

Joka tapauksessa Swift-efekti oli välitön. Kelcen pelipaitojen myynti kasvoi yli 400 prosentilla.

Kelcen, Chiefsin ja NFL:n sosiaalisen median seuraajamäärät ampaisivat nousuun. NFL-ohjelmat olivat täynnä Swift-huumaa. Seuraavan viikon ottelusta New York Jets–Kansas City Chiefs tuli katsotuin NFL-ottelu sitten Super Bowlin.

NFL, sponsorit ja tv-kanavat pyrkivät ottamaan kaiken irti. NFL vaihtoi X:ssä esittelytekstikseen ”NFL (Taylor's Version)”. Kelce höysti kuumaa soppaa hehkuttamalla somessa NFL-selostajia, jotka olivat siteeranneet Swiftin laulujen sanoja. NBC-kanava mainosti Jetsin ja Chiefsin ottelua toivottamalla Swiftin tervetulleeksi New Yorkiin.

Travis Kelceltä kysyttiin marraskuun alussa Frankfurtissa, onko hän rakastunut Taylor Swiftiin. Kansas City Chiefs pelasi siellä NFL-ottelun Miami Dolphinsia vastaan.

Avaa kuvien katselu Chiefsin faneja marraskuussa Eagles-ottelussa. Kuva: Icon Sportswire / Getty Images

Avaa kuvien katselu Jo tuttu näky: Taylor Swift ja Donna Kelce riemuitsevat katsomossa. Kuva: Getty Images

Sekä popmusiikki että NFL ovat yhtälailla viihdebisnestä, mutta nyt kummallekin osa-alueelle aukesi yhtäkkiä täysin uusia kohderyhmiä.

Swiftin fanit ovat etenkin nuoria naisia, mutta nyt kaikki NFL:ää katsovat 60-vuotiaat miehetkin tiesivät poptähden Eras Tourista. NFL:llä on ollut vaikeuksia tavoittaa esimerkiksi latinoväestöä, minkä lisäksi NFL hakee yhä todellista läpimurtoaan Euroopan markkinalle.

Lipunmyyntisivusto StubHubin tiedottaja Adam Budelli sanoi Reutersille, että NFL:n ja Swiftin liitto on englanniksi ilmaistuna ”match made in heaven”.

Chiefsin otteluiden myynti kolminkertaistui 24 tunnissa Swift-efektin ansiosta. Tv-katsojien määrä Chiefsin otteluissa on kasvanut eniten 18–49-vuotiaiden naisten ryhmässä. Kelce-veljesten podcast ampaisi Applen listoilla sijalta 158 listaykköseksi.

– Swiftin osallistuminen NFL-otteluihin on liigalle kuin kultapölyä, muotoili lontoolaisen Trippant-viestintätoimiston johtaja Tom Scott.

Parisuhde on totta!

Lokakuun 14. päivä Swift ja Kelce saapuivat käsi kädessä Saturday Night Live -ohjelman uuden kauden ensi-iltaan. Molemmat myös esiintyivät show'ssa, joskin eri ohjelmanumeroissa.

Lokakuun 22. päivä Swift oli jälleen Chiefsin pelissä, nyt Patrick Mahomesin vaimon Brittanyn kanssa. Mistä kaikki alkoikaan? Tällä kertaa Swiftillä oli ottelussa käsivarressaan ranneke, jossa oli Kelcen pelinumero 87.

Jos ”statuksessa” oli ollut jotain epäselvää, marraskuussa viimeistään rävähti. Kelce matkasi Buenos Airesiin, kun Swiftin konserttikiertue jatkui Argentiinassa.

Swift oli muuttanut yhden biisinsä sanoja niin, että ne viittasivat Kelceen. Konsertin lopussa Swift ryntäsi Kelcen luo ja suuteli tätä. Yleisö sekosi. Kelce oli seurannut keikkaa lavan sivustalla Swiftin isän kanssa.

– Kyllä, jotenkin hän teki yhdestä Amerikan suosituimmista asioista – amerikkalaisesta jalkapallosta – vieläkin suositumman, Time-lehti kirjoitti laajassa jutussaan.

Swift ihmetteli sitä, kuinka kamerat aina bongaavat hänet. Todellisuudessahan Swift on ottanut kaiken irti NFL-vierailuistaan, eikä häntä ole voinut olla huomaamatta.

– Olen otteluissa vain tukemassa Travisia. Jalkapallo on mahtavaa, huomasin. Olen jäänyt siitä paitsi koko elämäni.

Swift myös avasi Timelle, että kaksikko alkoi tapailla heti, kun Kelce oli puhunut hänestä ensi kertaa podcastissaan heinäkuussa. NFL-tähden paljastus podcastissa oli ollut Swiftin mielestä ”helvetin coolia”.

– Joten vietimme paljon aikaa, kun kukaan ei vielä tiennyt. Olen siitä kiitollinen, koska opimme tuntemaan toisemme. Kun menin ensimmäiseen NFL-otteluuni, olimme jo pari.

Myös Kelce on jo puhunut julkisuudessa avoimesti parisuhteestaan, kun hän antoi henkilöhaastattelun Wall Street Journalille.

Avaa kuvien katselu Travis Kelce ja Taylor Swift saapuivat yhdessä Saturday Night Liveen New Yorkissa 15.10. Kuva: GC Images

Syytöksiä pr-tempusta

Kaksikon parisuhde on aiheuttanut myös epäuskoa, ymmärrettävistäkin syistä.

Ensinnäkin kritiikin kohteeksi joutui NFL, jonka Swift-markkinointikikat alkoivat monen mielestä mennä överiksi. Kelce pohti, että NFL ei ole tottunut julkkisten läsnäoloon samoin kuin NBA.

NFL joutui puolustautumaan tiedotteella, jossa kerrottiin, että liiga muuttaa sometiliensä esittelytekstejä ja profiilikuvia jatkuvasti.

– Swiftin ja Kelcen uutiset ovat olleet popkulttuurinen hetki, johon olemme nojanneet reaaliajassa, koska se on urheilun ja viihteen risteyskohta, ja olemme saaneet urheilun ympärille uskomattoman määrän positiivisuutta.

Myös tähtiparin osalta on esitetty monenlaisia väitteitä. Esimerkiksi tunnettu yhdysvaltalainen urheilutoimittaja Bill Simmons latasi, että ”muutamasta Swiftin suhteesta on jäänyt strateginen maku”.

Ainakin Swiftin suhteet ja erot ovat olleet merkittävää polttoainetta hänen julkikuvalleen ja biisiensä sanoituksille. Monet romanssit ovat sijoittuneet uransa merkittäville h-hetkille. Tänä syksynä Swift siis julkaisi albumin. Lisäksi hänen konserttikiertueestaan tehty, odotettu elokuva tuli ensi-iltaan ja rikkoi heti ennätyksiä.

Avaa kuvien katselu Taylor Swift palasi vuonna 2023 useilla mittareilla mitattuna maailman merkittävimmäksi musiikin tekijäksi. Kuva: GC Images

Kelce on tienannut miljoonia muutenkin kuin palloja koppaamalla. Jo vuonna 2016 Kelce oli päähenkilönä deittailuohjelmassa, jossa tälle etsittiin kumppania. Viime talvena hän juonsi Saturday Night Live -ohjelman jakson ja takoo tuloja myös mainoskasvona.

Ei olisikaan mikään yllätys, jos Kelce urheilu-uransa jälkeen olisi huippusuosittu tekijä mediaviihteen alalla.

Avaa kuvien katselu Patrick Mahomesin ja Travis Kelcen yhteistyö on tuonut Chiefsille kaksi Super Bowlia, 2020 ja 2023. Kuva: Getty Images

Epäilijät, jotka väittävät suhteen olevan pr-temppu, saattavat olla täysin hakoteillä. Se on kuitenkin kovaa numerofaktaa, miten Swift ja Kelce ovat kumpikin tuoneet toiselle osapuolelle hurjan määrän faneja uusista kohderyhmistä.

Se on ainakin selvää, että hetki hetkeltä -seurannat jatkuvat.

