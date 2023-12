Kalle Huuhka alkoi kasvattaa leikkokukkia 12-vuotiaana – katso, mitä upeaa hän saa nyt aikaiseksi

Puutarha-ala kaipaa lisää nuoria. Viime vuosina ongelma on ollut, etteivät opiskelijat jää alalle.

Harjun oppimiskeskukseen Virolahdella on valmistumassa uusi kukkatalo floristiikan opiskelijoita varten. Tilat on remontoitu vanhaan varastoon, ja kalustaminen on vielä hieman kesken.

Kaakkois-Suomessa ei ole ennen tätä voinut suorittaa floristin ammattitutkintoa, ja muutenkin koulutusta on vain kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa.

– Oppimiskeskuksella aika pitkä historia, ja ensi vuonna täytämme 135 vuotta. Ajattelimme, että nyt on hyvä tilaisuus vähän laajentaa tätä meidän koulutustarjontaamme, selittää floristiikan opettaja Mari Ketola.

Harjun oppimiskeskuksessa itärajan tuntumassa voi opiskella hevostaloutta, maataloutta, metsäalaa ja puutarha-alaa.

Avaa kuvien katselu Kalle Huuhka tiesi jo varhain haluavansa puutarha-alalle. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Kouvolalainen 17-vuotias Kalle Huuhka on tehnyt ammatinvalintansa jo varhain ja opiskelee nyt floristiksi Harjussa.

Floristi on alan koulutuksen saanut kukkien hoitoon, sidontaan ja kasvattamiseen erikoistunut ammattilainen. Huuhkalla on kohta takana jo puutarhurin tutkinto ja työharjoittelua kukkakaupassa.

– Viitisen vuotta sitten kiinnostuin leikkokukista, ja ryhdyin viljelemään niitä esikasvatusten kautta. Tietysti kun oli niitä leikkoja, piti opetella sitomaan, kertoo Kalle Huuhka.

Nuorella puutarhurilla ja floristiopiskelijalla on selkeät tavoitteet tulevaisuuden varalle. Haaveissa on oma yritys.

Avaa kuvien katselu Kukan varsi leikataan aina vinoon, jotta kukka saa hyvän imupinnan. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Avaa kuvien katselu Tässä Kallen Huuhkan käsissä syntyy kukkakimpun pohja. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Avaa kuvien katselu Kauniin kimpun teko vaatii tekniikkaa, mutta myös hyvää sommittelua. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Kalle Huuhka saa inspiraatiota muun muassa sosiaalisesta mediasta ja ymmärtää, että pärjätäkseen ammatissa on kehityttävä ja koulutettava itseään koko ajan.

– Instagram ja Pinterest näyttävät, mitä ihmiset nykyään haluavat, ja myös sisustusalan ihmisiltä saa vinkkejä esimerkiksi väreihin, kertoo Kalle Huuhka.

Avaa kuvien katselu Näin kaunis kimppu syntyi floristiopiskeilja Kalle Huuhkan käsissä. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Ruusuinen kuva ammatista

Nuorten saaminen puutarha-alan koulutukseen on ollut haasteellista, ja heitä kaivataankin lisää alalle.

– Tullaan ehkä koulutukseen, mutta sitten ei kuitenkaan jäädä alalle. Tämä on ollut ongelmana viime vuosina, huokaa Suomen Kukkakauppiasliiton hallituksen puheenjohtaja, floristimestari Anna Utti.

Moni floristitutkintoa opiskeleva on varttuneempi alanvaihtaja. Kuvitelma floristin ammatista voi alkuun olla ruusuinen.

– On kenties ollut jo pitkään haave, että olisi mukavaa kokeilla puutarhurin tai floristin töitä. Sitten huomataankin, että työ on aika raskasta ja päivät ovat pitkiä etenkin sesonkiaikoina, toteaa Mari Ketola.

Avaa kuvien katselu Floristimestari Mari Ketola esittelee Harjun uutta remontoitua kukkataloa. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Korkeatasoinen floristiikkakoulutus

Floristin ammattia arvostetaan edelleen, vaikka markettien tarjonta onkin kasvanut ja marketeista on tullut merkittävä kilpailija kivijalkakaupoille.

– Hyvä kukkakauppa ja ammattitaitoinen floristi ovat edelleen arvossaan. Ihmisiä syntyy ja kuolee, nimiäisiä järjestetään ja synttäreitä vietetään, ja silloin yleensä käännytään ammattitaitoisen floristin puoleen, luettelee Anna Utti Suomen Kukkakauppiasliitosta.

Avaa kuvien katselu Suomessa koulutetaan floristeja kahdeksassa oppilaitoksessa. Harjun oppimiskeskus täydentää listaa Kaakkois-Suomen osalta. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Suomalaisia floristeja arvostetaan myös kansainvälisesti, ja suomalaiset floristit ovat maailmalla kysyttyjä.

– Esimerkiksi Suomenmestaruuskilpailuissa tänä syksynä oli todella korkea taso ja saimme huomiota ympäri Eurooppaa muun muassa sidontatöiden tasosta, kertoo Anna Utti.