Uusi asetus säästää siitoseläimet turkistarhoilla, mikäli lintuinfluenssatesti on kahdesti negatiivinen

MMM on saanut valmiiksi asetukset, joissa määritellään turkiseläimissä esiintyvän lintuinfluenssan vastustamista. Kaikki sairastuneen tilan eläimet voidaan määrätä lopetettavaksi, mutta siitoseläimiä välttämättä ei.

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut kaksi uutta asetusta turkiseläimissä esiintyvän lintuinfluenssan vastustamisesta. Asetukset tulevat voimaan huomenna perjantaina 8.12.2023.

Asetuksen mukaan turkistarhan kaikki eläimet voidaan edelleen määrätä lopetettaviksi, jos Ruokavirasto vahvistaa tarhalla H5 -alatyypin lintuinfluenssaa.

Asetukseen on kuitenkin sisällytetty mahdollisuus testauttaa erityisen arvokkaat siitoseläimet erikseen. Jos testitulos on kielteinen kahdesti, siitoseläimet voidaan jättää eloon.

Juuri siitoseläinten lopettamisesta on vireillä useita valituksia hallinto-oikeudessa.

Tarhat tyhjillään

Säädöksellä pyritään myös varmistamaan, että lintuinfluenssa on tarhalta kokonaan kadonnut, ennen kuin sinne otetaan uusia eläimiä. Alueilla, joilla on ollut useita tartuntoja, uusia eläimiä saa ottaa vasta syksyllä 2024 ja tarhan on oltava tyhjillään ennen sitä vähiintään 4 kuukautta.

Tämä perustuu oletukseen, että virukset tuhoutuvat parhaiten kesäkuukausina, jos tarha on tyhjä.

Lisäksi asetuksella kielletään myös turkiseläinten rokottaminen lintuinfluenssaa vastaan. Ministeriö perustelee rokotuksen kieltämistä sillä, että jos eläimet rokotettaisiin, taudin seuranta vaikeutuisi. Turkiseläimille ei myöskään ole hyväksyttyjä lintuinfluenssarokotteita.

Tukea investointeihin

Lintuinfluenssaa esiintyy pääsääntöisesti linnuissa, mutta tauti voi satunnaisesti tarttua nisäkkäisiin ja aiheuttaa vakavan sairastumisen, jopa kuoleman.

Kaikkiaan H5 -alatyypin lintuinfluenssaa on nyt todettu 66 turkistarhassa.

Ministeriö suunnittelee tukea turvallisuusinvestointeihin, jotta viruksen pääsy turkiseläimiin voitaisiin estää.

– Ennen ensimmäisten muuttolintujen saapumista on tarkoitus saattaa voimaan myös turkistarhojen bioturvallisuutta koskeva eläintautiasetus. Toimijoilta tullaan edellyttämään toimenpiteitä, joilla viruksen pääsy kosketuksiin turkiseläimiin estetään. Asetuksen tehostamiseksi selvitetään yrittäjille mahdollisuutta hakea tukea rajatusti bioturvallisuusinvestointeihin, sanoo maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah.

Turkiseläimissä esiintyvään lintuinfluenssaan suhtaudutaan vakavasti, koska tauti voi nisäkkäässä muuntua myös ihmisiin helpommin tarttuvaksi.